Нелишние деньги

Глава Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Москве. В столице он принял участие в заседании правительственной комиссии под председательством зампредседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко, а также провёл ряд встреч.

C 18 мая 2018 года Виталий Леонтьевич Мутко — заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития

В частности, на заседании был поднят актуальный для промышленников и предпринимателей вопрос налога на движимое имущество организаций. Дело в том, что с 1 января 2018 года льгота на него была отменена. С одной стороны это привело к новым поступлениям в региональный бюджет, которые направили в этом году на социальные расходы, но с другой стороны, это дополнительная нагрузка на бизнес.

«Льгота на этот налог стимулировала инвестиционную активность предпринимателей. Поэтому, по договорённости с Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий, с другими бизнес-объединениями, я давал поручение министерству финансов и налоговой политики, министерству промышленности и торговли области подготовить компромиссное предложение по возврату льготы с 1 января 2019 года», — отметил Травников.

Но сейчас принято решение о том, что правительство страны подготовило общее решение для всех регионов о возвращении этой льготы в те же сроки.

Ещё один важный момент, прозвучавший на заседании, — компенсация регионам выпадающих доходов по налогу на прибыль. В этом году Новосибирская область получит благодаря этому дополнительные 539 млн рублей.

Деньги перечисляют регионам как для обеспечения бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста по налогу на прибыль организаций, для дальнейшего социально-экономического развития успешных регионов.

«Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские», — рассказал Травников.

Также Виталий Мутко сообщил участникам заседания, что на реализацию национальных проектов, предусмотренных майским указом президента, может быть выделено дополнительно до 8 трлн рублей.

Ранее Сиб.фм уже писал о личной встрече во время визита в Москву Травникова и Мутко. На ней обсуждались текущее состояние дел в строительном комплексе региона, перспективы его развития и условия достижения целевых показателей. Также глава региона попросил поддержки федерального центра в создании на левом берегу Оби нового спортивного кластера, в частности, в строительстве ЛДС.

Также в столице прошла встреча Травникова с врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадимом Никаноровым. Главным её вопросом стало берегоукрепление Новосибирского водохранилища.

«Река наступает на деревни.

Новосибирская область участвовала в соответствующей федеральной программе, но работы по берегоукреплению посредством строительства капитальных сооружений на территории нашего региона не велись, хотя потребность в этом есть», — рассказал Травников главе федерального ведомства.

Сейчас региональное министерство природных ресурсов и экологии готовит необходимую заявку в Федеральное агентство водных ресурсов. К примеру, регион попросит федерального финансирования для работ на участке берега водохранилища в районе села Красный Яр. Рассчитывает Новосибирская область и на помощь в вопросе ремонта и содержания гидротехнических сооружений.

«Теперь наша задача — сопровождать эту заявку, чтобы эти федеральные деньги получить», — резюмировал Травников.