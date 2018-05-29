Частные АЗС на грани разорения

В России зафиксирован очередной скачок цен на бензин, стоимость литра марки АИ-92 в среднем приближается к 41 рублю; какие ещё финансовые потрясения ожидают владельцев железных коней, Сиб.фм рассказал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

По данным на 29 мая, за неделю в стране бензин марки АИ-92 подорожал на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. На 79 копеек вырос АИ-95 и дизель — до 43,6 и 43,65 рубля соответственно.

Еженедельное подорожание топлива происходит уже несколько месяцев.

По мнению эксперта, необходимо сравнить две цифры: рост оптовых цен на топливо составил в этом году около 23 %, а розничные — выросли не более чем на 7 %. Юрий Матвейко считает, что в стране идёт уничтожение независимой розницы, то есть предпринимателей, которые не входят в структуру нефтяных компаний.

«Это не предприниматели негодяи поднимают цены на АЗС, а нефтяные компании оптовые цены ставят выше розничных.

АЗС — простой магазин. Предприниматель купил хлеб за 3 рубля, продал за 3,5. Из этой разницы он заплатил зарплату, коммуналку, налоги и т. д. Если он купит за 3 рубля и продаст за 2, он обанкротится», — объясняет суть происходящего Юрий Матвейко.

Производственный цикл НПЗ обычно состоит из подготовки сырья, первичной перегонки нефти и вторичной переработки нефтяных фракций: каталитического крекинга, каталитического риформинга, коксования, висбрекинга, гидрокрекинга, гидроочистки и смешения компонентов готовых нефтепродуктов

По мнению вице-президента Российского топливного союза, владельцы независимых АЗС, если у них есть ресурсы, могут работать в ущерб какое-то время. Но при сохранении сложившейся ситуации в течение 2-3 месяцев, частный бизнес может исчезнуть из сферы реализации нефтепродуктов.

Есть и ещё один важный момент, влияющий на ситуацию, — дефицит топлива, возникший на внутреннем рынке. Повышение мировых цен стимулирует нефтяные компании увеличивать экспорт: в сравнении с прошлым годом вывоз топлива за рубеж увеличился более чем на 50 %. Поскольку производство не растёт такими быстрыми темпами и в такие сжатые сроки, то погоня нефтяных компаний за деньгами оголяет российский рынок.

«Для того чтобы не было дефицита на внутреннем рынке, надо ежедневно продавать на бирже около 20 тысяч тонн, а нефтяные компании сейчас реализуют от 12 до 15 тысяч. Таким образом, нефтепродуктов недостаточно. Соответственно, надо поменять не только акцизную политику, но и насытить внутренний рынок нефтепродуктами», — предлагает один из вариантов стабилизации цен Юрий Матвейко.

Эксперт считает, что на розничных ценах все эти меры вряд ли отразятся в ближайшее время. Так как рост оптовых цен ушёл далеко вперёд, по законам экономики и здравого смысла — предпринимателям необходимо компенсировать разницу.

Конечно, есть и другой вариант развития событий — решение проблемы директивными методами. Говоря об этом, вице-президент Российского топливного союза указал на случай, когда после недовольства президента страны высокими ценами на дизельное топливо его стоимость упала на 5 рублей за день!

Напомним, Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков планирует выйти вечером 31 мая на пикет, посвящённый росту цен на топливо, а также призывает присоединиться к нему всех желающих.