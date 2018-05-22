Глава посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктор Дорогунцов предстал перед судом за покушение на получение взятки в крупном размере и преступную халатность. Процесс над ним уже стартовал в Таштогольском городском суде. Обвиняемый с выводами правоохранителей категорически не согласен и уверяет, что дело сфабриковано. Мы попробуем разобраться в этой коррупционной истории, которая вызвала широкий общественный резонанс на региональном уровне.

В Таштагольском районе активно развивается туризм, проводятся сплавы по Мрассу и Кондоме, пешие и лыжные маршруты по территории района. Активно развивается горнолыжный курорт Шерегеш

Зашли, увидели, предотвратили...

Виктор Дорогунцов занял кресло главы Шерегеша ещё в 2005 году, причём за него проголосовали сами жители поселения. Впоследствии Дорогунцов еще дважды выигрывал выборы. То есть народ ему, можно сказать, доверял. Задержание главы, да ещё и по обвинению в получение взятки, было как гром среди ясного неба.

В апреле 2016-го в кабинет чиновника явились полицейские и сообщили, что он подозревается в получении взятки. Дальше были обыски и допросы. Правоохранители якобы получили информацию, что Дорогунцов за вознаграждение в размере 350 тысяч рублей пообещал оказать содействие знакомому предпринимателю Олегу Мамонову в продлении срока аренды земельных участков и переуступке прав на них третьим лицам. Причём, согласно материалам дела, оперативники помешали фигурантам довести преступление до конца.

То есть, факта передачи денег зафиксировано не было.

Виктор Дорогунцов с 14 сентября 2015 года по сентябрь 2020 года избран Главой Шерегешского городского поселения

Что, впрочем, не удивительно, ведь когда сотрудники полиции нагрянули на работу к Дорогунцову, предполагаемый взяткодатель ещё находился по пути в Шерегеш. Правоохранители даже потребовали от задержанного позвонить Мамонову и уточнить, когда тот подъедет. Согласно обвинительному заключению, из машины бизнесмена потом действительно изъяли немалую сумму денег, часть наличности — те самые 350 тысяч — были упакованы отдельно.

К слову, Виктор Дорогунцов добровольно выдал оперативникам свои собственные 265 с лишним тысяч рублей, и эти финансы почему-то также приобщили к делу. Хотя даже по версии следствия взятку чиновник получить вроде как не успел. Давая показания по горячим следам, Дорогунцов обстоятельно ответил на все вопросы. Он не отрицал, что действительно требовал от Мамонова деньги, но только в качестве возврата долга.

скриншот с видеотрансляции nsk.myttk.ru/portal/webcam/sheregesh.php

Бизнесмен занял у сына главы крупную сумму, но вовремя вернуть не смог. Причём это подтверждалось долговыми расписками.

Мнение экспертов

293 УК РФ — халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства

Тем не менее, Дорогунцову инкриминировали коррупционную статью, а позже обвинили еще в совершении халатности. Якобы глава Шерегеша передал физлицу земельный участок, заключив с ним договор купли-продажи по сильно заниженной стоимости. Расследование закончилось вполне предсказуемо — передачей обоих дел в суд.

Однако ещё до начала разбирательства сторона защиты обратилась в «Московский антикоррупционный комитет», члены которого дали свою оценку всей этой истории. Экспертиза поставила под сомнение результаты работы правоохранителей. Стоит отметить, что материалы дела изучали опытные специалисты, в их числе: доктора юридических наук и даже отставной генерал-майор ФСБ.

В итоге они не нашли состава преступления ни по одному из предъявленных Дорогунцову обвинений. В частности, эксперты отметили, что по эпизоду с получением взятки ключевым доказательством послужила прослушка телефонных переговоров между главой посёлка и бизнесменом. Однако проанализировав эти беседы, представители комитета установили, что речь там шла лишь о возврате долга сыну Дорогунцова, и ни о чём другом.

Кроме того, по результатам исследования выявлен целый ряд нарушений со стороны оперативников при проведении обысков и изъятий денег и личных вещей подозреваемых. Плюс к тому, авторы отметили, что Мамонов зашел в кабинет Дорогунцова, не имея при себе денег для дачи взятки, после этого операцию по предотвращению «громкого коррупционного преступления» уже можно было сворачивать.

фотография с сайта wikipedia.org

Помимо этого, авторитетные специалисты указали на то, что следователь попросту проигнорировал важные доказательства в пользу обвиняемого: долговые расписки, данные Мамоновым Дорогунцову-младшему, а также лингвистическую экспертизу телефонных переговоров так и не ответившую на ключевой вопрос «А был ли разговор о взятке».

В целом же, вывод авторов исследования однозначный: Дорогунцов не виновен.

Теперь слово за Фемидой

Стоит также отметить, что скандал вокруг фигуры главы Шерегеша вызвал широкий резонанс и довольно бурную реакцию со стороны властей Кемеровской области.

Виктора Дорогунцова еще в 2016-ом попытались лишить должности, которая по факту является выборной.

Не удивительно, что сторона защиты стремилась добиться переноса судебного разбирательства за пределы Кузбасса.

По словам адвокатов, соответствующее ходатайство они пытались заявить и на предварительных слушаниях, и повторно во время первого судебного заседания. Однако представитель Фемиды им в итоге отказал. В результате дело Дорогунцова начал рассматривать Таштагольский городской суд. Остается надеяться, что он вынесет справедливое и законное решение.