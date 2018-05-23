Кусочки Совка для китайцев

В Новосибирске начался новый сезон приёма китайских туристов — организованные группы прибывают сюда ежедневно. Турпоток из КНР начал увеличиваться ещё в 2015 году, сразу после того, как было подписано межправительственное соглашение о безвизовом обмене. И если в 2014 году Новосибирск посетили 1 900 китайцев, то к 2017 году показатель был увеличен более, чем в 10 раз — до 25 000 человек. Такую динамику роста, говорят представители турбизнеса, сохранить непросто, но отрасль на это надеется. Что готов предложить китайскому туристу Новосибирск — в материале Сиб.фм.

За советской экзотикой

В последние несколько лет Новосибирск на себе почувствовал, что туризм — это хорошие деньги. Так, в прошлом году туристы принесли Новосибирской области 7,5 млрд рублей. Более половины всех иностранцев, приезжающих в регион — это китайцы.

В настоящее время активно развивается всероссийский проект «Красный маршрут», который проходит по знаковым объектам бывшего Советского Союза, пользующимся особой популярностью у китайских туристов. В Новосибирске в этот маршрут попали площадь Ленина, театр оперы и балета, Сквер Героев Революции, театр «Красный факел».

«Нам интересно посмотреть, что осталось от Советского Союза, поскольку среди нас много тех, кто ещё помнит это время. А ещё интересны культурные и исторические памятники», — рассказал менеджер китайской стороны, сопровождающий туристов в поездках, У Ван Тин.

Стать China friendly

Интерес китайцев к Новосибирску — вот на чём пытается заработать индустрия. Группы из КНР останавливаются здесь ненадолго — день, максимум три. Но, тем не менее, это обеспечивает загрузку отелей, доход ресторанов и турфирм. А потому в России становится всё больше объектов туристической инфраструктуры, которые включаются в программу China friendly.

Её задача — привлекать китайских туристов, создавая для них комфортные условия пребывания.

1 млн — примерная численность туристов из Китая, принятых российскими турфирмами в 2017г

Такой статус могут получить отели, музеи, рестораны и другие объекты инфраструктуры, включившиеся в программу добровольной аттестации. Сейчас на сайте программы есть список тех, кто уже получил статус China friendly. В нём значатся три новосибирские компании — два отеля: River Park Hotel и «Azimut отель Сибирь», а также одна туристическая компания — «Олимпия-Райзен-Сибирь». Известно, что международный аэропорт Толмачёво тоже скоро может стать China friendly.

«Помимо информации, которую мы даём на русском и английском, мы стали ещё давать информацию на китайском языке, — сообщил в интервью радиостанции „Бизнес.фм“ генеральный директор Толмачёво Евгений Янкилевич. — У нас даются звуковые объявления, имеются информационные вывески и указатели на китайском. Мы также участвовали с рядом туристических компанией в создании карт на китайском языке. Всё это делается потому, что мы понимаем потенциал формирования пассажиропотока из Китая, который будет только расти с каждым годом. И нужно быть готовым к этому».

1200 $ — стоимость недельного тура в Россию. Из-за ослабления рубля Россия стала ещё более привлекательной для гостей из КНР

Толчок развитию отрасли туризма в Новосибирске может обеспечить и запрет на работу гидами в России иностранных граждан без соответствующей подготовки, который, как ожидается, вступит в силу в июле 2018 года. Уже сейчас разрабатываются условия сертификации и обучения гидов-переводчиков. Корреспондент Сиб.фм опросил менеджеров турфирм и выяснил, что они поддерживают инициативу, отметив, что и самим китайцам нравится, когда Новосибирск им показывают местные гиды.

«Китайские туристы, как правило, очень шумные, доброжелательные и впечатлительные. Им всё равно, какая стоит погода, даже морозы они воспринимают с позитивом», — добавила переводчик и менеджер по работе с иностранными туристами турфирмы «Скатт» Екатерина Захарченко.

А вот что касается еды, то здесь у них, действительно, довольно жёсткие требования.

«Китайцы хотят есть „свои“ блюда, — пояснила она, — так как считают, что русская кухня не имеет никакого вкуса — мало соли, мало сахара. Зато в китайской, на их взгляд, все пропорции специй и пряностей гармонично соблюдены».

Известно, что не все рестораны китайской кухни, работающие в Новосибирске, их устраивают. Поэтому туристов отвозят туда, где работают повара из Китая — они знают, как именно нужно готовить для соотечественников.