Уточки и добрый бизнес

Приложение, которое научит злиться, ответ на вечный вопрос «Мы бедные или богатые» и экшн у тихой воды. В конце мая в московском парке «Красная Пресня» прошёл четвёртый благотворительный заплыв резиновых утят, который организовал фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Цель мероприятия, помимо сбора средств и веселья для столичных и приезжих семей, — популяризация социального бизнеса.

На старт! Внимание! Кря!

Благотворительные утиные заплывы ежегодно проходят в разных странах. В России данное мероприятие впервые провёл благотворительный фонд «Навстречу переменам» в 2013 году. Принцип сбора средств на благотворительность прост: люди покупали резиновых уточек с персональным номером либо через интернет, либо в день заплыва в парке. Цена одного жёлтого плавуна — от 300 рублей и выше. Детям раздают спортсменов бесплатно.

Далее — только экшн, слёзы проигравших и слава для победителей. Более 700 уточек нервно стоят на воде — в ожидании начала гонки. Вдруг, под непрерывный аккомпаненмент «На шагающих утят» толпа кричит: «На старт! Внимание! Марш!». Барьер поднимается, толпа кричит, а спортсмены неподвижно стоят. Волонтёр направляет на них мощную струю воды из шланга. Поначалу забившись в одну жёлтую кучу, уточки постепенно начинают плыть к финишу.

Спустя захватывающих 20-30 минут гордый спортсмен приходит к финишу, а за ним подплывают два победителя. Толпа зрителей постепенно смещается в сторону сцены — первых трёх, последнюю «самую жирную» и 33 случайных уточек, а точнее их хозяев, ждут призы.

Тройка финишировавших и самый медленный спортсмен получили призы от Tele2 — фирменные смартфоны оператора и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами. Остальные 33 получили поощрительные подарки от партнёров заплыва. Так, мальчик лет 11-12 на вид выиграл два дня в роскошном отеле, а девятилетняя девочка с радостной мамой забрали коробку сыров.

С каким волнением и замиранием сердца стоящие вплотную к сцене дети переживали и надеялись, что именно их утка получит приз. «Назови мой номер!» — призывали ведущую. А затем печально брели домой под утешения родителей.

В 2007 году в Книге рекордов Гиннеса был отмечен рекорд — коллекция из 2583 уникальных, отличающихся друг от друга уточек

Всего с продаж уточек было собрано 192 тысячи рублей, которые пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми. Также помочь благотворительностью может каждый в любой день и любую минуту с помощью удобного сервиса Tele2. Для это нужно просто оформить подписку всего за 5 рублей в день: каждые 4,5 рубля будут перечисляться в благотворительный фонд на поддержку социально-предпринимательских проектов, победивших в конкурсе «Навстречу Переменам». Для подключения нужно набрать*453# и нажать «Вызов». Помимо списания средств, каждую неделю вам будет приходить интересная информация о проектах, которым оказывается помощь благодаря сделанным пожертвованиям. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#. Услуга доступна только для абонентов Tele2.

«У нас нет цели вылечить как можно большее количество детей, нет такого, что „1 рубль = 3,5 ребёнка“. Нам важнее качество этой помощи», — рассказала исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Евгения Телицына

Она отмечает, утиный заплыв является также и хорошим способом реализовать одну из важных миссий фонда — популяризация социального предпринимательства.

«Социальное предпринимательство — это один из самых эффективных способов решать проблемы детства в стране и мире. Те проблемы, до которых государство не всегда дотягивается, должны решать люди, которые знают проблему изнутри и готовы работать нетривиальными методами. Чем больше человек знает про социальный бизнес, тем проще работать в этой сфере. Все эти люди, которые ходят сейчас по парку, думают „Ой, что за уточка“, так или иначе начинают понимать, что это такое и проникаться этой идеей», — объяснила Евгения Телицына.

Так что, помимо зрелищной утиной гонки и множества развлекательных площадок, у участников мероприятия была также возможность лично познакомиться с авторами социальных проектов, которые получают поддержку фонда «Навстречу переменам». Впрочем, узнать о паре ярких социальных предпринимателей можно и здесь.

Об эмоциях и другом важном

Фонд «Навстречу переменам» ежегодно проводит конкурс для социальных предпринимателей. На данный момент у них идёт активный сбор заявок, который завершится 15 июня. 22 ноября жюри, куда входят и обычные дети, выберет победителя, который получит 1,2 млн рублей и попадёт в программу бизнес-инкубатора.

«Каждый победитель не просто получает деньги и исчезает на год, а участвует в пытках ежеквартальной отчётности и наслаждается тренингами», — рассказала Евгения Телицына.

Сейчас проходит четвёртый по счёту конкурс. За годы его существования поступило около 1200 заявок. Больше всего за всё время пришло из Северо-Западного региона — около 200 заявок. С небольшим отставанием на втором месте идёт Сибирь — почти 200 заявок. На третьем месте Урал — 161 заявка.

