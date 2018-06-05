Как измерить Новосибирск гигами

Краеведческий музей и ГПНТБ разделяют 2,5 километра, Михайловскую набережную и часовню во имя Святого Николая Чудотворца на Красном проспекте — 3,2 километра, «Глобус» и Оперный театр — 880 метров. Расстояние по привычке определяют километрами, метрами, минутами, литрами бензина, затраченными на поездку. А что если начать измерять город шагами? Или гигабайтами? Корреспондент Сиб.фм вместе с новосибирскими блогерами Василиной и Дианой на время отказался от транспорта и отправился в пешую прогулку по Новосибирску, чтобы заново открыть его для себя.

Кирпич с желтком, стиляги, первый «Форд»

Не нужно быть урбанистом, чтобы понимать, насколько многообразен и эклектичен Новосибирск. В сохранившуюся историческую среду Новониколаевска врывается футуристическая застройка мегаполиса — в Тихом центре, рядом с купеческими домами начала XX века соседствуют модернистские здания из стекла, вроде «Бутона» на Красном проспекте. Там всё новое, современное, просторное — кофейни, книжные магазины, бары, офис «Билайн». Начинка этого салона полностью дополняет здание, в котором он находится. Внутри интерьер в стиле хай-тек — белые минималистичные стены и сотни самых популярных гаджетов. Всё это как бы говорит посетителям: будущее уже наступило, оно не просто рядом, а прямо здесь, в «Билайне».

Это подтверждает и новая акция оператора — «Гиги за шаги», благодаря которой пользователи с помощью приложения «Мой Билайн» получают дополнительный интернет-трафик за привычные пешие прогулки, а точнее за 10 000 шагов.

А насколько это много —10 000 шагов?

Чтобы узнать ответ на такой вопрос, именно в этой точке, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются самым необычным образом, было решено начать экскурсию. Конечно же, пешую.

«Часовню Святого Николая Чудотворца ошибочно считают центром России — возможно, дело в амбициях жителей, которым хочется как-то выделить свой город. Но центр страны совсем не в Новосибирске, а далеко-далеко отсюда — в Эвенкийском автономном округе. Впрочем, и самая длинная прямая улица — это тоже не про Новосибирск, но это не значит, что в нашем городе нет интересных достопримечательностей. Наоборот, всё у нас перед глазами, просто что-то мы не замечаем...», — такими словами начала историческую прогулку сотрудница музея Новосибирска Евгения Шаталова.

Первоначально часовня располагалась чуть дальше, ближе к площади Ленина, которую называли Базарной. Затем здание снесли, установив памятник Иосифу Сталину, а отстроили заново только в 1993 году.

Теперь тот самый «Бутон» от одной из достопримечательностей Новосибирска отделяют 73 шага.

По обеим сторонам Красного проспекта начинаются доходные дома из красного кирпича, в который, к слову, добавляли яичный желток, чтобы увеличить прочность материала. Сейчас исторические объекты облюбовали владельцы баров и ресторанов, а об их богатой истории напоминают кованые балкончики и надписи с именами архитекторов на балках огромных потолков.

От часовни идём к кинотеатру имени Маяковского, бывшему «Совкино» — тут уже расстояние побольше, 400 шагов. Оттуда сворачиваем на улицу Коммунистическую, которая в начале прошлого века именовалась Гудимовской, и проходим знаменитый «Дом с часами».

«Это первый и единственный дом галерейного типа в Новосибирске. Он входит в 400 лучших авангардных зданий мира.

А что в нём уникального? Взгляните на второй этаж, видите эти маленькие окошки? Они ведут на кухню, и проходя мимо них, каждый мог заглянуть и узнать, чем живут его соседи.

На кухнях, кстати, не готовили, а только вели беседы — в доме была столовая, а также прачечная и детсад. Так женщины освобождались от кухонного рабства», — рассказывает гид.

Через 800 шагов останавливаемся у музея Николая Рериха, где во дворе находится Колокол Мира — в него бьют дважды в год, отмечая Международный день мира и акцию «Час Земли».

Вновь возвращаемся на Красный проспект, пока Евгения Шаталова рассказывает интересные факты о городе: «Здесь, на Красном проспекте, любили прогуливаться настоящие стиляги, поэтому этот участок дороги, возле купеческих домов, называли стиляжьим бродом. А чуть дальше, за „Домом с часами“ можно увидеть дом купца Маштакова. Он известен тем, что подарил своему сыну Иннокентию на день рождения настоящий „Форд“. Так в Новосибирске появился первый автомобиль, на котором любил рассекать Кеша, пугая оглушительными гудками клаксона лошадей и извозчиков...».

Истребитель над Обью, тоннели Оперного, «трогательный экран» будущего

Обновлённая Михайловская набережная с современными велодорожками и рампой для любителей экстрима ещё хранит исторические следы. Здесь стоит единственный в мире памятник мосту — Железнодорожному, от которого мы движемся к мосту Коммунальному, преодолевая расстояние в 1000 шагов.

