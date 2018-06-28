В Новосибирске продолжают ломать копья по поводу перехода ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. В город приехал гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, которая в феврале стала владельцем СИБЭКО, чтобы лично ответить на все волнующие общественность вопросы.

Встреча прошла во вторник, 26 июня, в стенах Совета депутатов города Новосибирска. За круглым столом собрались парламентарии, депутаты, экологи и общественники. За несколько часов общения глава СГК смог развеять многие домыслы.

Изменения будут

Вопрос о переходе ТЭЦ-5 на бурый уголь, можно сказать, решёный. Энергетики признаются, что удивлены такому резонансу вокруг этой темы, хотя бы потому, что новосибирская ТЭЦ-3, находящаяся практически в черте города, более 50 лет работает именно на буром угле и никаких вопросов это никогда не вызывало.

При этом СГК старается приложить максимум усилий, чтобы убедить людей в технической и экологической безопасности этих изменений. В мае для желающих лично ознакомиться с деталями работы ТЭЦ на буром угле компания организовала поездку в соседний Красноярск и показала им все нюансы своей работы.

«Я понимаю обеспокоенность планами крупных компаний в ситуации отсутствия доверия. Снимать это можно только одним способом — встречаться, отвечать на вопросы. И хочу вас заверить, что мы приобрели энергетические активы в Новосибирской области, рассчитывая свою работу на десятки лет вперёд.

Мы не собираемся свою репутацию ставить на кон сиюминутных выгод»,

— отметил Михаил Варфоломеевич.

Сейчас на ТЭЦ-5 идут испытания оборудования, технически энергетики готовы перейти на сжигание бурого угля уже в этот осенне-зимний период. Если какие-то организации захотят производить замеры на станции, то им обещают предоставить такую возможность.

При министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области была создана рабочая группа, в которую вошли представители надзорных органов. Её работа будет продолжаться до снятия всех вопросов.

«Переход из одного топливного режима в другой не всегда однозначный как с технологической точки зрения, так и по экологическим последствиям. Что касается технологий, мы понимаем, что переход из одного топливного режима в другой давно существует, давно прописан различными технологическими регламентами, нормами, правилами.

Здесь уже есть отработанная процедура. И мы не видим каких-то опасностей именно с технологической точки зрения»,

— отметил глава министерства Денис Архипов.

Диоксид серы

Самый главный вопрос в этой истории как раз экологический. В первую очередь скептики говорят о том, что для отопления города бурого угля необходимо на 15-30 % больше чем каменного, из-за его более низкой теплоотдачи, а, следовательно, и выбросов в атмосферу будет больше. В СГК парируют оппонентам, отмечая, что необходимо внимательно изучать структуру выбросов, смотреть на обстановку в городе в целом и только после этого делать какие-то выводы. Самый показательный пример — диоксид серы.

Например, энергетиков упрекнули в том, что в современном бензине содержание серы в десять раз меньше чем в угле. При этом угля ТЭЦ крупных городов сжигают в разы больше чем автомобили бензина. Получается, что теплоэнергетика загрязняет диоксидом серы окружающую среду сильнее, чем все остальные источники. Но здесь есть нюансы.

Диоксид серы действительно не является полезным для человека соединением. Но, во-первых, кроме ТЭЦ его практически никто не выбрасывает, поэтому концентрация его в воздухе не является опасной. Во-вторых, это соединение гораздо менее опасно для человека, чем, например, бензпирен, основным источником которого и являются автомобили.

«Сера — самое последнее, что нас беспокоит, по одной простой причине — диоксид серы мало кто выбрасывает, поэтому его концентрация в городах мала.

Ещё Парацельс говорил о том, что всё есть яд, вопрос концентрации. Если речь идёт о степени воздействия тех веществ, которые мы выбрасываем, то более проблемным с точки зрения законодательства является оксид азота, который много кто выбрасывает», — отметил Михаил Кузнецов.

Ситуация на ТЭЦ-5

Как заявили в СГК, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 обладают только теоретической возможностью перехода на бурый уголь. Фактически это не реализуемо, и они останутся на прежнем топливном режиме.

