Новосибирску 125

Новосибирск отмечает юбилей — в этом году ему исполняется 125 лет. И отмечать он его будет с размахом. В День города запланированы различные мероприятия: официальная часть, народные гуляния, тематические выставки, концерты и, конечно, завершится всё праздничным салютом. Жителей сибирской столицы поздравили первые лица города и руководители крупных компаний.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области А. А. Травников и

Дорогие новосибирцы!

От всей души поздравляем вас с Днём города!

Новосибирск отмечает юбилей — 125 лет. В его истории немало славных и памятных страниц. Из небольшого поселения при железнодорожной станции он превратился в столицу Сибири, крупнейший транспортно-логистический, культурный и научно-образовательный центр России.

Новосибирск сыграл большую роль в становлении Новосибирской области и сегодня имеет ключевое значение для её развития. Он должен внести свой вклад в укрепление лидирующих позиций региона, сделать его эффективным в реализации президентских инициатив.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. Шимкив

Город рабочих, инженеров, учёных, промышленников, железнодорожников и студентов, он привлекает своим деловым ритмом и творческим поиском, сибирским радушием и гостеприимством. С каждым годом всё больше притягивает к себе людей, открывает каждому человеку большие возможности для развития и роста.

Современный мегаполис, комфортный для работы, жизни и отдыха, — таким Новосибирск стал благодаря вам, энергичным, целеустремлённым, трудолюбивым и талантливым жителям. Убеждены, именно эти качества помогут вам и впредь добиваться высоких результатов во имя процветания вашего родного города, Новосибирской области и всей России.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, мира, достатка и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! С Днём города!

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Дорогие новосибирцы и уважаемые гости нашего города!

24 июня мы отметим 125-летие нашего любимого Новосибирска. Я призываю вас провести этот исторический день с друзьями, земляками, с близкими вам людьми, посетить праздничные площадки, которые будут работать по всему городу. И поздравляю всех жителей Новосибирска, каждую новосибирскую семью, каждого, кто приехал в наш город учиться, работать и нашёл здесь свою судьбу, своё счастье, своё призвание, с этим замечательным юбилеем.

История Новосибирска способна вдохновить каждого, я в этом убеждён. 125 лет назад инженеры и рабочие приехали строить мост на берегах Оби. Самые трудолюбивые, талантливые, целеустремлённые, свободолюбивые и сильные духом остались здесь жить. Именно такие жители, которые достигают успехов в любой сфере деятельности, составляют богатство, славу и гордость Новосибирска.

К этому юбилею мы подходим с хорошими итогами: в Новосибирске появились красивая современная набережная, новая трамвайная ветка до «Чистой Слободы» и новые дороги, капитально отремонтировано более тысячи жилых домов, благоустроено свыше 1200 дворов, мы приводим в порядок зелёные зоны города, закуплены новая техника для уборки улиц и новые автобусы для междугородних перевозок, мы обновляем парк трамваев и вагонов метрополитена, в городе открыто шесть современных школ. За четыре года в Новосибирске построено, реконструировано, возвращено в систему дошкольного образования 28 детских садов.

Сегодня мы продолжаем строительство дорог, возводим школы, реконструируем детские сады, готовим проектно-сметную документацию на новый этап строительства метрополитена — в наших планах три новые станции и метродепо. Разрабатывается проект новой ледовой арены — к 2023 году Новосибирск должен быть готов принять спортивные состязания международного уровня. Мы определили приоритеты развития города на ближайшие годы и формируем стратегию Новосибирска до 2030 года.

Давайте встретим 125-летие Новосибирска именно так: успехами, делами, планами всего города и всех его жителей!

Пусть будут счастливы и здоровы новосибирские семьи, дети, а мир и согласие царят в каждом новосибирском доме!

Увидимся на площади Ленина и обновлённой набережной Оби!

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Директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Вадимович Колмаков

Уважаемые новосибирцы!

24 июня нашему городу исполняется 125 лет. По меркам страны — не так уж и много, но все эти годы Новосибирск стремительно развивался и превратился в научный, культурный, транспортный, торговый и деловой центр Сибири. Прославили город своими достижениями именно люди — огромный профессиональный, человеческий, творческий потенциал, трудолюбие и упорство сибиряков. День города объединяет всех новосибирцев независимо от возраста, пола, национальности — в этот день мы чувствуем себя частью единого целого, одной большой семьей.