А ведь набережная кажется такой компактной, наверное, по привычке, когда её ещё не коснулась реконструкция. Теперь же любителям пеших прогулок предстоит проделать путь повнушительнее, зато от Коммунального моста до метромоста буквально рукой подать — 200 шагов. То есть расстояние между двумя мостами — это лишь пятая часть всей новосибирской набережной.

По пути экскурсовод рассказывает: «Летом 1965 года Валентин Привалов на глазах у отдыхающих возле реки Оби совершил легендарный бреющий полёт истребителя МиГ-17 под Коммунальным мостом.

Ситуация уникальна ещё и тем, что расстояние между опорами моста составляет 120 м, высота пролёта 30 м, а на расстоянии менее одного километра от моста ниже по течению Оби располагался железнодорожный мост с движущимся по нему составом. А значит пилот на скорости 700 км/ч должен был действительно продемонстрировать мастерство высшего уровня, чтобы его, откровенно говоря, хулиганский поступок не обернулся трагедией. Валентин Привалов справился, и истребитель взмыл «свечкой на глазах у изумлённых новосибирцев».

За этот полёт лётчику грозил трибунал, но министр обороны Малиновский оценил трюк Привалова и оставил аса в строю.

Следующая достопримечательность — знаменитый на весь мир Новосибирский государственный театр оперы и балета. Его, кстати, мы решили измерить, причём нестандартно — шагами. Любопытно, что огромное здание театра с площадью помещений в 290 тысяч квадратных метров можно обойти за 1150 шагов. Получается, количество шагов от старого моста на набережной до метромоста практически равно числу шагов вокруг Оперного.

К слову, история театра тоже связана с военным временем.

С 1941 года сюда свозили ценности из музеев нашей страны, в частности, из Третьяковки, спасая их от уничтожения.

Для поддержания оптимальной влажности в залах театра развешивали мокрое постельное бельё, в результате чего краска на полотнах не портилась. Именно в Оперном при помощи подручных средств — яиц и мёда, которые приносили новосибирцы, — реставраторы буквально по кусочкам собрали испорченную панораму «Оборона Севастополя» художника Ф. Рубо.

«Но всех, конечно, интересуют тоннели под театром, поэтому его подвал облюбовали диггеры. После того как становится известно о каком-либо тоннеле, в который сумел забраться экстремал, его тут же засыпают. Данных действительно очень мало, существуют только версии», — добавляет наш гид.

Прогулка по интересным местам Новосибирска завершается на площади Калинина. Ещё один любопытный факт: здесь, на равноудалённом расстоянии от выхода метро со станции «Заельцовская» находятся два салона «Билайн».

Для сравнения, на другом берегу, на главной площади левобережья такое же интересное размещение салонов — там находятся пять офисов «Билайн» на равноудалённом расстоянии друг от друга примерно в 500 шагов.

В компании уверяют, современных и высокотехнологичных салонов «Билайн» в Новосибирске становится больше, с начала года их число уже выросло в два раза, а к концу июня к уже работающим 46 офисам добавятся ещё два. Их специально размещают в пешей и транспортной доступности, чтобы новосибирцы, не тратя много времени на дорогу, могли обратиться в ближайший салон и оперативно решить любой вопрос, будь то покупка смартфона, его страхование или погашение кредита.

Один из этих салонов особенно привлёк внимание блогеров Василины и Дианы, ведь даже в окружении домов типичной советской застройки можно найти непривычное в привычном. Расположенный как раз в обычном здании на Красном проспекте, 188, он удивляет своими технологическими решениями будущего — единственным за Уралом гигантским тачпадом.

На «трогательном экране» мелькают изображения смартфонов и аксессуаров, которые можно купить сразу, не прибегая к помощи консультантов.

А главной целью экскурсии стали наши успехи в акции «Гиги за шаги». Её условия просты: абонентам новой тарифной линейки «ВСЁмоё!» достаточно просто гулять по 10 000 шагов в день, чтобы обменять их на 100 МБ дополнительного интернет-трафика.

Оказалось, что, рассматривая интересные объекты Новосибирска, мы прошли те самые 10 000 шагов.

А переконвертировать их в дополнительные мегабайты помогло ещё одно приложение — «Мой Билайн». Оно замеряет шаги, обрабатывает результаты, а также помогает настраивать тариф под себя и менять СМС-сообщения или минуты разговора на гигабайты.

Акция уже стартовала, а это значит, у абонентов тарифной линейки «ВСЁмоё!» появилась возможность получить до 3 ГБ интернета ежемесячно, всего лишь прогуливаясь по городу пешком. Тем более — в Новосибирске действительно есть на что посмотреть.