Учёным нужен склад

Интерьер музея оформлен в стиле квартиры 60-х годов, где все предметы можно потрогать, испытать в действии, гости могут выпить чая из стаканов в подстаканниках и послушать, как звучит патефон

В необычной обстановке, а именно в Интегральном музее-квартире повседневности Академгородка, находящемся на улице Правды, прошла встреча главы Новосибирской области Андрея Травникова с молодыми учёными исследовательских институтов Сибирского отделения РАН. В окружении вещей, которые когда-то принадлежали учёным Академгородка, обсуждали и научные проблемы, и вопросы развития социальной, транспортной инфраструктуры.

Обрисовывая ситуацию в целом, председатель Совета научной молодёжи СО РАН, кандидат химических наук Елизавета Лидер отметила, что Новосибирская область занимает всего 1 % территории России, при этом здесь живут 2 % населения страны и трудятся 10 % всех российских молодых учёных.

«Я надеюсь, что в дальнейшем они будут развивать науку всей России, мировую в том числе. Отмечу, что за десять лет молодые учёные СО РАН получили шесть премий президента России. На всю страну ежегодно присуждается всего три премии. Каждый год подаётся множество заявок, они проходят жесточайший отбор», — рассказала Елизавета Лидер.

Квартирный вопрос

Учёных интересовало, как будут меняться условия их работы и жизни. Например, они посетовали на то, что многие молодые учёные живут не в Академгородке и оторваны от его жизни.

«К нам приезжает много молодых учёных, и мы, естественно, заинтересованы, чтобы они оставались в Новосибирской области. В первую очередь встаёт вопрос жилья, потому что у них его нет, нет родителей, которые поблизости живут.

Необходимо строительство общежитий, служебного жилья. Этот вопрос временами решается локальными вспышками.

А потом на несколько лет всё затихает», — отметила Елизавета Лидер.

Андрей Травников напомнил, что власти региона сейчас работают над выполнением поручения президента страны по созданию плана развития Новосибирского научного центра. Этот документ будет многогранным. В нём прописываются научная составляющая и моменты внедрения разработок учёных на базе технопарков региона и существующих предприятий, а также развитие социальной инфраструктуры.

«Кроме решения накопившихся инфраструктурных проблем мы учитываем перспективу.

Реализация прописанных в плане проектов приведёт к росту количества рабочих мест, увеличению числа местных жителей. Всё это также просчитывается», — отметил глава региона.

Наука и финансы

Конечно же, в разговоре были затронуты темы, касающиеся развития экономики. Участники встречи рассказали, что по поручению президента в стране выделят значительную сумму на закупку базовых приборов.

Учёные предложили региональным властям воспользоваться ситуацией и сделать акцент на развитии отдельных производств базовых приборов, которые не выпускают в России.

В регионе можно было бы собирать медицинские центрифуги и спектрофотометры, которые необходимы не только в научной работе, но и широко применяются в медицинской сфере, то есть здесь есть явная коммерческая выгода.

Ещё об одном проекте, который не только мог бы заинтересовать бизнес, но и помочь российской науке сделать большой шаг вперёд, рассказал профессор РАН, доктор физико-математических наук Леонид Кулик.

«Моё предложение актуально для учёных, которые занимаются естественными науками и часто используют химические реактивы. Есть большая проблема в России, чтобы их получить. Я в Германии работал, там это очень просто делается. Пишется запрос в службу снабжения, она сама их купит на специальных складах и привезёт через пару дней. В России приходится работать через посредников, которые провезут эти вещества через таможню, и займёт это полгода», — рассказал профессор.

Эта проблема просто убивает некоторые исследования.

Либо они становятся невозможными, потому что максимальный срок доставки реактивов совпадает со сроком реализации гранта на их проведение. Либо западные учёные успевают провести эти исследования, пока их российские коллеги ожидают необходимые для работы материалы.

Исправить эту ситуацию, по мнению молодых учёных, достаточно просто. Необходимо создать такой же склад у нас. Причём если Новосибирск первым решит эту задачу, он сможет обслуживать потребности учёных всей Сибири или даже страны.

«Идея интересная. Её надо поддержать и наших бизнесменов заинтересовать в создании такого распределительного центра. Давайте поговорим с профильными предпринимателями», — сказал Андрей Травников.

Глава региона отметил, что на днях у него состоялась встреча с рядом предпринимателей, которые вышли с предложением в ближайшие годы развивать регион за счёт креативной индустрии. В это понятие они включили научные разработки, создание программного обеспечения и медиаконтента, сферу развлечений и так далее.

«Они готовы создать фонд, внести в него деньги, найти консультантов и экспертов, которые помогут разработать программу развития креативной индустрии.

А после предложить этот продукт в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области. Я понимаю, что просить от вас финансовых вложений нельзя, но включиться вам в работу над проектом было бы здорово», — предложил Андрей Травников.

Участники встречи сошлись на том, что программа развития Новосибирского научного центра создаст точки роста с перспективой на 30-40 лет.