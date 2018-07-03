В Новосибирске прошло заседание Сибирского межрегионального координационного совета «Единой России». Для того чтобы обсудить подготовку партийных организаций к предстоящим выборам, в столицу Сибири приехал руководитель МКС, депутат Госдумы Виктор Зубарев. В разговоре с Сиб.фм парламентарий рассказал, какова политическая ситуация в каждом из регионов и каких результатов на выборах ожидает партия.

Какие задачи «Единая Россия» ставит на уже начавшуюся предвыборную кампанию?

Отмечу, что больше всего выборных кампаний пройдёт именно в регионах Сибирского федерального округа. Так случилось, что в единый день голосования, 9 сентября, у нас избираются шесть губернаторов, пять заксобраний, три главы региональных центров, три городских совета.

Задача у нас — выиграть везде. Потому что мы партия, на которой держится стабильность государства российского и идёт его развитие. Конечно, любые реформы всегда сначала отрицательно ложатся на имидж партии, падают рейтинги. Через какой-то период времени люди понимают, что благодаря этим реформам происходят положительные изменения, привыкают к ним.

Сейчас происходит много изменений, которые негативно могут сказаться на рейтинге партии: рост цен на топливо, изменение пенсионного возраста. Как вы собираетесь нивелировать последствия этого?

Идеология, которая была в 1990-е годы и гласила, что материальные ценности превыше всего, нашим населением сейчас не воспринимается. Вы видите разочарование людей.

Но с другой стороны, мы всё равно хотели бы жить лучше материально, партия прекрасно понимает, что дальше жить без развития экономического, причём ускоренного, нельзя.

Нам нужен экономический рост. Но если разрушить всё можно за один день — взорвать, сжечь, как это и было сделано в своё время, то создать новые заводы и предприятия, возродить сельское хозяйство, медицину — на это потребуются годы, и мы на это настроены. Да и отдельные силы на Западе через санкции, через нарушение экономических связей пытаются помешать нашему росту.

Люди уже видят позитивные результаты, поддерживают нас в создании идеологии, в основе которой лежат консервативные ценности, но, конечно, человеку хочется иметь всё сейчас и сразу, поэтому нас критикуют за низкий экономический рост. Но нам нужно находить в себе силы и принимать политические решения, о которых вы меня спрашиваете.

Например, увеличился объём экспорта ГСМ, возник дефицит, это сказалось на нашем рынке — выросли цены на топливо. Мы приняли ряд решений для урегулирования ситуации. На будущее необходимо учесть, что такие перепады возможны, причём спекулятивные, когда можно на рынок выпустить больше нефти и уронить цены или зажать кран и поднять их. Конечно, государство должно к таким ситуациям быть готово и оперативно принимать меры для их урегулирования.

Давайте подробнее остановимся на теме реформ, которые предлагает именно российское правительство.

Я сам не люблю слова с приставкой «ре-». Например, я очень не люблю ремонт и всегда оттягиваю его начало, но рано или поздно его нужно делать. Вам что комфортно жить, когда идёт ремонт? Но потом вы радуетесь сделанному. Реформа это в какой-то степени тот же ремонт.

Вспомните, когда-то в нашей системе ЖКХ была парадигма, что всё государственное, всё кем-то управляется, мы не экономим воду, энергосберегающими технологиями не занимаемся и живём спокойно. И мы хотим в этих условиях жить, как в других развитых странах?

Просто нельзя было жить по старой парадигме, и началась реформа.

Мы предложили двустороннее движение. С одной стороны, человек должен платить за товар столько, сколько он стоит, устанавливать измерительные приборы. С другой стороны, должно быть соответствующее качество, и если человек его не получает, то он не должен платить. Конечно, новая система ЖКХ идёт со сбоями, но уже не вызывает политической агрессии, нет недопонимания.

Теперь назрел вопрос совершенствования пенсионной системы.

Она была создана ещё в середине прошлого века, с тех пор изменились условия и продолжительность жизни.

Озвучены идеи — предложения, вынесенные на обсуждение. Законопроект ещё даже не рассматривали в первом чтении. А оппозиционные партии восприняли это как свершившийся факт и стали кричать: «Караул, грабят». А что они предлагают взамен?

Обстоятельства так складываются, что пропорция работающего и неработающего населения приближается к критической точке. И систему надо совершенствовать, приводить к современным реалиям.

Я всегда за конструктивный диалог. Если вы говорите «нет», то что вы предлагаете? К примеру, вы предлагаете крупную инфляцию. Тогда некоторые виды бизнеса начнут развиваться, процветать, олигархам будет хорошо, но бедное население станет ещё беднее. Как с этим быть?

Простому человеку, конечно, трудно всё это представить. Он считает, что государство должно и обязано.

Ответственность правительства и депутатского корпуса в этой ситуации заключается в том, чтобы всё анализировать и говорить людям правду в глаза. Мы должны объяснить людям, как и где они будут работать после предложенных изменений, сколько получать, каковы плюсы всего этого.

