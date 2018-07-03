Факультет ненужных студентов

В конце лета студенты Новосибирского государственного аграрного университета попали в поле зрения многих СМИ — они проучились в родном вузе пять лет, а накануне защиты выяснили, что могут не получить дипломы, поскольку их направления лишились аккредитации. К делу подключились представители власти и руководства вуза, которые пообещали перевести студентов в другие учебные заведения, однако речь, как правило, идёт о студентах начальных курсов. Ситуация с 72 выпускниками НГАУ по-прежнему остаётся неопределённой.

Немного потерпеть

13 июня стало известно, что два очных направления, по которым аграрный университет готовил специалистов, не прошли аккредитацию — это «Таможенное дело» и «Правоохранительная деятельность». Теперь вуз должен решать вопрос о дальнейшем обучении 455 студентов, но в самом уязвимом положении оказались 72 студента пятого курса — за две недели до защиты они узнали о лишении аккредитации своих направлений. Руководство вуза предложило студентам не самый удачный вариант решения проблемы — перевестись на ещё сохранившую аккредитацию специальность «Юриспруденция» (бакалавриат) и вместе с тем потерять деньги и год обучения.

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Именно тогда выпускники вуза решили действовать самостоятельно и разместили петицию «Помогите студентам-выпускникам НГАУ получить диплом государственного образца» на сайте change.org, которую подписали полторы тысячи человек. Затем к делу подключилось региональное правительство и взяло под контроль ситуацию с переводом студентов. Сразу после этого риторика администрации НГАУ изменилась, а представители ректората вуза накануне даже провели пресс-конференцию, где заявили, что «паника и переживания были избыточными», а также рассказали о том, что сделано к сегодняшнему дню.

«Мы не стали дожидаться публикации информации в реестре и, как только 13 июня были опубликованы заключения и приказ Рособрнадзора, сразу начали работать с вузами.

Просто сейчас мы просим студентов и их родителей немного потерпеть положенный срок — 10 дней.

Я думаю, потом, уже спустя неделю, будет приходить информация — в такой-то вуз можно будет ехать подавать документы для продолжения обучения, а в таком-то вузе будет проходить защита выпускных квалификационных работ», — сообщил проректор НГАУ по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям Игорь Наумкин.

Ректорат аграрного университета сообщил о том, что 10 вузов согласились принять их студентов с двух направлений. Но письменное подтверждение на сегодняшний день есть пока только от трёх вузов, поэтому названы были только они — это СГУПС, СибУПК и Омский государственный технический университет. Эти вузы готовы взять к себе на обучение студентов первого, второго и третьего курсов, о выпускниках пока речи не идёт.

В списке университетов, которые российский Минсельхоз (учредитель Новосибирского государственного аграрного университета) рассматривает как возможные варианты, не только сибирские учебные заведения. Ситуация осложняется ещё и тем, что направления «Таможенное дело», а в особенности «Правоохранительная деятельность», достаточно редкие.

Инфографика с сайта nsau.edu.ru

«По „Таможенному делу“ у нас есть договорённость с двумя вузами: первый и второй курсы согласился взять СГУПС, а студентов всех четырёх курсов — Омский государственный технический университет. То есть проблем никаких нет. По „правоохранителям“ у нас есть письменное согласие СибУПКа — там у них есть родственная специальность „Правовое обеспечение государственной безопасности“», — пояснил проректор НГАУ по учебной работе Владислав Бабин.

Есть вопросы

Представители высшей школы считают, что ситуация, в которой оказался аграрный университет, а раньше — и другие вузы, говорит о необходимости чётких сроков аккредитации. Её стоит проводить по окончании учебного года, чтобы выпускники могли спокойно сдать экзамены и защитить диплом. Так что и к процедуре аккредитации у экспертов тоже есть вопросы.

«Я считаю, что аккредитация — это тяжёлое и необдуманное мероприятие.

Часто некоторые вузы получают замечания, а мы все потом думаем, что они хотели сказать в этих замечаниях.

Мы неоднократно собирались в Сибирском федеральном округе и требовали: дайте нам точные требования по аккредитации — по кадрам, программам... И тогда мы точно на эти вопросы ответим», — рассказал председатель совета ректоров Новосибирска Николай Пустовой.

Его точку зрения поддерживают 50 представителей отечественных вузов, которые назвали действующую систему государственной аккредитации устаревшей и призвали от неё отказаться. Вчера, 2 июля, они направили президенту Владимиру Путину письмо, составленное Ассоциацией ведущих университетов России и Ассоциацией «Глобальные университеты», куда входят крупнейшие вузы страны — СПбГУ, МГИМО, РАНХиГС, НИУ ВШЭ. Как отмечает The Village, в нём они заявляют, что госаккредитация «носит исключительно документарный характер», поскольку в стране отсутствует система независимой оценки качества образования, и предлагают проводить проверки федеральным учебно-методическим объединениям и представителям профессионального сообщества.