Победительница одного из предыдущих сезонов конкурса из Ростова-на-Дону Кира Меснянкина даже не помнит, где нашла информацию о нём. Ей как раз нужны были деньги и опыт предпринимательства для её проекта «Эмоции аутизма» — мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций.

«Социальное предпринимательство — это вещь, которая растёт из практики, из личных историй.

Работая с детьми с аутизмом, я задумалась, что мне не хватает определённых инструментов, технологий. Но ничего подходящего так и не смогла найти. Мы создали прототип приложения и отправили заявку в конкурс», — вспоминает Кира Меснянкина.

Людям с аутизмом в первую очередь сложно выражать свои эмоции и считывать эмоции других. Нередко это приводит к другим проблемам — например, к серьёзным нервным срывам. Приложение Киры Меснянкиной помогает обучать детей и взрослых с аутизмом выражать и считывать эмоции. На данный момент этим занимаются только специально обученные специалисты. Приложение же всегда будет под рукой и за него не нужно платить каждый день — это удобней и выгодней.

Принцип работы прост и монотонен, с помощью фотографий моделей и считывания лица ребёнку объясняют, как показать эмоцию: свести брови так, сжать губы эдак... постепенно человек с аутизмом запоминает такой принцип и ему становится намного легче общаться с людьми и делиться своими чувствами.

На данный момент планируется выпустить данное приложение в продажу, а также улучшить его, применив нейросети.

Для этого её нужно обучить, предоставив особым образом описанные десять тысяч детских фотографий. Этим занимаются несколько ответственных волонтёров.

В идеале — планируется выпустить аналог данного приложения для людей без аутизма — ведь, как отметила Кира Меснянкина, проблема неумения выражать свои мысли актуальна практически для каждого взрослого россиянина.

Победительница 2017 года автор проекта «Детям о важном» москвичка Наталья Ремиш помогает детям, как особенным, так и самым простым.

Она выпускает мультики и книжки, в которых объясняется, как отвечать на детские вопросы и говорить с ними на сложные темы.

Например: почему дети гонят мальчика с площадки, если он другой национальности; что делать, если ваш ребёнок не хочет ехать к бабушке, а вы не знаете, как его переубедить; как с ним говорить о смерти и так далее.

«Это личный проект, который, благодаря фонду, вырос в нечто большее. Дети у меня появились в августе 2015 года. Я родила дочку и одновременно переехала в квартиру к мужчине, у которого на тот момент было двое детей от предыдущего брака — их мама умерла. И я резко стала замужней женщиной с тремя детьми. У них было много вопросов сразу ко мне.

Может, они боялись их задавать папе, либо он не знал на них ответы, потому что так же, как и я, вырос в советской семье, где ответы на такие вопросы нам не давали.

И дети начали спрашивать „бедные мы или богатые?“, » а ты когда-нибудь нас бросишь?«, «ты нам мама или не мама?», «занимаетесь ли вы с папой сексом?», «любишь ли ты свою родную дочку больше, чем нас?», «а зачем тебе вообще мы?» и так далее. Я старалась деликатно отвечать на их вопросы, брала паузу, а затем возвращалась к ним«, — рассказала Наталья Ремиш.

По многим вопросам женщина консультировалась с психологами, так у неё начали появляться первые тексты. Наталья Ремиш в один момент поняла, что было бы полезно поделиться этими знаниями с другими родителями. Результат — мультик про Диму с особенностями развития, который набрал за месяц более миллиона просмотров.

«Информацию я набираю не только из личного опыта. Я задаю эти вопросы в больших мамских пабликах и узнаю, насколько актуальны те или иные проблемы. И получаю от них множество историй, которые я собираю в одну, в среднестатистический рассказ», — объяснила автор проекта.

На данный момент она готовит новую карманную книгу для родителей и новые серии мультфильмов.

«Нам мешает развиваться сложность тем. Потому что, например, некоторым потенциальным инвесторам и издательствам нравятся темы про детей с особенностями развития, а некоторые говорят: „Не-не, больных детей нам не надо, мы не хотим этим заниматься“. Но в целом меня чаще поддерживают.

Мы все были детьми, и если глубоко капнуть, то у всех нас были моменты, когда мама болезненно реагировала и какой-то вопрос оставался неотвеченным.

И мы доживаем до взрослого возраста с этим внутренним конфликтом: я бедный или богатый. А ребёнок задаёт очень простой и чёткий вопрос. И с ним надо поговорить, что такое бедность и богатство и в чём это богатство заключается: в деньгах ли только, и стоит ли фокусировать на этом внимание», — отметила Наталья Ремиш.

В этом году из Новосибирска пришло пока что только три заявки на конкурс социального предпринимательства для детей. И у сибиряков ещё есть время до 15 июня подать заявку и воплотить свою добрую идею.Ну или можно просто нажать *453# и очистить карму, поддержав доброе предпринимательство.