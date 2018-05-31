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Новосибирский «Горводоканал» назвали лидером отрасли

 Предприятие вошло в рейтинг Росстата  31 мая, 09:15

Дмитрий Инюшин
журналист
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Новосибирский «Горводоканал» назвали лидером отрасли
фотографии предоставлены пресс-службой муп «горводоканал»

В число лучших предприятий, отмеченных Росстатом наградой «Лидер отрасли» по итогам 2017 года, вошёл новосибирский «Горводоканал».

Предприятие удостоили первого места в номинации «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд». При составлении рейтинга эксперты учитывали вклад компании в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение высоких экономических показателей и так далее.

«Мы ориентируем свою деятельность на достижение и поддержание высоких производственных показателей, на весомый вклад в формирование экономики Новосибирска и области. Статус „Лидер отрасли“ — это официальное признание предприятия как надёжного партнера, и является результатом добросовестного труда», — отметили в компании.

Кстати, это не единственная награда предприятия по итогам прошлого года.

«Горводоканал» включили в национальный реестр «Ведущие организации ЖКХ России».

В него входят компании, чья работа помогает социально-экономическому развитию жилищно-коммунальной сферы своего региона.

Первым объектом водохозяйственного назначения стала водонапорная башня № 1, построенная в 1894 году между вокзалом станции Обь и депо

Также предприятие стало лучшим в номинации «За экологическую ответственность» на Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2017».

Что же собой представляет новосибирский «Горводоканал» сегодня? Если говорить о предприятии в цифрах, то это 1900 километров водоводов и 1500 километров сетей канализации, 25 водопроводных и 69 канализационных насосных станций. Каждые сутки сибиряки получают благодаря работе его сотрудников до 600 тысяч кубометров питьевой воды.

И речь идёт не только о Новосибирске, предприятие обслуживает жителей Бердска и Оби, наукоградов Академгородок, Кольцово, Краснообск, посёлков Кудряшовский, Пашино и других пригородных территорий. Всего более 1,8 млн человек.

Несколько лет назад столица Сибири стала вторым крупным городом страны после Санкт-Петербурга, где всю подаваемую в город питьевую воду обеззараживают ультрафиолетом.

Стоит отметить и другие передовые технологии.

«В апреле 2016 года мы запустили в эксплуатацию станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. В результате Новосибирск стал первым в стране городом-миллионником, где обеспечен полный цикл обработки воды ультрафиолетом», — отметили в «Горводоканале».

Напомним, в мае новосибирский «Горводоканал» поздравил своих ветеранов с Днём Победы: совместное возложение цветов к Вечному огню и общая фотография на память — давняя традиция сотрудников предприятия.

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