Ситуацию на ТЭЦ-3, изначально работающую на буром угле, в компании оценивают положительно. К примеру, здесь установлены электрофильтры. До сих пор это самая современная технология очистки, которую, к счастью, применили при строительстве станции.

Что касается находящейся в центре внимания ТЭЦ-5, которая снабжает теплом более половины города, то здесь шесть блоков. Каждый из них рассчитан на 700 тонн пара, это больше 500 гигакалорий. То есть эти шесть блоков могут выработать три тысячи гигакалорий. Плюс ещё на станции есть газовые котлы, которые создали ещё до строительства ТЭЦ. Они могут дать ещё одну тысячу гигакалорий.

Получается, что станция может отпускать четыре тысячи гигакалорий, а в реальности производит только тысячу. Запас четырёхкратный!

В связи с этим у СГК есть планы подключить к ТЭЦ-5 жителей Академгородка.

«В своей работе мы реализуем как экономически эффективные проекты, так и убыточные, но важные для общества и власти. Сегодня одним из экономически неэффективных, но необходимых проектов, на мой взгляд, я могу заблуждаться, это подключение Академгородка к ТЭЦ-5. Технически это возможно, такие расчёты нами сделаны», — заявил Михаил Кузнецов.

А теперь по порядку. Проект убыточен из-за удалённости этой территории от ТЭЦ и наличия на пути прокладки коммуникаций крупного железнодорожного узла. А необходим он, потому что тарифы котельных, обслуживающих сейчас жителей Академгородка, занижены. В итоге это обязательно приведёт к накоплению задолженности перед газовиками, прекращению поставок газа и, возможно, срыву отопительного сезона.

Отметим, что это пока только планы, хоть и имеющие под собой реальные расчёты. Окончательного решения о переключении Академгородка на ТЭЦ-5 не принято.

Также на станции запланирован большой объём работ, необходимый для повышения промышленной безопасности станции. Заниматься этим вопросом энергетикам пришлось бы в любом случае, даже если бы станция продолжила работать на каменном угле.

Тарифы и выгоды

В СГК не скрывают, работать на буром угле им выгоднее, чем на каменном, хотя бы потому, что Бородинский угольный разрез, с которого будет поставляться топливо, входит в их структуру.

«Дело в том, что новосибирские ТЭЦ зарабатывают на электроэнергии, на теплоэнергии они только теряют, потому что тариф, который установлен, недостаточен.

В России самые низкие тарифы на тепло среди больших городов в Новосибирске.

А для того чтобы станции работали, нужно вкладывать серьёзные деньги в ремонты, в восстановление оборудования. Наша компания при этом считает, что решать проблему за счёт потребителей — неправильно. Надо находить внутренние источники для того, чтобы улучшать экономику внутри своего предприятия», — заявил Михаил Кузнецов.

Есть и ещё один момент, на который обращают внимание энергетики, — безопасность. Независимость от сторонних поставщиков убирает риски того, что на ТЭЦ запас топлива из-за срывов в поставках может оказаться ниже нормативного.

Сухой остаток

Конечно, не все остались довольны ответами гендиректора Сибирской генерирующей компании. Полностью убрать момент недоверия сможет только время и фактическая работа энергетиков в городе.

«То, что контроль у нас будет жёсткий, ежеквартальный — это вопрос уже фактически решённый.

Мы создаём рабочую группу на базе комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска, пригласим туда депутатов заксобрания, обязательно пригласим контролирующие органы — Ростехнадзор, Росприроднадзор. Руководство Сибирской генерирующей компании подтвердило, что они готовы нам содействовать в проведении замеров», — подвёл итоги встречи председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Михаил Кузнецов в свою очередь несколько раз повторил, что СГК на данный момент обслуживает пять миллионов человек и не понаслышке знает, что такое ответственность.

«Как будут государственные органы нас контролировать — вопросы не совсем к нам, но смею вас заверить, что главный контролёр для вас — репутация нашей компании, которая достаточно долго нарабатывалась. Мы все риски оцениваем, и никто кроме нас глубже этого не сделает, потому что, в конце концов, отвечать нам», — резюмировал глава компании.