Особенность нашей партии как раз и заключается в том, что мы такие острые вопросы выносим на обсуждение. Вот когда окончательно будет принят законопроект, когда он войдёт в жизнь, тогда поговорим о результатах — плохо или хорошо сработала партия.

Давайте спорить, давайте доказывать, давайте садиться за стол переговоров и считать, а не делать политиканские заявления. Если мы сегодня как страус закопаем голову в песок и скажем, что завтра как-нибудь разберутся, тогда мы как политики не состоялись, потому что безответственно относимся к последующим поколениям.

Как вы оцениваете соглашение о сотрудничестве между «Единой Россией» и КПРФ в Новосибирской области, не вызывает ли это у сторонников партий негативного ощущения сговора?

«Единая Россия» как фундамент сегодняшнего государства Российского показывает пример. Партия нашла консенсус с коммунистами и справедливороссами в Омской области, где в губернаторы идёт единый кандидат. КПРФ и единороссы нашли понимание в Новосибирской области и Красноярском крае.

То есть это тенденции новой современной политики, когда ради качества жизни людей мы отказываемся от ортодоксальных подходов и находим общий язык. Я только приветствую такие решения КПРФ и других партий.

Конечно, в стратегическом плане мы договорились, но в тактическом, я думаю, у нас будут пух и перья лететь.

Это тоже хорошо! В споре рождается истина. Главное, уметь не отвергать, а слышать оппонентов, принимать их разумные предложения во внимание.

Каких результатов на предстоящих выборах ожидает «Единая Россия» в сибирских регионах, по какой схеме партия будет вести предвыборную кампанию?

Единая схема была у коммунистической партии Советского Союза: стандарты, требования и параметры. А уникальность системы, в которой мы живём, в том, что в каждом регионе своя специфика. Это очень интересно. Лучший социологический опрос — выборы. Время покажет.

Самая большая предвыборная кампания пройдёт в Хакасии, где сразу будут выбирать главу республики, Верховный совет, главу республиканского центра и городской совет. Кампания будет сложной, это национальный регион, нужно учесть все пожелания коренного населения.

Тува — тоже национальный регион, там хорошие экономические и политические сдвиги. Немало качественных проектов в транспортной отрасли, туристический поток увеличился. Безусловно, покровительство Сергея Шойгу позитивно сказывается на республике.

Сложный процесс происходит в Кемеровской области. Аман Гумирович, его сторонники и союзники сохраняют свои позиции. Для «Единой России» это позитивный момент. При этом нынешний глава региона Сергей Цивилёв предложил обновить состав заксобрания. С одной стороны — риск, с другой стороны, мы демонстрируем обновление, с уважением относясь к тому, что делал Аман Гумирович.

Запрос на политическое и экономическое обновление есть в Алтайском крае, который недавно возглавил Виктор Томенко.

Предыдущий губернатор Александр Карин 13 лет руководил регионом, есть усталость. Не потому, что люди плохие, а потому, что вы долгое время видите одних и тех же. Журналисты уже заранее знают, что скажет тот или иной человек. Это естественные процессы.

Виктора Петровича я знаю по работе в Красноярском крае как профессионального человека, прошедшего хорошую школу промышленника и управленца. Он беспартийный, не политизированный, отработал дольше всех председателем правительства Красноярского края при трёх губернаторах.

Если говорить о Красноярском крае, то там очень опытный глава региона Александр Усс. Он идеально подходит для руководства краем, там всё спокойно. Но Красноярск с позиции «Единой России» достаточно сложный. В 2013 году мы проиграли в городе оппозиционным партиям, поэтому в этом году победа здесь для нас принципиальна. Мы должны не просто выиграть, а сделать это с большим перевесом.

Андрей Травников, по моему мнению, по своей ментальности, характеру, интеллигентности подходит Новосибирской области. Я работал здесь в СО РАН и хорошо знаю Новосибирск. Человек он очень аккуратный, корректный, скромный.

На конференции новосибирского реготделения «Единой России» много говорилось о том, что партии предстоит побороть боязнь перемен, неверие в значимость своего голоса и возможные улучшения. На каком уровне вы ожидаете явку?

Наша партия мобилизационную работу ставит на первый план. Мы призываем людей не только спрашивать с партии, но и самим поступить ответственно и прийти на выборы. Задача обеспечить высокую явку не с помощью понуждения, а призывов.

Конечно, для республик эта планка выше, для каких-то территорий ниже. Мы понимаем, что в Новосибирске достичь явки в 50 % сложно, а в Кызыле это вполне осуществимо. В Томске сделать это ещё сложнее, чем в Новосибирске. Это студенческий город, в начале сентября только начнётся учёба, кто-то ещё не вернётся в город. Специфику территорий мы объективно учитываем во всём, включая вопрос явки.