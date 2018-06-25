Далеко, но как живой

Кондиционер в офисе работает на полную мощность, лёд в кафе скоро станет валютой, а солнцезащитные кремы в магазинах разбирают быстрее, чем хлеб. Время всё это отпустить и проснуться в домике в лесу или у бабушки в селе. Однако до бабушкиного села ещё нужно добраться, а домик в лесу выбрать, сравнить с другими, изучить отзывы. И тоже добраться. Мы собрали приложения, которые станут незаменимыми в любой поездке. А благодаря тому, что Tele2 существенно расширила покрытие 4G в 2018 году, оператор не даст вам пропасть за многие километры от города — и музыку сыграет, и кино покажет.

Теперь скоростной мобильный интернет 4G есть на 84 % населённых территорий региона, 3G — на 88 %, а значит, можно смело отправляться в путь за деревенской романтикой.

BLABLACAR

Безопаснее, чем автостоп, но дух приключения присутствует. Сервис по поиску поездок и попутчиков BlaBlaCar не теряет популярности, если не сказать наоборот. Люди ездят между городами с разными остановками каждый день, совпадения с вашими путями появляются каждый день. В поездке можно и отдохнуть, и полюбоваться видами в окно, и родить в споре истину — стоит только открыть приложение и задать «пункт А — пункт В». BlaBlaCar подходит и для путешествий внутри региона: заботливые водители подбросят куда надо, хоть в Тальменку, хоть в Златоуст, хоть домчат с ветерком до Бердска. А надёжный интернет обеспечит Tele2, который в этом году добрался до сёл, а также начал строить быстрый интернет 4G на трассах.

ZVOOQ ДЛЯ TELE2

Кстати, а теперь о музыке. Абонентам Tele2 точно не придётся скучать в дороге. Для этого достаточно будет установить приложение Zvooq, зарегистрироваться в нём по номеру телефона и бесплатно слушать любимые песни, альбомы и подкасты. Заодно протестируете покрытие 4G в Новосибирской области.

AGAKAT

Разработчики приложения справедливо называют его миром реального контента. В нём путешественники в фотографиях рассказывают истории своих странствий. Если вы путешествуете по местам, которые обошли стороной известные путеводители, загляните в треки пользователей. Возможно, кто-то бесстрашный уже побывал там, куда вы стремитесь. К тому же, Agakat — возможность увидеть всё как есть. В приложении нет фильтров, и выдать Чемальскую ГЭС за Колизей у вас не получится. Редакция Сиб.фм рекомендует отправляться на озеро Чаны, в главное заповедное место в Новосибирской области с уникальной дикой природой. Здесь точно будет что пофотографировать, а главное — без проблем удастся выложить кадры захватывающего путешествия благодаря широкому интернет-покрытию Tele2.

SAS SURVIVAL GUIDE

Разжечь костёр после дождя? Соорудить шалаш из собственного рюкзака? Сцедить из пихтового ствола ранозаживляющее средство? С SAS SURVIVAL GUIDE — легко. Это приложение создал бывший инструктор американской Специальной авиадесантной службы. Поэтому его советы и лайфхаки сделают из вас мастера выживания. Загружайте из App Store и Google Play — пригодится.

TELE2 TV

Приложение для тех, кто вдали от больших городов заскучает по современным благам. Если бабушкин телевизор ловит только пару каналов, то самое время обзавестись «телевизором» от Tele2. Приложение позволяет смотреть в реальном времени, как отечественные, так и зарубежные каналы, а интернет-трафик в рамках тарифного плана при этом не расходуется. Tele2 TV доступен для устройств на платформах iOS и Android.

А чтобы каждый житель Новосибирской области мог пользоваться всеми приложениями, в Tele2 пообещали сделать интернет ещё доступнее. Для этого уже к концу года сеть 4G появится почти на всей территории покрытия сети голосовой связи 2G.

«Мы понимаем социальную значимость качественной и доступной мобильной связи для жителей удалённых населённых пунктов. Поэтому ведём строительство не только в городах и районных центрах, но и в самых удалённых уголках региона, — пояснил технический директор макрорегиона „Сибирь“ Tele2 Евгений Картузов. — При строительстве сети мы учитываем места с наибольшей плотностью населения, а также локации, где интернет-трафик постоянно растёт, чтобы наши клиенты могли всегда оставаться онлайн».