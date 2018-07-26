Искусство по правилам и без

Карен Мовсесян — неклассический пример артиста оперы. Он без ума от академического вокала, но с удовольствием исполняет эстрадные песни на благотворительных вечерах и городских праздниках. Признаётся, что не представляет своей жизни без новосибирского театра, но совмещает работу в Оперном с руководством вокальной школой и должностью креативного директора в строительной компании. Сиб.фм прожил один день вместе с Кареном Мовсесяном — побывал за кулисами знаменитого театра и на стройке революционного жилого квартала, а также выяснил, когда он следует правилам, а когда готов их нарушать.

Об опере, послевокальном будущем и страшных дисциплинах

В девять утра на площади перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета пока ещё безлюдно, солист театра Карен Мовсесян бодрой походкой спешит к служебному входу — его рабочий день начался уже давно.

— Обычно я прихожу даже раньше, — рассказывает он по пути. — Вообще, страшно не люблю накладки и опоздания, всё стараюсь делать заранее, но порой и этого не избежать. Когда сильно опаздываю, даже бреюсь за рулём. Такой вот насыщенный график у меня, но мне очень нравится.

Заходим в театр, несколько минут задержки на ресепшене — и, наконец, мы попадаем в зал Исидора Зака. Там полным ходом идёт подготовка к концерту «Возвращение в Сорренто», в программе итальянские романсы, исполненные знаменитым баритоном Карена Мовсесяна, а также другими солистами НОВАТа в сопровождении рояля.

— О величине и красоте Новосибирского театра оперы и балета я был наслышан давно. Поэтому, как только появилась возможность, я приехал сюда, меня взяли на год, а потом этот контракт шесть лет продлевали. И вот спустя шесть лет со мной заключили постоянный контракт, — делится Карен Мовсесян своей историей. — И приблизительно с того времени я стал участвовать в городских мероприятиях, правительственных концертах, эстрадных выступлениях...

Всего в его репертуар входит около пятидесяти оперных арий, ста русских романсов, свыше двадцати неаполитанских и двухсот советских эстрадных и военно-патриотических песен.

— Все четыре раза, что я выступал сольно в Оперном, были аншлаги. Ещё я закрывал цирк, ДКЖ и зал Каца — это всё благодаря правильной организации, подобранному репертуару, ценовой политике. Всё делал сам, — добавляет он.

— Об этом узнали в театре и спросили: «Как это тебе удаётся?».

Я сказал, что в двух словах это не объяснишь, но согласился написать программу развития — так, на два года я возглавил PR-службу Оперного театра. И всё это параллельно с работой солиста.

По словам Карена Мовсесяна, он и его коллеги регулярно устраивали флешмобы и акции, самая запоминающаяся из них — это исполнение отрывков из классических оперных произведений на лекциях у студентов-медиков. В результате только в первый год его работы продажи билетов на оперу подскочили на 28 %, а количество зрителей спектаклей стало прибывать.

PR (Public Relations) — технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа объекта

Карен Мовсесян с коллегами добавляет последние штрихи к портрету будущего концерта и направляется на следующее место работы — офис группы компаний «Стрижи», где он с недавних пор трудится креативным директором.

— Вообще, я считаю, что у меня четыре работы — театр, вокальная школа «ВГолосе», «Стрижи» и учёба в РАНХиГС, — перечисляет он. — Но я всегда чувствовал, что моё послевокальное будущее связано с управлением. Да, карьера оперного певца не имеет возрастного предела, но есть предел, когда ты сам устаёшь, когда появляется какой-то откат с вершины. А меня, вечно стремящегося к динамике человека, такая перспектива не радует. Сейчас этого нет, но всё возможно — приходят новые, молодые кадры, нарастает темп жизни... Поэтому нужно стелить солому заранее. Вот тогда я и понял, что мне не хватает настоящих знаний в области PR.

Чтобы это исправить, он решил получить второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление», и теперь, по собственному признанию, изучает «страшные дисциплины», о существовании которых ещё недавно не догадывался:

25 июля в микрорайоне «Стрижи» прошёл памятный вечер Владимира Высоцкого, посвящённый 38-летию со дня смерти поэта и музыканта

— Там я понял, что действительно расту как специалист и получаю интересную мне профессию. А ещё осознал, что учиться никогда не поздно, даже в 40 лет оказаться на студенческой скамье — в этом нет ничего плохого. Спустя год моего обучения пришла необходимость получения практических навыков — так я и оказался в «Стрижах».

О Данко, добрых дядях и помощнике из зоопарка

20 минут из центра города — и виды высоток сменяются лесными массивами. Этот путь Карен Мовсесян прокладывает ежедневно — и не по одному разу. В «Стрижах» он бывал и раньше, но как солист театра, выступая на городских праздниках, а теперь возглавляет целый отдел маркетинга.