Мы гордимся красотой и масштабами нашего города, его славной историей. Давайте и впредь ежедневным трудом помогать Новосибирску становиться ещё более успешным и процветающим. И это развитие, работу организаций и предприятий, комфорт и уют в домах горожан сложно представить без уже привычных тепла и света. Труд энергетиков — высокий профессионализм, круглосуточный график работы на станциях, повышенная ответственность — это удел по-настоящему преданных родному городу и своему делу людей. Стабильное, надёжное и безопасное энергоснабжение — цель работников Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании. В этом году СГК пришла в Новосибирск, и мы хотим, чтобы наш город с каждым днём становился теплее и ярче, чтобы в нём было ещё комфортнее жить и работать.

От лица энергетиков Новосибирска желаю всем жителям нашего города тепла и света в каждом доме, а также здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых свершений на благо столицы Сибири! С Днём города, дорогие земляки!

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Михаил Владимирович Шатков, генеральный директор «ДСК КПД-Газстрой»

Уважаемые новосибирцы, примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём города!

Этот праздник вошёл в наши сердца как символ любви к родному городу, гордости за его достижения и победы. Это хороший повод проанализировать покорившиеся высоты и обозначить для себя новые цели. За 125 лет Новосибирск стал центром экономической, научной и культурной жизни Сибири, третьим по численности населения городом России.

С каждым годом город стремительно растёт — становится ещё краше, уютнее и современнее. Здесь строят новые жилые районы, развивают социальную, коммерческую и дорожную инфраструктуру, создают условия для плодотворной работы и комфортной жизни. За большими успехами нашего города стоим мы с вами — его жители.

Пусть в этот июньский праздник каждый из нас чувствует себя членом большой семьи, имя которой Новосибирск. Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия. Растите и развивайтесь вместе с любимым городом!

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Первый вице-президент промышленно-строительного концерна «Сибирь» Дмитрий Червов

Дорогие Новосибирцы!

От всей души поздравляю вас с Днём города! Это праздник, который объединяет всех нас. У каждого своя история, тесно связанная с Новосибирском. Кто-то приехал сюда из другого города и сразу почувствовал себя дома, кто-то лишь со временем разглядел красоту столицы Сибири, других с городом связывает несколько родственных поколений. Город — это прежде всего люди. Каждый день мы вместе развиваем Новосибирск и нам есть чем гордиться!

За 125 лет Новосибирск превратился в современный город, где совершаются научные открытия, проходят культурные мероприятия мирового уровня, развиваются производства, строятся новые дома. С каждым новым домом, с каждым новосельем наша дружная семья новосибирцев становится ещё больше.

Желаю любимому городу дальнейшего развития и процветания, а всем его жителям новых личных достижений, счастья, семейного уюта и тепла и, конечно, крепкого сибирского здоровья! В этом году в концерне «Сибирь» мы запустили новый слоган: «Живите в Сибири!». Я с удовольствием адресую его каждому из вас. Сегодня эти слова находят особенный отклик в сердце каждого новосибирца.

Коллектив группы компаний «Первый строительный фонд»

Уважаемые новосибирцы!

Сердечно поздравляем вас со 125-летием столицы Сибири!

День рождения любимого города — это всегда чувство гордости. Гордости за то, где ты живёшь, гордости за развитие города, за сопричастность к этим переменам. Новосибирск сегодня активно меняется и развивается. Нам очень приятно, что мы и наша компания «Первый строительный фонд» вносим весомый вклад в развитие города, его инфраструктуры. Ведь «Первый строительный фонд» сегодня — это современные кирпичный завод «Ликолор», завод крупнопанельного домостроения «Арматон», комфортные и уютные микрорайоны «Весенний» и «Радужный каскад».

Сегодня «столица Сибири» — для Новосибирска не номинальное название, а признанный факт, проверенный временем и делами.

Наш город — это атмосфера, энергетика, которая притягивает сюда сотни людей из близлежащих регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Эту энергетику, несомненно, формируют люди, жители. Мы уверены, что новосибирцы, деятельные, смелые, предприимчивые, настойчиво и энергично добивающиеся намеченных целей, будут преумножать экономический и человеческий потенциал Новосибирска, будут и дальше активно участвовать в жизни родного города.

От всей души желаем всем жителям нашего славного Новосибирска мира, счастья, здоровья, благополучия, новых достижений в делах! Пусть царят на нашей земле радость, доброта и теплота людских сердец, а нашему любимому городу — благоденствия и процветания! С праздником!