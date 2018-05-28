Первый «Гридо» для молодого Хана Соло

«Соло» получился средним, на один раз. Но стоит отдать ему должное: он всё равно на голову выше седьмого и восьмого эпизодов саги, которые являются морской солью на рану для фанатов любимой вселенной.

Хан (Олден Эренрайк) вместе со своей возлюбленной Ки’рой (Эмилия Кларк) пытаются покинуть планету Кореллию, где местные жители, если и слышали о таком понятии как «свобода», то на себе никогда не испытывали. Разумеется, влюблённых разделяют, и герой улетает один, получив при довольно-таки глупых обстоятельствах фамилию Соло, ставшую впоследствии культовой. Вы зададитесь вопросом:

«Какого чёрта !? А как же принцесса Лея?»

Но до настоящей любви главного героя ещё несколько лет, а Эмилия Кларк в роли Ки’ры — мотивация абсолютно всех действий Хана. Другого предназначения у неё нет.

фотография с сайта film.ru

Итак, герой улетает один, обучается в Имперской академии пилотов и участвует в военных действиях во славу Императора и мира во всей Галактике. Далее он знакомится с самым харизматичным персонажем киноленты — Тобиасом Беккетом (Вуди Харрельсон), который становится его наставником и тянет своей актёрской игрой весь фильм.

фотография с сайта film.ru

Сюжет сначала кажется незамысловатым, но спустя 20 минут просмотра имеет несколько огромных дыр, объяснить которые режиссёр не потрудился. Эти дыры такие же тёмные, как и половина всего фильма, — ему явно не хватает ярких лучей двух солнц Татуина. Именно там Энакин Скайуокер собрал дроида C-3PO, появлявшегося во всех эпизодах саги и вместе с R2-D2 ставшего талисманом «Звёздных войн». Оба персонажа полюбились всем фанатам без исключения.

В эпизодах «Пробуждение силы» и «Последние джедаи» их заменяет новый дроид-астромеханик BB-8, который является одним из немногих плюсов этих двух фильмов. Он объединил в себе черты двух своих «старших братьев», что делает его смешным недотёпой, обладающим огромным техническим функционалом. В фильме «Изгой-один» железным талисманом стал имперский дроид-силовик K-2S0. Очень забавный и смертоносный. В топе дроидов именно он занял бы первое место.

фотография с сайта film.ru

А что есть в «Хан Соло: Истории»? Дроид-женщина, пропагандирующая феминизм и независимость всех дроидов в Галактике! Напоминает наши дни, не так ли? А эта якобы любовь между одним из героев и ею?! В общем, она бездарна и скучна. И безумно бесит. Даже то, что Чубакка, оказывается, ел людей, будучи запертым в клетке, не вызывает столько негодования и ярости!

Да, он ел людей. Этот фильм удивит вас много раз.

Несмотря на это всё, «Хан Соло: Истории» есть за что похвалить. Олден Эренрайк, конечно, не Харрисон Форд, но сыграл всё равно здорово. Походка, некоторые движения и сам характер очень похожи на того хитрого и весёлого контрабандиста-разгильдяя, которого мы видели в классической трилогии. Момент, где Хан Соло получает тот самый бластерный пистолет DL-44, заставляет тебя понимающе улыбнуться, а когда они с Чубаккой вместе начали пилотировать «Сокол тысячелетия», — моя улыбка растянулась до ушей.

стоп-кадр из фильма «Хан Соло»

Но и это ещё не всё.

Каждый фанат «Звёздных войн» знает эту истину — «Хан Соло стреляет первым».

И в своего первого «Гридо» он стреляет именно здесь.

Сцены сражений, полётов на Соколе, особенно последний прыжок в гиперпространство... Фильм также не скуп на качественные спецэффекты. А актёрская игра ключевых персонажей — на уровне.

Феминизм, рваный сюжет и режиссёрское своеволие убивают всю атмосферу той далёкой-далёкой Галактики. Да, фильм красив, актёры великолепны, а некоторые моменты будоражат душу и сердце фаната... Но пересматривать эту киноленту нет никакого желания.

фотография с сайта film.ru

И помните, переговоры в «Звёздных войнах» никогда не бывают успешными (спойлер).