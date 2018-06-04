Киднеппинг по-сибирски

В Новосибирске сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка. Он появился в интернете в Международный день пропавших детей, 25 мая, и к настоящему моменту собрал более семи тысяч просмотров. Подобные эксперименты с похищением детей проходили в разных городах, чаще всего это была журналистская работа. Но в Новосибирске авторами видеоролика стали волонтёры, которые не первый год занимаются поиском людей.

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в 2017 году было зарегистрировано порядка 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей, а в 2016 году таких обращений фиксировалось ещё больше — 45 тысяч. Уменьшение количества пропавших детей на 30 % — безусловно, хороший показатель, но тем не менее проблема остаётся очень серьезной. Как показывает статистика, чаще всего дети пропадают именно в городах. Поэтому волонтёры решили провести эксперимент в новосибирских дворах, парках и торговых центрах.

«Мы довольно давно занимаемся профилактикой — проводим различные уроки для младших и старших классов.

Но в этот раз мы решили отойти от традиции и показать, как это происходит на самом деле, чтобы взрослые смогли увидеть, насколько это просто — увести ребёнка, оставленного на считанные минуты без присмотра. А также насколько проблематично объяснить ребёнку, что такое хорошо и что такое плохо», — рассказала руководитель народной дружины «Феникс» Оксана Курских.

Родителей, согласных проверить своего ребенка, волонтёры искали среди знакомых, бросали клич в социальных сетях. Довольно часто мама давала согласие, а потом подключался папа и всё отменял. В конечном итоге удалось найти семьи, которые поддержали эксперимент и согласились на то, что он будет снят и показан широкой публике.

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ежегодно в России пропадает 120 тысяч человек, из которых 45 тысяч — это дети

«С родителями договорились заранее, дети, естественно, об этом эксперименте не знали. Наша съёмочная группа занимала площадку, ставила скрытую камеру, актёр надевал под одежду „петличку“, а дружинники оцепляли квадрат вокруг ребёнка, чтобы родители, даже отойдя на расстояние, знали, что он в безопасности. И дальше начинался эксперимент», — пояснила волонтёр и руководитель творческого объединения «Тонна» Наталья Наумова.

В 15-минутный документальный фильм вошло пять эпизодов похищения детей в возрасте от 6 до 13 лет. Перед каждым эпизодом в кадре появлялся родитель ребёнка и отвечал на вопрос о том, согласится ли его ребёнок уйти с незнакомым человеком. В двух случаях дети не поддались на уговоры и явно настороженно отнеслись к происходящему, а в другом ситуация получилась неоднозначной: девочка соглашается пойти с незнакомкой, чтобы показать ей дорогу, но вмешивается её подруга, которая звонит матери и сообщает о происходящем.

Поведение детей в каждом из эпизодов комментировали психологи.

«Очевидно, что мы живём в очень неспокойное время, поэтому проблема похищения детей, особенно в условиях мегаполиса, всегда будет актуальной, нравится нам это или нет», — резюмировала доцент кафедры социальной психологии и виктимологии НГПУ Марина Кошенова.

Самым шокирующим итогом эксперимента социальные психологи назвали то, что в него не вмешался никто из взрослых, которые по случайности оказались рядом. Они слышали, что детей уговаривают куда-то пойти явно чужие люди, и ничего не предприняли.