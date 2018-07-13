Дороги, медицина и цеха

Рабочая поездка главы Новосибирской области Андрея Травникова по Первомайскому району началась с Новосибирского электровозоремонтного завода«. Здесь глава региона осмотрел электровозосборочный, заготовительный, колёсный, тележечный, электромашинный цеха, познакомился с технологиями производства.

В 2018 году заводу исполнилось 74 года

«Я знаю, что хорошая загрузка на предприятии, знаю его славную историю и непростые последние годы работы. А сейчас, возможно, даже придётся коллектив увеличивать, для того чтобы выполнять заказы. В этом большая заслуга работников, которые в последние годы освоили ремонт новых узлов», — отметил глава области.

Завод является одним из крупнейших предприятий района. Во время визита глава региона обсудил с его руководством возможность участия предприятия в развитии пригородного железнодорожного сообщения, а также трамвайного движения в городе.

Следующей остановкой в маршруте была Городская клиническая больница № 19. Медучреждение укомплектовано сотрудниками на 70 %, но динамика решения этой проблемы хорошая. В этом году сюда пришли работать 14 врачей и 28 человек среднего персонала.

В больнице четыре поликлинических отделения. Располагаются они равномерно по территории Первомайского района, это позволяет сделать оказание медицинских услуг удобнее для местных жителей, которых распределяют между отделениями по территориальному принципу. Также есть два отделения общей врачебной практики.

«Первое отделение общей врачебной практики у нас появилось на улице Узорной. К нему относится 3,5 тысячи человек, включая деток и взрослых. Поэтому мы пошли на то, чтобы обучить семейных врачей, которые лечили всех. Со временем кто-то ушёл в декрет, кто-то уехал в другой город. Сейчас здесь работают терапевт, фельдшер и педиатр. К отделению на улице Звёздной относится 4,5 тысячи человек. Пока здесь также работают терапевт, педиатр и фельдшер, но скоро выйдет ещё один врач», — рассказала главе региона главврач Галина Давидович.

В свою очередь Андрей Травников отметил, что построить крупную амбулаторию в каждом районе невозможно и дело тут не только в деньгах, но и в кадрах. Даже если все выпускники медицинского университета пойдут работать в эти медучреждения, их попросту не хватит.

Поэтому важно в ближайшие годы развёртывать кабинеты врачей общей практики и приближать к людям оказание медицинской помощи.

При этом Городская клиническая больница № 19 реализует и крупные проекты. Вскоре на улице Пришвина появится новое детское отделение. Необходимое помещение здесь есть, проект по его реконструкции был сделан ещё в 2010 году, конечно, он требует корректировки. Глава области поручил в ближайшее время внести изменения в документы и приступить к реализации. Затраты с учётом приобретения оборудования небольшие — 15 млн рублей.

" Безопасные и качественные дороги« — долгосрочный федеральный приоритетный проект по реализации программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог

«За последние 20 лет численность жителей серьёзно выросла. Развитие сферы здравоохранения отстаёт от этого процесса. Нами перезапущен проект по строительству семи поликлиник. Конкурсы по ним должны состояться до конца августа. Готовятся документы ещё на одну поликлинику. Но этого недостаточно. Только крупными объектами мы медицинскую помощь в огромном городе не приблизим к жителям», — рассказал Травников.

Ещё один важный для местных жителей вопрос — ситуация с дорогами. Глава области посетил главную транспортную артерию района — улицу Первомайскую, которая в этом году попала в план работ по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Ремонт пройдёт на участке протяжённостью 7,7 километра. Ширина проезжей части составляет от 8 до 16 метров в зависимости от количества полос. В основном здесь четырёхполосная проезжая часть, но ближе к границе с Новосибирским районом дорога сужается до двух полос.

Андрею Травникову доложили, что работы пройдут комплексно. В первую очередь здесь сделают саму дорогу: фрезерование, обустройство выравнивающих слов и щебнемастичное покрытие. Но помимо этого здесь заменят бордюрный камень, установят новые ограждения, доведут до требований нового ГОСТа пять расположенных здесь светофоров, установят новые дорожные знаки и приведут в порядок тротуарные дороги.

В проекте перед дорожниками также поставлена задача ликвидировать два очага аварийности. Находятся они в районе домов № 188 и 202. Достигнуть этого подрядчик решил за счёт упорядочивания движения пешеходов и транспорта. Также здесь предстоит решить проблему застоя воды и отвода её в ливневую канализацию.

«Как и многие российские города, Новосибирск — это город дачников. Все мы любим в пятницу уехать за город и в воскресенье вечером вернуться.

Необходимо создать условия для того, чтобы жители могли свободно выезжать из города и въезжать в него.

Следует завершить строительство Восточного обхода, часть которого станет дублёром Бердского шоссе. Это поможет решить проблему не только загруженности новосибирских, но и бердских дорог. Четвёртый мост, который, по сути, является высокоскоростной магистралью, позволит выводить поток транспорта коротким путём на Толмачёво. Ещё один важный объект — Юго-Западный транзит через Бугринский мост. Он свяжет юг города с восточным и северным обходами», — отметил Андрей Травников.

Напомним, помочь Новосибирской области в решении транспортных проблем должны московские специалисты, у которых за последние годы накоплен огромный опыт в этой сфере. Такое сотрудничество предусмотрено соглашением, подписанным в июне властями региона с руководством столицы страны.