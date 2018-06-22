Утечка пивных акцизов

Волонтёры «Общественного контроля» проверили в Новосибирске более сотни точек продаж пива. Оказалось, что на прилавках царит необыкновенное разнообразие дешёвых напитков — стоимостью около 60 рублей за литр и ниже. Общественники считают это свидетельством процветания контрафакта.

Арифметика тут простая. На данный момент акциз на литр пива составляет 21 рубль, также производитель несёт немалые затраты на постоянно дорожающее сырье, оборудование, сотрудников, логистику и так далее. Затраты несут и продавцы хмельного напитка. Получается, что продавать легальный и качественный товар по таким ценам просто невозможно...

Суть проблемы

Проверки пивных магазинов волонтёры начали с осени 2017 года. Обо всех нарушениях сообщалось в контролирующие органы, которые проводили проверки, нелегальную продукцию арестовывали, а виновных штрафовали. Зачастую размер штрафов в России не соответствует выгоде, которую получает нарушитель, но это не тот случай.

«Штрафы сейчас имеют такой размер, что предпринимателям-нарушителям проще убрать сомнительную продукцию со своих прилавков, чем платить.

В результате порядка в магазинах, торгующих пивом, стало больше. Доля пивной продукции, реализуемой без учёта в системе ЕГАИС, существенно снизилась», — рассказали общественники.

Говоря о причинах, подтолкнувших заняться этой проблемой, в «Общественном контроле» отмечают несколько моментов. Во-первых, горожане регулярно жалуются на пьяных людей, оккупирующих их дворы. Во-вторых, происхождение напитка на теневом рынке невозможно установить, а это ставит под сомнение качество продукта, который может нанести серьёзный ущерб здоровью.

И ещё один важный момент — экономический. Он касается всех жителей Новосибирской области вне зависимости от их отношения к этому напитку.

Дело в том, что пиво — подакцизный товар. И в отличие от акцизов на табак и сигареты, которые идут в федеральный бюджет, пивные акцизы в полном объёме перечисляются в региональную казну.

Разумеется, нечистые на руку производители никаких налогов и акцизов не платят. Во-первых, от этого страдают легальные производители пива, которые оказываются в неравных конкурентных условиях. Во-вторых, региональный бюджет, недополучающий деньги на социальные расходы.

Только цифры

Экономический ущерб от существования теневого рынка пива виден в данных официальной статистики — количество точек продаж растёт, а показатели производства падают.

В 2017 году в Новосибирской области произвели 377 млн литров пива. В сравнении с 2016 годом падение составило 21 млн литров ( 5,2 %). Основными производителями являются крупные и средние предприятия, на долю малого предпринимательства приходится лишь 2,4 %.

С июля 2017 года наложен запрет на продажу разливного пива в пластиковой таре объёмом более 1,5 литра

По данным врио министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, в области работает 43 пивоваренных предприятия, три из них занимают 97 % рынка. Это «Балтика-Новосибирск», Пивоварня «Москва-Эфес в Новосибирске» и «Сибирская пивоварня «Хейнекен».

В целом же регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе по производству пива — около 30 % от общего объёма.

Новые факты

Новый этап расследования «Общественного контроля» показал, что среди сомнительно дешёвого пива продукции большой новосибирской тройки нет. Проверяющие по одному разу встретили в продаже дешёвые хмельные напитки под марками «Бочкари» и «Винап».

В основном продают дешёвое пиво, в качестве места производства которого указаны Новокузнецк — 12 торговых точек, Искитим — 10, Черепаново — 9, Славгород — 8.

«Входишь в магазин — и попадаешь в иную реальность.

От наименований пестрит в глазах, в списках производителей можно запутаться», — рассказали о своих впечатлениях от рейдов их участники.

Расследование на этом не прекращено, рейды по пивным магазинам продолжатся, помочь в этой работе общественники просят местных жителей. Полезной будет любая информация, например, о сомнительно низкой цене на пиво или о его низком качестве.

Обратиться в «Общественный контроль» можно в сети vk.com.

В начале апреля более 100 участников рынка пива из шести сибирских регионов собрались в Новосибирске на выставке FoodService Siberia-2018 и обсудили актуальные вопросы отрасли, среди которых была и тема пресечения роста нелегального рынка.