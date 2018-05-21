Любители кинокомиксов должны хорошо помнить фурор, который два года назад вызвал выход «Дэдпула». Полная чёрного юмора лента совершенно не вязалась с глянцевой, правильной, — где-то даже чересчур, — киновселенной Marvel. И вот вооружённый до зубов матерщинник в красной коже вернулся.

Юмор в историях о Мстителях, Железном человеке, Докторе Стрэндже и прочих Чёрных пантерах почти никогда не бил ниже пояса, головы и другие части тел не разлетались в разные стороны и, тем более, не отрастали новые. Культовые супергерои — противники убийств. И сделать на этой основе фильм с рейтингом R крайне непросто. «Дэдпул» же — совсем другое дело.

Съехавший после эксперимента с катушек, одержимый жаждой мести наёмник не чурался ругани, — её, правда, в прокатной версии стыдливо вырезали, несмотря на решительный возрастной ценз, — уничтожал врагов направо и налево с весёленькими прибаутками.

Попкорновые Мстители и суровые бакенбарды Логана — мимо.

А ведь тоже персонаж Marvel. Может, дело в том, что за фильм взялся не комиксный гигант, а 20th Century Fox?

Оригинальный «Дэдпул» настолько «зашёл» народу, что продолжение было лишь делом времени. Вопрос заключался в том, не постигнет ли авторов картины синдром «второго фильма» и насколько удачно они разовьют идеальную концепцию.

И — да. «Дэдпул» образца 2016 года всё тот же, но ещё круче: в части постановки, режиссуры, сюжетных ходов и объектов для пародии и пробивания четвёртой стены.

Сценарий этого супер, но точно не геройского боевика снова крутится вокруг темы мести и, — внезапно, — взаимоотношений больших и маленьких, сильных слабых. Отцов и детей, чего уж там. Уэйд Уилсон в исполнении весельчака Райана Рейнольдса пытается совладать с горем, попутно спасти юную душу от тёмного будущего и смерти в уже мрачном настоящем. Тут ещё куча претензий к продюсерам — зачем девушку слили?

Вы же не думаете, что у Дэдпула, да ещё в сиквеле, возможна драма в чистом виде? Правильно. «Дэдпул 2» — полный сарказма над поп-культурой и шуток про всё на свете, но через то, что ниже спины. Это снова пародия на всё: от бондианы до «Терминатора» и попкорновых лент про мальчиков и девочек в прочных трико. Уколы ядовитого стёба прилетают не только Бэтмену и DC в целом. Достаётся и братьям по Marvel. Хотя не исключено, что это всё от зависти.

Совершенно парадоксальным образом кино от этого не скатывается в незамысловатый ширпотреб на потеху подвыпившей публике. Дэвид Литч умело держит баланс между экшеном, шутками и небольшими, но элементами драмы.

И вот эти короткие сцены бьют намного сильнее, чем удар Джаггернаута. Потому что в душу.

Дэдпул несравненен. Но во время просмотра фильма на ум всё-таки приходит ещё один бойкий парень в ярких лосинах. «Пипец». В той экранизации комиксов, если помните, авторы не стали делать ставку на великую силу и великую ответственность, да первоисточник этого и не предполагал. Создатели экшена 2010 года просто прошлись по всем штампам героики, которые только существуют, приправили их щепоткой нецензурной лексики и чуть разбавили получившийся коктейль семейкой «папочка — Убивашка». И ведь не скажешь, что «Пипец» претендовал на лавры лучшей экранизации комиксов — уровнем Нолановского «Тёмного рыцаря» или «Хранителей» Зака Снайдера даже не пахло. Просто хорошее развлекательное кино. Одна штука.

Так и здесь. Сюжет, пусть сразу понятный и простой, в наличии. Персонажи — один харизматичнее другого. А что ещё для счастья надо? «Дэдпул 2» получился немного с перебором, но лёгким фильмом. От таких не ждёшь лихих переплетений сюжетных линий, прозрачных символов и глубоких смыслов — просто приходишь в кинотеатр, покупаешь билет, смеёшься почти два часа к ряду. А потом выходишь из зала и хочешь позвонить маме, поблагодарить друзей за то, что они есть и кому-нибудь помочь. А ещё отбивать катанами пули и шутить как Он.