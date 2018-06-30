Футбол меняет город

Новосибирск не попал в список городов-счастливчиков, принявших чемпионат мира по футболу-2018. Кандидатура сибирского мегаполиса не рассматривалась из-за его отдалённости. Но взглянув на то, какими нововведениями удивил Новосибирск спортивных болельщиков, сомнений не остаётся — дух чемпионата всё-таки проник в Сибирь. Корреспондент Сиб.фм выяснила, как футбол ворвался в жизнь города и заставил новосибирцев жить в новом ритме.

Обновлённая набережная Новосибирска не могла остаться в стороне от главного спортивного события страны — здесь обустроили центральную городскую площадку для трансляций матчей нашей сборной. Власти пообещали зрителям комфорт при просмотре игр, на набережной смонтировали стену и большой экран, организовали более 600 посадочных мест и парковку под мостом для болельщиков, приехавших на игру на личном автомобиле, а также удобные точки питания.

Но в первую очередь были усилены меры безопасности. Руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов сообщил, что для охраны общественного порядка будут задействованы силы полиции и частных охранных предприятий. В результате на набережной появились рамки-детекторы — всё для безопасности новосибирцев.

Продумали и транспортный вопрос: метрополитен продлил рабочие часы, а от остановки «Речной вокзал» пустили ночные автобусы в Первомайский район и Академгородок.

Такая масштабная подготовка себя оправдала, поэтому уже первую игру нашей сборной на Михайловской набережной посмотрели около пяти тысяч горожан и гостей Новосибирска, несмотря на проливной дождь. В том числе и первые лица области и города — Анатолий Локоть и Андрей Травников.

Фотография Дениса Винокурова

Оригинальный способ поздравить россиян со спортивным событием придумал умелец из Новосибирска Владимир Анискин. Он выпустил серию уникальных микроминиатюр: объёмная фигура главного талисмана чемпионата, волка Забиваки высотой в полтора миллиметра — изображение официальной эмблемы ЧМ-2018 на срезе рисового зёрнышка и позолоченная копия кубка высотой два миллиметра на маковом зёрнышке — эти работы художник посвятил мировому футбольному первенству в России.

Видео со страницы Владимира Анискина в ВК

К футбольной лихорадке, охватившей россиян, подключилась и торговая сеть «Пятёрочка». В универсамах сети решили поощрять покупателей за покупки и вручать им небольшие яркие и динамичные мячи.

На этом сеть не остановилась и приготовила для покупателей и другие сюрпризы: в дополнение к мячам можно приобрести тканевые мешочки для их хранения, а также настольную игру, включающую в себя игровое поле, карточки с заданиями и различные препятствия. Как пояснили в торговой сети, игра будет интересна всем, особенно любителям футбола или стратегий. Суть настольной игры проста: выполнять задания и зарабатывать очки — футбаллы. Чем чаще в неё играть, тем больше тактических навыков вы приобретёте.

Подойдёт настольная игра для семейного или дружеского вечера, отдыха на природе, занятия в перерыве между таймами матчей мундиаля и даже для короткого перерыва на работе.

«Чемпионат мира по футболу-2018 — самое яркое спортивное событие года в России, пройти мимо которого мы не могли. Наша акция даёт возможность каждому стать его частью и устроить собственный чемпионат вместе с игрой «Большой футбол» от «Пятёрочки», — рассказала об акции директор по маркетингу торговой сети Александра Калюкина.

Кстати, футбольные мячики можно использовать как антистресс-игрушки. Всего полная коллекция насчитывает 16 ярких мячей, каждый из которых дополнен набором наклеек с флагами стран-участниц чемпионата, изображениями болельщиков, футбольного мяча и победного кубка.

К слову, оригинальный кубок FIFA из чистого золота весом в шесть килограммов тоже побывал в Новосибирске в рамках традиционного тура по городам страны-хозяйки чемпионата. Он представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

На Михайловской набережной прошла церемония приветствия Кубка, после чего он пробыл в специальном шатре ещё день — для того, чтобы с ним смогли ознакомиться горожане. А его уменьшенную копию официальный представитель FIFA Лукас Рахов вручил врио губернатора Андрею Травникову.

Также отличились сибирские мастера кулинарного дела, которые представят эксклюзивные блюда местной кухни, а также продуктовые бренды на гастрономических фестивалях. Эти мероприятия пройдут во время чемпионата по футболу в российских городах. А это значит, что болельщики со всего мира, посетившие Россию, смогут отведать трио из сибирской момордики, губу лося в корне сельдерея и строганину из дикого пятнистого оленя, которое приготовят повара новосибирских ресторанов.

В перспективе подобные фестивали перерастут в сельские туры по России, а у блюд сибирской кухни прибавится поклонников.