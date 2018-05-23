5 баллов
+12 °C

Кусочки Совка для китайцев

 Готов ли Новосибирск к приёму большого потока туристов из Китая?  23 мая, 09:15

Юлия Дорн
главный редактор Business FM Новосибирск
подходящие темы
Кусочки Совка для китайцев
Фотографии Евгения Макарова

В Новосибирске начался новый сезон приёма китайских туристов — организованные группы прибывают сюда ежедневно. Турпоток из КНР начал увеличиваться ещё в 2015 году, сразу после того, как было подписано межправительственное соглашение о безвизовом обмене. И если в 2014 году Новосибирск посетили 1 900 китайцев, то к 2017 году показатель был увеличен более, чем в 10 раз — до 25 000 человек. Такую динамику роста, говорят представители турбизнеса, сохранить непросто, но отрасль на это надеется. Что готов предложить китайскому туристу Новосибирск — в материале Сиб.фм.

За советской экзотикой

В последние несколько лет Новосибирск на себе почувствовал, что туризм — это хорошие деньги. Так, в прошлом году туристы принесли Новосибирской области 7,5 млрд рублей. Более половины всех иностранцев, приезжающих в регион — это китайцы.

В настоящее время активно развивается всероссийский проект «Красный маршрут», который проходит по знаковым объектам бывшего Советского Союза, пользующимся особой популярностью у китайских туристов. В Новосибирске в этот маршрут попали площадь Ленина, театр оперы и балета, Сквер Героев Революции, театр «Красный факел».

«Нам интересно посмотреть, что осталось от Советского Союза, поскольку среди нас много тех, кто ещё помнит это время. А ещё интересны культурные и исторические памятники», — рассказал менеджер китайской стороны, сопровождающий туристов в поездках, У Ван Тин.

Стать China friendly

Интерес китайцев к Новосибирску — вот на чём пытается заработать индустрия. Группы из КНР останавливаются здесь ненадолго — день, максимум три. Но, тем не менее, это обеспечивает загрузку отелей, доход ресторанов и турфирм. А потому в России становится всё больше объектов туристической инфраструктуры, которые включаются в программу China friendly.

Её задача — привлекать китайских туристов, создавая для них комфортные условия пребывания.

1 млн — примерная численность туристов из Китая, принятых российскими турфирмами в 2017г

Такой статус могут получить отели, музеи, рестораны и другие объекты инфраструктуры, включившиеся в программу добровольной аттестации. Сейчас на сайте программы есть список тех, кто уже получил статус China friendly. В нём значатся три новосибирские компании — два отеля: River Park Hotel и «Azimut отель Сибирь», а также одна туристическая компания — «Олимпия-Райзен-Сибирь». Известно, что международный аэропорт Толмачёво тоже скоро может стать China friendly.

«Помимо информации, которую мы даём на русском и английском, мы стали ещё давать информацию на китайском языке, — сообщил в интервью радиостанции „Бизнес.фм“ генеральный директор Толмачёво Евгений Янкилевич. — У нас даются звуковые объявления, имеются информационные вывески и указатели на китайском. Мы также участвовали с рядом туристических компанией в создании карт на китайском языке. Всё это делается потому, что мы понимаем потенциал формирования пассажиропотока из Китая, который будет только расти с каждым годом. И нужно быть готовым к этому».

1200 $ — стоимость недельного тура в Россию. Из-за ослабления рубля Россия стала ещё более привлекательной для гостей из КНР

Толчок развитию отрасли туризма в Новосибирске может обеспечить и запрет на работу гидами в России иностранных граждан без соответствующей подготовки, который, как ожидается, вступит в силу в июле 2018 года. Уже сейчас разрабатываются условия сертификации и обучения гидов-переводчиков. Корреспондент Сиб.фм опросил менеджеров турфирм и выяснил, что они поддерживают инициативу, отметив, что и самим китайцам нравится, когда Новосибирск им показывают местные гиды.

«Китайские туристы, как правило, очень шумные, доброжелательные и впечатлительные. Им всё равно, какая стоит погода, даже морозы они воспринимают с позитивом», — добавила переводчик и менеджер по работе с иностранными туристами турфирмы «Скатт» Екатерина Захарченко.

А вот что касается еды, то здесь у них, действительно, довольно жёсткие требования.

«Китайцы хотят есть „свои“ блюда, — пояснила она, — так как считают, что русская кухня не имеет никакого вкуса — мало соли, мало сахара. Зато в китайской, на их взгляд, все пропорции специй и пряностей гармонично соблюдены».

Известно, что не все рестораны китайской кухни, работающие в Новосибирске, их устраивают. Поэтому туристов отвозят туда, где работают повара из Китая — они знают, как именно нужно готовить для соотечественников.

ВКонтакте
G+
OK
  
публикации по теме
 26 апреля, 16:53 • статья

Все на озеро!

Власти Новосибирской области рассчитывают привлечь китайцев водными процедурами. Для этого в инфраструктуру курортов региона вложено более 150 млн рублей. Подробности в материале Сиб.фм
 9.10.2017, 11:37 • интервью

Голым по джунглям

Британский экстремал Эд Стаффорд о том, как он первым в мире прошёл вдоль всей Амазонки, и других экспериментах по выживанию.

Филиппины, ураганы и шахматы

 25.09.2017, 11:24 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.