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Мусор на 60 миллионов

 В Новосибирске создадут сортировочный комплекс с роботами  30 мая, 16:02

Дмитрий Инюшин
журналист
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Мусор на 60 миллионов
фотографии с сайтов pxhere.com, wikipedia.org, itp.nsc.ru

Алексеенко Сергей Владимирович — зав. кафедрой физики неравновесных процессов, академик РАН

Федеральное финансирование получил проект института теплофизики: учёные предлагают разработать и построить в Новосибирске комплекс по автоматической сортировке отходов.

Сотрудники института преследуют две цели. С одной стороны, необходимо сделать сортировку мусора максимально удобной и выгодной, с другой — нужно сжигать отходы, которые не поступают в переработку.

Говоря о сжигании, стоит отметить, что к этому способу утилизации мусора в России всегда относились скептически. Но учёные утверждают, что современные технологии позволяют сделать этот процесс практически безвредным для окружающей среды. Так, в Токио сейчас действует 21 мусоросжигающий завод и — ни одной свалки.

Подобные примеры есть и в Новосибирской области. Власти Перми активно интересуются методиками сжигания мусора на предприятии в Коченёвском районе, кстати, именно здесь может пройти обкатка нового комплекса.

«За три года мы должны разработать и представить прототип такой линии. Возможно, поставим её в Коченёво.

Там будем перерабатывать металл, пластик и так далее», — рассказал Сергей Алексеенко, научный руководитель Института теплофизики СО РАН.

Новый проект должен быть интересен и бизнесу, который может существенно сократить траты, используя в производстве вторсырьё. Любопытные цифры привёл председатель совета директоров завода «Экран» Павел Бобошик. Он сравнил использование вторсырья при производстве стеклянной тары в России и за границей.

«Нам удалось повысить с 20 % до 28 % долю стеклобоя в новой продукции.

Но в других странах эта доля составляет минимум 40 %. А есть заводы в Испании, которые за счёт эффективного сбора стеклобоя производят бутылку, где только 8 % нового сырья», — рассказал Павел Бобошик.

620 млн штук стеклобутылок в год — производственная мощность ОАО «Завод „Экран“»

К сожалению, сейчас в Новосибирске стеклобой очень низкого качества, новые разработки должны подтянуть наши возможности до уровня мировых. Да и в целом ситуация с переработкой мусора в России сильно отличается от развитых стран. В нашей стране вторую жизнь получает только 5 % отходов, а за границей этот показатель равен 50 %.

Напомним, в весеннем субботнике приняли участие около 100 тысяч чистоплотных новосибирцев, им удалось собрать почти 10 тонн грязи и мусора, который отвезли на полигон.

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