Наказы, пенсии и бюджет

В минувшую среду прошла 27-я сессия Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, после которой народные избранники ушли на каникулы. По ряду вопросов в зале заседаний разгорелись жаркие споры.

Наказы в фокусе внимания

Вопросом, к которому депутаты в течение сессии возвращались несколько раз, стали наказы избирателей, а точнее — ход их исполнения и финансирования.

В Новосибирске стараются не отказывать в пожеланиях местных жителей исполнить как можно больше наказов.

В списках сейчас значатся тысячи проектов, из-за чего сроки исполнения по некоторым из них переносятся на следующие годы.

«Анализ работы последних трёх лет показывает, что часть наказов не выполняют. Когда мы принимали план реализации наказов, мы обсуждали и понимали очень хорошо, что вопросы, связанные с капитальным строительством, требуют большого финансирования: порядка 58 млрд рублей за пять лет необходимо направить по тем наказам, которые были приняты. Мы очень хорошо понимаем, что это возможно при наличии федеральных и областных денег», — отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Учитывая это, депутаты решили принять обращение к мэру города, в котором предлагают сделать акцент на наказах, для реализации которых не требуются большие финансовые затраты. Речь идёт о благоустройстве территорий, создании детских и спортивных площадок, парковочных карманов, об обрезке деревьев, о ремонте кровель, спортивных залов, столовых в детских садах и школах и так далее.

«Мы обязаны отстаивать интересы избирателей и заинтересованы в том, чтобы было максимальное количество наказов исполнено»,

— отметил Дмитрий Асанцев.

Кстати, с текстом этого обращения можно ознакомиться на официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска.

Актульная тема

В самом начале сессии во время блока вопросов и предложений по повестке заседания заместитель председателя Совета депутатов Ренат Сулейманов предложил коллегам провести общественное обсуждение пенсионной реформы.

«Я думаю, что этот вопрос вызовет не меньший общественный резонанс, чем отмена монетизации льгот, — кто помнит эти события, тот понимает, о чём речь», — сказал Сулейманов.

Депутат рассказал, что парламентарии областного уровня, как и депутаты других регионов страны, обсудят эту законодательную инициативу и дадут отзыв на неё перед рассмотрением Госдумой.

Сулейманов предложил также внести вклад в эту работу и провести круглый стол.

«Пригласим специалистов по этому вопросу, выработаем какие-то рекомендации по данной теме. Ко мне и, думаю, что ко многим из вас, уже поступают обращения граждан», — отметил депутат.

Предложение Сулейманова поддержали и зафиксировали в протоколе, круглый стол проведут на базе комиссии горсовета по социальной политике и образованию.

Общественные обсуждения

Важным моментом сессии стало обсуждение и голосование за новый порядок публичных слушаний по вопросам градостроительства. О сути этих изменений рассказала начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска Маргарита Маслова.

Процедуру публичных слушаний сохранили для основных градостроительных документов: генплана, правил землепользования и застройки, планировки территорий и межевания, а также правил благоустройства.

Новый формат — общественные обсуждения — будут применять для частных вопросов, касающихся не всего города, а конкретных территорий и их жителей. Например, при рассмотрении проектов межевания территорий, разрешений о предоставлении условно разрешённого вида использования земельного участка, решений о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства.

Чем хороша новая норма? Не раз депутаты получали жалобы на то, что публичные слушания проходят в рабочий день, и не все желающие могут принять в них участие. Для проведения же общественных обсуждений создан специальный сайт, свои предложения по тому или иному вопросу можно будет подать в течение нескольких недель, и самое главное — участвовать в этом процессе смогут только те новосибирцы, которых эти изменения касаются территориально.

В обсуждение пришлось вмешаться мэру Анатолию Локтю, он пообещал всем скептически настроенным депутатам вернуться к вопросу в конце года, подвести итоги работы в новом формате, если будут упреки и замечания, то в эту норму будут внесены изменения.

«У вас нет оснований упрекнуть меня или мэрию в том, что мы отходим от принципа прямого общения с избирателями.

Именно в этом зале в предыдущем созыве мы приняли решение об упрощении инициации и о проведении общественных слушаний. Некоторые опытные депутаты меня предупреждали, что мы столкнёмся с трудностями. Но мы работаем по этому принципу и не отходим от него», — заявил градоначальник.

Маргарита Маслова отметила, что основной юридической силой обладает генеральный план и все остальные документы должны соответствовать ему. В этом её поддержал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

«В разрезе публичных слушаний остаются основные стратегические, глобальные вопросы изменения градостроительной политики города. В раздел общественных обсуждений уходят вопросы локального характера какой-то территории. На наш взгляд, это даёт возможность людям с определённых территорий, заинтересованным более конкретно участвовать в этом обсуждении, подавать информацию в мэрию с согласием или несогласием, с какими-то предложениями в установленном порядке и не анонимно, а адресно. Это очень важно», — отметил Дмитрий Асанцев.

Обсуждение этого вопроса длилось почти час, в результате изменения были приняты большинством голосов народных избранников.

Доходы растут

Ещё одним важным моментом сессии стал вопрос об исполнении городского бюджета за 2017 год. Голосование по этому вопросу не является формальным, депутаты фактически дают оценку работе городских властей.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков рассказал народным избранникам, что собственные доходы города увеличились в сравнении с 2016 годом почти на 860 млн рублей и составили 21,6 млрд. А межбюджетных трансфертов поступило больше почти на 1 млрд 140 млн рублей, и это большая заслуга городских депутатов, которые представляют Новосибирск в рабочей группе по анализу межбюджетных отношений между городом и областью.

Что касается расходов бюджета, то в сравнении с 2016 годом они увеличились на 10,5 % и составили 39,3 млрд рублей.

«Во-первых, сохранена социальная направленность расходов бюджета города. Во-вторых, обеспечены выплаты по всем социальным обязательствам. В-третьих, продолжено выполнение указов президента РФ. Введена в эксплуатацию школа № 155 на Ключ-Камышенском плато на 750 мест, благоустроены Михайловская набережная и 126 дворов, оборудованы детские и спортивные площадки», — рассказал Александр Веселков.

Депутаты отметили, что в бюджетной сфере города существуют проблемы, на которые в том числе влияет и общая экономическая ситуация в стране, но в целом Новосибирск продолжает развиваться, власти находят ресурсы для реализации важных городских социальных проектов.