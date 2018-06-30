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Столицы договорились

 Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в экономике, культуре и науке  30 июня, 13:51

Дмитрий Инюшин
журналист
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Столицы договорились
фотографии предоставлены пресс-службой правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Церемония прошла в мэрии Москвы в среду, 27 июня. Документ рассчитан на пять лет. Если говорить о содержании соглашения, то в нём, в частности, прописано решение организовать поставки продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельхозпродукции и продовольствия.

Также два субъекта страны начнут совместную работу по привлечению иностранного капитала и передовых зарубежных технологий. В Москве планируется подготавливать сотрудников для Новосибирской области в сфере транспорта, строительства, эксплуатации метрополитена и так далее.

«Москва и Новосибирск являются одними из самых главных центров развития науки. И взаимодействие между нашими регионами крайне важно и для Москвы, и для Новосибирска, и для страны в целом. Благодаря активности Травникова и его команды было подготовлено новое соглашение, которое вышло на новый уровень. Надеюсь, этот документ не будет формальным, а воплотится в конкретные проекты на благо жителей двух регионов», — отметил Сергей Собянин.

Новосибирским властям интересен московский опыт развития сферы образования.

Речь идёт о переходе на новую систему оплаты труда, выравнивание уровня образования.

В первую очередь регион планирует подтянуть в этих аспектах школы до уровня популярных, или, как их ещё называют, элитных образовательных учреждений.

«В сфере здравоохранения мы уже второй год пытаемся инициировать проект государственно-частного партнерства по строительству поликлиник. Мы говорим о нехватке площадей и ресурсов для оказания медицинской помощи, особенно в новых микрорайонах. Подобный опыт есть у Москвы, когда частный оператор оказывал медицинские услуги как в стационарах, так и в частных поликлиниках одновременно и по программе ОМС», — рассказал Травников.

Также столица может поделиться опытом реализации проекта «Врач рядом с домом», когда в городе развёртывается сеть кабинетов врачей общей практики, что решает проблему низкой доступности медицинской помощи.

«Мы намерены развивать собственную переработку, производство пищевых продуктов. Безусловно, Москва и Подмосковье перспективный рынок для наших производителей. Хотелось бы выстроить более плотное взаимодействие с московскими потребителями. У нас, как-то так исторически сложилось, больше контактов по поставке продукции в сторону Санкт-Петербурга», — рассказал глава Новосибирской области.

Говоря о решении транспортных проблем, Андрей Травников рассказал, что область находится в стадии разработки новой транспортной системы Новосибирской агломерации.

В частности в ней прописана необходимость развития сети трамвайного, троллейбусного движения.

Кстати, уже в ближайшее время в столицу Сибири приедут московские специалисты, которые изучат и оценят подходы сибиряков в развитии транспортной инфраструктуры и, возможно, скорректируют эту работу.

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