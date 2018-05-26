У города есть решение

23 мая состоялась двадцать шестая сессия горсовета Новосибирска — 45 депутатов встретились, чтобы внести изменения в постановления и обсудить решения на уровне города. На этот раз актуальными стали вопросы о незаконной уличной торговле и противоклещевой обработке кладбищ. К каким итогам пришли депутаты на сессии — в материале Сиб.фм.

Все предложения — на рассмотрение Совета

На сессии депутаты внесли изменения в Положение о постоянно действующей специальной комиссии по Уставу города Новосибирска. Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал о сути внесённых изменений:

«Вносить изменения в устав города — функция исключительно Совета депутатов.

До принятия сегодняшних изменений какие-то предложения могли отсеиваться на этапе рассмотрения их комиссией по уставу, не доходить до голосования на сессии Совета депутатов. Мы считаем, что решение принять или отклонить то или иное предложение по изменению устава должно оставаться за депутатами.

Поэтому сегодня были внесены соответствующие изменения в положение о постоянно действующей специальной комиссии по Уставу города Новосибирска, которые говорят о том, что все не противоречащие законодательству предложения должны быть учтены в проекте решения, а уже Совет на сессии примет решение по предлагаемым изменениям».

Новые почётные жители

Депутаты впервые за последние четыре года обсудили вопрос присвоения звания «Почётный житель города».

Звание «Почётный житель города» присваивается за большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Новосибирска, а также за иные заслуги перед городом

По итогам тайного голосования звания удостоились семь человек: ветеран труда Владимир Боков за активную общественную деятельность и вклад в развитие ветеранского движения, академик Юрий Ершов за большой вклад в создание фундаментальной науки в Сибири, генеральный директор АО «Трест «Связьстрой-6» Владимир Агеев за развитие городской инфраструктуры и телекоммуникаций Новосибирска, ветеран ВОВ, заслуженный художник России Вениамин Чебанов, а также бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук академик Александр Асеев.

Впервые звание будет присвоено посмертно: первому секретарю Новосибирского областного комитета КПСС Фёдору Горячеву — за вклад в социально-экономическое развитие города и первому секретарю Новосибирского обкома ВКП(б) Михаилу Кулагину.

«Решение Совета о присвоении звания почётного жителя города будет оформлено на основании проекта решения Совета, внесённого мэром Новосибирска, и результатов тайного голосования. Без дополнительного голосования», — подытожил председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Из административного правонарушения в общественно опасное деяние

Не вызвал вопросов у депутатов проект усиления мер в отношении нелегальных торговцев — его представил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.

Ранее за незаконную торговлю были увеличены размеры штрафов, однако полностью решить проблему это не помогло. Следующим шагом должно стать включение торговли в неустановленных местах в главу № 4 «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» областного закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Как уточнил депутат, это помогло бы расширить полномочия полицейских, которые теперь смогут наравне с представителями администраций районов участвовать в рейдах, а также проводить собственные мероприятия для пресечения случаев незаконной уличной торговли.

«Эта проблема носит крайне острый характер особенно в летний период, когда в городе спонтанно, без оформления документов на землю, появляются лотки, автофургоны, торгующие овощами и фруктами.

Продукты продают в нарушение санитарных норм вблизи проезжей части, на тротуарах», — отметил депутат.

Он особенно подчеркнул, что меры в меньшей степени касаются пенсионеров и дачников, для которых мэрия создала все условия для продажи излишков урожая и сельскохозяйственной продукции со своих огородов без нарушения законов и правил.

Инициативу одобрили все депутаты.

Разобраться с кладбищами

Неожиданную полемику среди депутатов горсовета вызвал вопрос акарицидной обработки территории кладбищ Новосибирска, который представил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин. Он рассказал, что накануне муниципалитет заключил контракт на выполнение работ на общую сумму 879,9 тысячи рублей, а итоги электронного конкурса были подведены 28 апреля. В результате победивший индивидуальный предприниматель из Красноярска приступил к работам 19 мая, что вписывается по срокам в стандартную практику выполнения контрактов в предыдущие года.

«Сейчас, на май 2018 года, у нас зарегистрировано 800 пострадавших от укуса клеща — это в три раза меньше, чем весной прошлого года.

При этом на кладбищах было зарегистрировано 19 укушенных», — уточнил Виталий Витухин.

Он также сообщил о проведённых мероприятиях на кладбищах — вывозе мусора, сухостоя, устранении аварийных деревьев. Всего с начала года вывезено более шести тысяч кубометров мусора.

Однако именно со сроками и уборкой территорий не согласились некоторые депутаты горсовета. Олег Шестаков указал на неубранные на Заельцовском кладбище деревья, накануне поваленные шквальным ветром.

«А ведь именно старые деревья являются очагом распространения клеща», — добавил он.

Также по срокам противоклещевой обработки высказался депутат Дмитрий Прибаловец: «У нас уже почти лето на дворе, а только треть кладбищ обработана. Но вы ведь знаете сроки схода снега в Новосибирске, почему нельзя было отыграть аукционы в марте, чтобы начать обработку с апреля?».

Заельцовское кладбище — одно из крупнейших в городе. Насчитывает 360 000 могил

Градус обсуждений снизил Анатолий Локоть, поручив разобраться со всеми вопросами, касающимися кладбищ.

«Дискуссия может продолжаться долго, — взял слово мэр, — поскольку у кладбищ есть свои особенности, прежде всего потому, что фактически они относятся к лесной зоне. Поручение я сейчас даю — решить все вопросы, официально доложить о том, что работы завершены. Срок обозначен до 30 мая».