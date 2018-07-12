Самому увидеть проблемы

Значительную часть Первомайского района занимает территория частного сектора. Территория — 69,3 км², население — 87 912 человек

Глава Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку по Первомайскому району столицы региона. Во время неё поднимались традиционные вопросы: экономического и социального развития, совершенствования медицинской и транспортной инфраструктуры. Но прошла она в совершенно новом для города формате.

«Не первый раз я поехал по районам города. Совместно с мэром Анатолием Локтем мы ранее посещали их. В первую очередь я ориентировался на те территории, где больше всего проблем. Но предыдущие визиты были сугубо рабочие. Мы посещали конкретные объекты, принимали конкретные решения в сфере финансов, строительства и так далее. Сейчас я захотел пообщаться с жителями. Этот формат привычный для моих поездок в сельские районы», — рассказал журналистам глава области.

Андрей Травников честно отметил, что вопросов и задач у каждой территории очень много, решить их все и сразу никогда не получится. Поэтому важно самому увидеть эти проблемы, понять, что можно сделать сейчас, а что отложить.

Власти региона уверены, что область активно развивается и будет развиваться благодаря столице, благодаря тому, что Новосибирск является привлекательным для жизни и сюда едут люди, в том числе и молодёжь.

«Новосибирская область — это регион с одним мощным центром. В столице и на её прилегающих территориях проживает более 2 млн человек.

И это преимущество нашего региона.

Не в обиду будет сказано жителям сельских территорий, но область активно развивается и будет развиваться в будущем благодаря столице. Это не значит, что мы не будем уделять внимания развитию сельских территорий, баланс будет соблюдён», — заявил Травников.

Во время рабочей поездки глава региона провёл ряд встреч: с коллективами Новосибирского электровозоремонтного завода и железнодорожной станции Инская, с активом ветеранов и женсоветом. На всех встречах люди спрашивали об одном, о вещах, с которыми они сталкиваются ежедневно.

Речь шла о состоянии и развитии уличной сети, особенно в направлении новых микрорайонов, о работе в сфере здравоохранения, нехватке мест в детских садах и школах, рабочих местах.

«Есть, конечно, свои специфические вопросы. К примеру, в Первомайском районе есть многоэтажное строительство и есть частный жилой сектор. Несмотря на то, что многие вопросы находятся в ведении города, регион не может быть в стороне от развития столицы», — заявил Травников.

Говоря о дорогах, глава региона ещё раз отметил успешное участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Несколько лет назад только 40 % улиц и дорог города соответствовали нормативным требованиям, цель программы — довести их долю к 2024 году до минимум 85 %. В 2017 году по программе было вложено 2,1 млрд рублей, в этом — 2,4.

Если говорить о причастности Первомайского района к этому проекту, то в этом году часть денег направили на ремонт основной магистрали — одноимённой улицы Первомайской.

Также часто люди сетовали на работу общественного транспорта, просили навести порядок с работой частников, обновить подвижной состав, интересовались, когда всё-таки возобновится строительство метро.

«Общественный транспорт — полномочия города. Но я понимаю, что без участия области городу будет сложно решить проблемы с электротранспортом. Здесь мы готовы поучаствовать и помочь.

Также я согласен, что нужно укреплять наши муниципальные предприятия в этой сфере, чтобы они задавали тон частникам»,

— рассказал Травников.

А вот разговор о развитии метро особый — из-за дороговизны проекта. Финансовая помощь региона не поможет в его реализации, надо добиваться поддержки со стороны Москвы. И множество совместных шагов к достижению этой цели уже сделаны мэрией Новосибирска и правительством области. К примеру, зимой была актуализирована схема развития метро, подготовлена проектно-сметная документация.

«Мы проделали хорошую работу, расставили приоритеты.

Во-первых, необходимо достроить и продлить Дзержинскую линию.

Дальнейшие планы касаются продления Ленинской линии на левом берегу, более долгосрочные планы — строительство третьей линии — Кировской, которая будет находиться на левом берегу», — рассказал глава области.

Ещё одна поднятая на встречах проблема — водоотведение.

Жители домов района, находящихся вдоль Бердского шоссе, рассказали, что весной и осенью дети вынуждены ходить в школу в сапогах со сменной обувью. Глава региона напомнил, что Новосибирск строился очень быстро и большая часть его территории просто не оборудована ливневой канализацией.

«Все погодные сюрпризы приводят к проблемам, поднятие грунтовых вод ситуацию обостряет. В этом году приходилось принимать срочные решения в Бердске, в Оби. Наверное, в отношении вашего района мы не можем помочь срочно в этом году. Но вопросом ливнёвок сейчас серьёзно будем заниматься», — пообещал Травников.

Неоднократно в своих выступлениях глава области отмечал, что не намерен вмешиваться в принятие решений городского уровня, потому что это может дезорганизовать работу. При этом некоторые вопросы городской и региональной власти необходимо решать совместно.

«К примеру, мы обсудили строительство четвёртого моста и решили, что нужно параллельно продвигать строительство юго-западного транзита.

Мы совместно принимали решение по месту расположения нового ЛДС.

Мы, конечно же, вместе будем согласовывать вопросы сети медицинских учреждений. Но есть и другой момент. Я принял решение, что городу нужно помогать в ремонте улиц частного сектора, добился дополнительного финансирования. Но я не намерен диктовать городу, на какие именно улицы необходимо направить деньги», — отметил Травников.

Все прозвучавшие на встречах просьбы и предложения Травников пообещал взять в работу и проконтролировать решение накопившихся проблем.