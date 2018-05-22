Реставрация на миллион

В конце апреля администрация Новосибирска заказала реставрацию фасада здания мэрии, которое, к слову, является памятником культуры федерального значения. Победитель аукциона пока неизвестен — его определят 25 мая, зато известна сумма, которую местные власти готовы потратить на модернизацию здания — 13,4 млн рублей. С остальными же памятниками культуры и архитектуры города ситуация не такая однозначная: в списке значатся такие популярные объекты, как театр «Красный Факел», Новосибирское государственное художественное училище, художественный музей, но как быть с не менее значимыми, но не такими популярными зданиями? Пройдут ли работы там? Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в огромном мегаполисе с горсткой исторических памятников всё так непросто с реставрацией.

Реставрация на бумаге

Здание Промбанка (мэрия) считается одним из крупнейших новосибирских сооружений в стиле конструктивизма и было признано памятником архитектуры всесоюзного значения в 1974 году

У здания Новосибирской мэрии почти вековая история — проект москвичей инженера-архитектора Швидковского и архитектора-художника Гольца заложили в 1925 году, а в 1927 году его полностью реализовали. Так на центральной площади Новосибирска появилось здание Промышленного банка СССР объёмом в 34 тыс. куб.м. и стоимостью 750 тыс. рублей. Потом была фасадная отделка, завершить которую удалось лишь в 1954 году.

Весной 2016 года чиновники обнаружили обрушение штукатурки и заказали обследование здания в Томском государственном архитектурно-строительном университете. Затем был разработан проект и объявлены торги, но их победитель к работам так и не приступил, несмотря на обозначенный срок завершения реставрации — 29 сентября 2017 года. В результате договор с подрядчиком был расторгнут. Объявленный аукцион на реставрацию здания мэрии — это уже вторая попытка городских властей решить ситуацию с разрушающимся фасадом.

Но его реставрация может подождать, уверен общественник Ростислав Антонов, поскольку есть «более насущные вопросы».

«Фасад мэрии, люстра в здании Горсовета, доска почёта и прочие вещи... Всё это может подождать, а вот позор, мимо которого мы ходим ежедневно — это ждать не может. Причём это не какие-то дома во дворах, а в первой линии. Почему-то мэр и другие чиновники, наблюдая это по дороге на работу, считают подобные вещи нормальными, а фасад мэрии — для них это ненормально», — возмущается активист общественного движения «Гражданского патруля».

фотография из группы «гражданский патруль» vk.com

Около полугода назад он совместно с волонтёрами движения обследовал объекты культурного наследия в историческом центре города и пришёл к неутешительному выводу: «большая часть охраняемого государством наследия охраняется лишь на бумаге».

Активисты осмотрели 83 исторических памятника, из которых 31 здание оказалось изуродовано наружной рекламой, а 12 находятся в «плачевном состоянии».

В их числе Дом офицеров (он же бывший Дом инвалидов Сибири), здание женской гимназии П. А. Смирновой (на Чаплыгина, 28) и здание театра «Красного Факела» (есть в списке на реставрацию в этом году).

фотография из группы «гражданский патруль» vk.com фотография из группы «гражданский патруль» vk.com

«Мы в прошлом году отправляли жалобы, в этом году планируем, но через месяц-полтора, поскольку нужно провести аналитическую работу, а это дело небыстрое. Никаких действий со стороны властей особо не предпринимается. Вот пример: недавно в Чановском районе произошло обрушение исторического памятника — водонапорной башни, а ведь это чуть ли не единственный памятник в этом районе. Или вот Колывань, где практически каждый второй дом является памятником. Там ведь за зданиями почти никто не следит. Нужно что-то срочно предпринимать, а то Новосибирск останется совсем без исторического наследия», — добавил Ростислав Антонов.

Главную проблему в таком безразличном отношении к объектам исторической памяти в регионе общественник видит во «временщиках»: «Такие люди относятся к нашему городу, как к месту временного пребывания.

Они не любят Новосибирск, не хотят сделать его лучше, пожили тут, потом уехали в другой регион.

Я не берусь утверждать, что это именно так, но при таком отношении ничто другое не приходит на ум».

Могло быть и хуже

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ содержатся данные о 1194 новосибирских объектах. Но в самом регионе памятников культуры, которые находятся на государственной охране, гораздо больше — свыше 2300. В список включены шесть достопримечательных мест, 276 памятников архитектуры, 193 памятника истории и четыре памятника монументального искусства.

При этом список регулярно пополняется. Например, в середине февраля эксперты управления по государственной охране объектов культурного наследия области включили в перечень дом на улице Семьи Шамшиных, 63, где проживала советская рок-поэтесса и музыкант Янка Дягилева.

Объём ежегодных реставрационных работ в Новосибирской области, как правило, традиционно ограничивается 20-ю объектами, но иногда не достигает и этой цифры. В прошлом году ремонтно-реставрационные работы охватили только 11 объектов в Новосибирске, Куйбышеве и Колывани, в этом году эксперты амбициозно рассчитывают восстановить более 20 крупных памятников культурного и исторического значения. В список преимущественно попали те объекты, которые будут «способствовать развитию культурного туризма» в НСО — церковно-приходская школа музейно-туристического комплекса «Завод — Сузун. Монетный двор», собор Святой Живоначальной Троицы в Колыванском районе, Новосибирский областной театр кукол, сообщается на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия.

фотография с сайта pixabay.com

Контора инженера Г.М. Будагова построена в конце 1890-х годов, пережила не один пожар, сейчас находится в аварийном состоянии

К 125-летию Новосибирска планируется даже отремонтировать запущенный памятник культуры — контору Григория Будагова, главного инженера на стройке железнодорожного моста через Обь (Большевистская, 7). Правда, выделят на это сумму гораздо скромнее, чем в случае с мэрией — всего 5 млн рублей.

Но, как считает архитектор и председатель общественного совета при управлении по государственной охране объектов культурного наследия Игорь Поповский, с кирпичными купеческими домами и памятниками деревянного зодчества в регионе дела обстоят «более-менее хорошо».

фотография с сайта pixabay.com

«Ситуация с регистрацией памятников и тем, как проводится надзор, у нас значительно лучше, чем в ряде регионов — том же Горно-Алтайске. Мы даже заняли приличное место среди регионов по охране, — отмечает он. — Но очень сильно не хватает средств, чтобы сохранить памятники должным образом, поскольку основная нагрузка по охране таких зданий лежит на собственниках».

Он пояснил, что владельцы квартир в домах исторической постройки часто пренебрегают своими обязанностями по сохранению объектов, в результате чего дома быстро ветшают. Штрафные санкции делу мало помогают — их размер слишком мал и неощутим для бизнеса.

фотография из группы «гражданский патруль» vk.com

Другая сторона медали, по словам архитектора, это когда нарушения закона допускают представители федеральных структур.

Известным примером может служить ситуация с НОВАТом, когда Управление отказалось согласовывать ряд архитектурных решений по зрительской группе, вестибюлю и фойе, которые попадают под нарушения закона.

Такой прецедент специалист назвал не единичным в практике города — «в своё время был искажён интерьер вокзала».

Но в целом, как пояснил он, Новосибирск не одинок в своих проблемах: «Все вещи, связанные с охраной культурного наследия не только в России, но и в мировой практике, имеют очень сложные субъективные факторы влияний. Во всяком случае, в Новосибирске на сегодняшний момент достаточно экспертов для понимания того, как охраняются объекты культуры и какие нарушения есть в этой сфере».