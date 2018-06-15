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«Дело Собчака» в Новосибирске

 В прокат вышел документальный фильм о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке  15 июня, 16:23

Дмитрий Инюшин
журналист
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«Дело Собчака» в Новосибирске
скриншоты из трейлера к фильму «дело собчака»

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня. А в ближайшее воскресенье в кинотеатре пройдёт творческая встреча с режиссёром фильма Верой Кричевской.

Вера Кричевская — российский журналист, телережиссёр и продюсер. Бывший креативный продюсер «24 Док». Один из основателей телеканала «Дождь»

Накануне своего приезда она рассказала о том, что не вошло в фильм, как его воспринимают в Санкт-Петербурге и подходит ли большой экран для документального кино.

Начнём с того, что одним из сценаристов картины стала Ксения Собчак. Авторы фильма рассказывают, что в нём нет положительных или отрицательных героев. Более того, в картину вошли воспоминания не только семьи и соратников Анатолия Собчака, но и людей, которых можно назвать его врагами.

Конечно, весь объём отснятого материала в картину уместить не удалось, фильм и так длится почти два часа.

«Никто на монтаже у меня не присутствовал, на нём не было и Ксении Собчак. Я выкинула то, что считала нужным, чтобы была стройность повествования, чтобы с точки зрения драматургии одно перетекало в другое. Я выбирала между одним сюжетом и вторым и что-то выкидывала, хотя для меня они все чрезвычайно важны», — рассказала Вера Кричевская.

Один из главных моментов картины — интервью Владимира Путина, которое он специально для этого фильма дал Ксении Собчак. Президент впервые публично рассказал о своём участии в операции по вывозу в 1997 году Анатолия Собчака во Францию. Этому эпизоду предшествовала полная драматизма история, в которой, как говорят авторы фильма, поместился полный политический цикл в России: от стремительного взлёта политика до травли и полного уничтожения.

Уже посмотревшие фильм говорят, что он не только рассказывает историю об известном политическом деятеле и его окружении, но и показывает изнанку политики как таковой. По-особенному, конечно, эту картину воспринимают в родном городе Анатолия Собчака — Санкт-Петербурге.

«Зрители сидят после фильма с ощущением тяжести. Эта тяжесть для меня очень понятна и ровно такого выхода с этого фильма я ожидала», — поделилась Вера Кричевская.

Говоря о зрителях, стоит отметить, что картина «Дело Собчака» показала — люди готовы активно ходить не только на художественные, но и документальные фильмы. Работы Веры Кричевской, которые она делала для телевидения, отмечены различными наградами, в том числе и ТЭФИ. Но впервые режиссёр сделала что-то для большого экрана и считает, что документальному кино он подходит идеально. Ведь именно такие фильмы требуют полной вовлечённости, выключенных света и телефонов.

«Документальное кино не делают в формате, когда полную площадь экрана занимает изображение, как в игровых блокбастерах. Я уже несколько раз видела наш фильм, это выглядит здорово. Мне кажется, что обязательно нужно смотреть документальное кино именно в кино», — отметила Вера Кричевская.

Пообщаться с режиссёром новосибирцы смогут 17 июня в кинотеатре «Победа» сразу после показа картины. Сеанс начнётся в 18:00.

В начале года Ксения Собчак приезжала в Новосибирск в статусе кандидата в президенты России, она заявила, что пробки в городе хуже московских, и раскритиковала работу властей.

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