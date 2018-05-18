Как я стал лицом рекламной кампании

Десятки развешанных по Новосибирску баннеров с изображениями счастливых покупателей квартир и специалистов по недвижимости — это рекламная кампания, запущенная агентством недвижимости «ЭТАЖИ». На баннерах не модели, а, как рассказывают в компании, реальные клиенты и специалисты по недвижимости с их реальными историями, которые не могут не вдохновлять. Корреспондент Сиб.фм выслушал рассказы тех, кто попробовал себя в качества рекламного лица, и узнал, что необходимо для начала карьеры в «ЭТАЖАХ».

Всё реально

Рекламные баннеры команды «ЭТАЖЕЙ» пропустить в городе невозможно — глаз сразу цепляется за яркие изображения знакомых сюжетов: вот молодая пара общается со специалистом на детской игровой площадке, а вот семья любуется видом из окна будущего жилья.

«Задачей этой рекламной кампании было показать наших амбициозных и молодых сотрудников, которые смогли пройти большой путь и наладить действительно дружеские отношения с клиентами. Это невыдуманные, а реальные истории успеха, и ими мы захотели поделиться», — сообщили в «ЭТАЖАХ».

Опыт участия в подобных кампаниях стал для специалистов по недвижимости первым, но достаточно простым, поскольку ничего специально изображать не пришлось — кадры были сделаны во время общения с их клиентами, которым они помогают или уже помогли найти жильё своей мечты.

«Я всегда стараюсь понять и поддержать клиента в таком важном деле, как приобретение жилья, не только как специалист по недвижимости, но и как человек.

В итоге со многими из них у меня сложились тёплые, дружеские отношения: поздравляем друг друга с праздниками, отмечаем новоселья и иногда ходим друг к другу на дни рождения», — рассказала специалист по недвижимости Валерия Шичкина.

Офисы «ЭТАЖЕЙ» расположены в 79 городах России и 9 странах

«ЭТАЖИ» — лидер рынка среди агентств недвижимости по объёму совершенных сделок. А также лидирует по объёму выданной ипотеки банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24»

«С клиентами я до сих пор поддерживаю общение. Мне приятно осознавать, что я был полезен и помог им достичь очередной цели в жизни», — добавил её коллега Пётр Жегуло.

Все участники команды «ЭТАЖЕЙ», оказавшиеся на рекламных билбордах, признались, что съёмки оказались для них приятным дополнением к тому, что они получают от работы — профессиональный рост, благодарности клиентов, достойный заработок.

«Проснулся — и вот я уже на баннере»

Захватывающим и неожиданным опытом рекламная кампания стала и для клиентов «ЭТАЖЕЙ». По словам участников съёмок, каждому индивидуально подбиралась своя локация, а иногда съёмочная группа работала у их дома — того самого, который им помогли найти специалисты по недвижимости.

«Никогда бы не подумал, что появлюсь на городском баннере!

Это как в фильмах: заснул, проснулся и стал знаменитостью, — поделился впечатлениями клиент компании Алексей. — Знакомые звонят и интересуются, не меня ли они на рекламе видели, а мне очень приятно говорить, что это действительно я».

На официальном сайте Федеральной риэлторской компании «ЭТАЖИ» можно не только подобрать недвижимость, но и отследить динамику изменения цен на рынке жилья



Баннер со своим изображением, по его словам, он регулярно видит по дороге на работу, и уже даже привык к нему.

«Сказать, что это было неожиданно — значит не сказать ничего. Мы заключили сделку, уже начали ремонт в квартире, а тут звонок из компании. Согласились мы легко, всегда приятно поучаствовать в хорошем деле, тем более с таким результатом.

Баннеры мне очень понравились, за это стоит сказать спасибо профессионалам: фотографу и видеооператору», — рассказала ещё одна участница рекламной кампании Елена.

Для людей и про людей

В прошлом году компания уже запускала рекламу с огромными баннерами по всему городу: тогда она была посвящена только сотрудникам, в этом году «ЭТАЖИ» шагнули дальше — и вот на баннерах они уже со своими клиентами.

Всё это, а также хештег #командаэтажи, распространяющийся в социальных сетях, — часть большого проекта этопролюдей.рф.

«Этот проект действительно для людей и про людей, то есть про нас — про команду „ЭТАЖИ“, про наших сотрудников, про их успехи. Он доносит одну простую мысль — точно так же может каждый.

И дело не в возрасте, отсутствии опыта или квалификации, а в отдаче. И если серьёзно подойти к делу, то можно получить работу, которая будет вдохновлять на свершения каждый день», — отметили в «ЭТАЖАХ».

Узнать больше о специалистах и команде «ЭТАЖЕЙ» можно на сайте проекта этопролюдей.рф. Там они развенчивают распространённые мифы о сомнительной репутации профессии, откровенно рассказывают о том, с чем столкнулись, когда пришли в компанию, и делятся первыми достижениями в работе.

«До работы в сфере недвижимости мне приходилось покупать квартиру, и для меня это был тёмный лес. Риск потерять деньги и остаться ни с чем, поэтому обращался к специалисту. Сейчас я понимаю, какой это тяжелый труд, трата времени и энергии, но всё это во благо клиенту.

Когда видишь счастливую семью с улыбками на лице в момент передачи ключей, тут и понимаешь, что всё то, что сделал — сделал не зря», — добавил Пётр Жегуло.