Сортируй и сберегай

В поликлиниках Новосибирской области начали внедрять систему 5S. Есть первые результаты — там, где стали применять новый подход, на 20 % увеличилось время непосредственного взаимодействия врача и пациента. Такие цифры во время выездной проверки городской поликлиники № 27 озвучила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова. Сиб.фм разбирался в том, что собой представляет система и какие проблемы она реально решает.

Систему 5S, направленную на наведение порядка в рабочем пространстве, внедряют в медицинских организациях НСО с 2017 года. Основные её принципы — сортировка, порядок, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Предполагается, что такой подход позволит изменить работу учреждения без вложения существенных финансовых средств в материально-техническую часть.

Инфографика с сайта wikipedia.org

В пилотном запуске системы участвуют 22 медицинские организации Новосибирской области — они оптимизируют работу, начиная с мелких вопросов, например, о местах хранения документов. Оптимизацией занимаются все сотрудники поликлиники, поскольку именно они, досконально зная свои помещения и обычные маршруты внутри здания, могут предложить идеи по улучшению.

«Они всё это фиксируют, представляют главному врачу и коллективу.

Рассказывают о выявленных проблемах, а затем предлагают их решения», — пояснила руководитель регионального центра организации первичной медико-социальной помощи Елена Белугина.

Система «Бережливой поликлиники» вводится для создания и поддержания высокопроизводительной поликлиники, которая в первую очередь ориентирована на пациента. Её реализацию контролирует глава области Андрей Травников, который уже поручил региональному минздраву улучшить качество взаимодействия врачей и пациентов за счёт изменения управленческих подходов.

По его мнению, это позволит решить многие проблемы в здравоохранении, в том числе ликвидировать очереди в медицинских учреждениях.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова считает, что система 5S является с этой точки зрения эффективным инструментом.

«Затраты на приём пациента у нас увеличились, я имею в виду общение врача с пациентом. Из 15 минут, отведённых на приём, практически восемь — это чистое общение. Раньше пропорция была совершенно иной, было больше работы с документами», — отметила она.

Результаты работы новой системы ещё не окончательные: планируется, что благодаря внедрению технологий маршрутизация в поликлиниках станет более удобной, а режим ожидания — минимальным. У пациентов появится больше времени для общения с участковым врачом или педиатром.