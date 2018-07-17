Кредитные метры

В Новосибирской области опубликованы данные по выдаче ипотечных кредитов за первые пять месяцев этого года. Из них следует, что выросли и количество, и объём кредитов. В среднем на 70 %. В новосибирском пресс-центре ТАСС представители банковского сектора рассказали об основных тенденциях на этом рынке и своих ожиданиях.

Отметим, что портфель ипотечных кредитов, по данным Сибирского главного управления Центробанка РФ, достиг в Новосибирской области 134,4 млрд рублей. Это на 21 % больше аналогичного периода 2017 года.

Рост ипотеки объясняется снижением стоимости ипотечного кредитования. По данным ЦБ, в Сибирском федеральном округе это снижение более ощутимо, чем в целом по стране. Если взять май 2017-го и май этого года, то цифры такие: средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в России снизилась на 1,77 %, в СФО — на 1,82 %.

При этом в Новосибирской области проценты скромнее российских и окружных: минус 1,59 %.

Банкиры довольны динамикой, они считают, что положительные тенденции на ипотечном рынке сохранятся как минимум до конца года.

«Мы в прошлом году инвестировали в увеличение численности кредитных специалистов. Это мы собираемся сделать и во втором полугодии. Потому что, по нашим прогнозам, рост кредитования продолжится. Мы чувствуем существенный интерес к ипотеке», — рассказал Максим Волков, заместитель председателя сибирского банка ПАО «Сбербанк».

В Сбербанке заявили также о росте в этом году среднего чека — более чем на 10 %. Учитывая довольно стабильные цены на недвижимость, эксперты объясняют рост чека тем, что люди стали выбирать более комфортное жильё. Стали меньше покупать, условно говоря, «студий» под съём.

Покупают получше и для себя.

«Хороший рост ипотечного портфеля отмечен по всем программам. Если говорить о средней сумме ипотечного кредита, то она, конечно, подросла. В целом мы наблюдаем рост 12 % относительно 2017 года. Портрет заёмщика не поменялся, поменялась стоимость жилья», — отметил директор новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Кох.

Управляющий розничным филиалом ВТБ в Новосибирске Станислав Могильников считает, что существующий тренд сохранится, сигналов о его развороте пока нет, ипотека продолжит рост.

«Мы, конечно, за то, чтобы реальные доходы населения были более убедительными.

Мы видим, что инфляция ускорилась за последний квартал.

Тем не менее, ипотеку следует справедливо признать локомотивным продуктом», — сказал Станислав Могильников.

Вместе с безусловно положительными тенденциями представители банковского сектора отметили и не очень хорошие. Так, заместитель гендиректора банка «Левобережный» Артём Зенков предложил посмотреть на то, из чего складывается объём сделок.

«Банки друг друга рефинансируют. Объём сделок растёт за счёт этого. 50 % сделок — рефинансирование. Новых объектов не приобретается», — заявил Артём Зенков.

Аналитики рынка недвижимости отметили, что, по данным опроса общественного мнения, 70 % россиян не готовы брать ипотечный кредит, считая нынешние ставки слишком высокими.