— Это для меня не то чтобы работа, это какая-то большая страница в жизни, — рассуждает он. — Я всегда понимал, что здесь необычные люди и стройки, сюда точно хочется возвращаться, потому что есть своя добрая философия и трепетное отношение к природе. Меня это всегда удивляло, гарантирую — удивит и вас. Всё это даже не вяжется в голове: для меня строительная контора — это какая-то аббревиатура, печать и суровые дядьки. А у нас дяди вовсе не суровые, а весёлые и интересные.

Но главным впечатлением от «Стрижей», по его словам, стало открытие памятника Данко — именно на этом мероприятии он однажды выступил как артист:

— Вы можете себе представить, чтобы ещё где-то в России появился памятник Данко? А здесь он есть.

Очень надеюсь, что его поступок, его пример самопожертвования и мужественности даст человечеству огромный повод задуматься и вызовет желание подражать.

Пока Карен Мовсесян со своей командой размещается в небольшом офисе главного административного здания компании «Стрижи», но в скором времени переедет в большой open-офис. Впрочем, творческому порыву это никак не мешает — в офисе развешаны чертежи, фотоснимки, стоят макеты и скульптуры будущего ЖК «Эволюция». Поскольку комплекс только строится и обещает стать революционным, то фотографировать всё это креативный директор «Стрижей» запрещает — «коммерческая тайна».

В 2015 году компания ТТК установила веб-камеры в вольере с орангутанами Новосибирского зоопарка. Теперь наблюдать за жизнью приматов можно с 12:00 до 21:00 при помощи онлайн-трансляции

— В «Стрижах» тружусь совсем недолго — пару месяцев, но за это время сделано многое, — охотно делится он. — Вот, например, недавно у меня появился новый помощник — орангутан Захар. Обязанностей у него немного, но с ними он справляется: вежливо и креативно и позиционирует проект «Эволюция» перед посетителями Новосибирского зоопарка и ведёт здоровый образ жизни. А ещё постоянно эволюционирует и стремится к развитию.

Это не единственный проект Карена Мовсесяна, и, по его словам, идей у него масса, одна из них — подарить квартиру в «Стрижах» Папе Римскому:

— Такую акцию проводила компания Lamborghini, подарила Папе Римскому автомобиль, затем он его продал, а вырученные деньги потратил на благотворительность. Чем «Стрижи» хуже?

По пути из «Стрижей» успеваем заглянуть на стройку ЖК «Эволюция». Строительные работы идут полным ходом: уже возведён фундамент и возвышаются несколько этажей будущих домов. Кстати, в числе прочих, здесь строится квартира Карена Мовсесяна, в которую он планирует заселиться в 2020 году.

О талантливых учениках и желании петь громко и дорого

— Хорошо, что сессию я закрыл, так что в университет ехать не придётся, зато мы отправимся в мою вокальную школу, — сообщает он о следующем пункте назначения.

По дороге обратно в центр города рассказывает, что открыть её ему предложили городские власти, наблюдавшие за его выступлениями на городских и правительственных мероприятиях. Долго думать не стал — так появилась школа для талантливых детей «ВГолосе».

— Когда я набирал учителей, руководствовался одним принципом — это должны быть поющие и известные исполнители Новосибирска, не 40-х годов, а именно успешные сегодня. Они должны точно знать, что требуется на рынке пения и какое качество исполнения необходимо. Поэтому у нас работают солисты филармонии Дилара Варфоломеева и Алексей Крыжановский, а также Дарья Соколова — ученица Тамары Синявской, и старший педагог школы Виктория Арнгольд, — отмечает Карен Мовсесян. — В настоящее время в школе работают пять учителей и занимаются 75 детей. 13 из них — мои ученики.

Сюда попадают только одарённые дети — их отбирают на прослушивании, а затем ими «заполняют» городские площадки. Многих из них уже знают в лицо, и, как подчёркивает он, с ними за руку здороваются представители власти. Среди учеников есть и незрячие, но с них, по признанию наставника, спрос такой же, как и с других:

— Я вообще дружу со всеми учениками и стараюсь помогать им — у кого-то трудности в школе или в вузе, некоторым просто нужны советы. Вот такая у нас дружная семья.

Сегодня в вокальной школе царит оживление, проходит подготовка к детскому концерту, посвящённому памяти Высоцкого. Карен Мовсесян наставляет двух учениц — распевается и просит их брать «повыше», а затем пересаживается в зрительный зал, чтобы понаблюдать за репетицией.

— Не вся карьера проходит в зоне комфорта. Порой нужно выходить из неё, — объясняет он. — Это я сейчас про то, что занимаюсь и оперой, и эстрадой. Просто меня в равной степени вдохновляют и классическое искусство, и концерты эстрадных и ретро-песен. Это всё часть моей деятельности как артиста. Неизвестно ещё, что сложнее: исполнять арию перед подготовленной публикой, которая знакома с произведением и знает, на что идёт, или же выступать на правительственном мероприятии, где сидят делегации из других городов и не слышали о тебе.

Господь Бог дал тебе талант, а законы — обязательства и кредиты, которые тебе нужно выплачивать. Поэтому петь нужно громко и дорого.

Именно это я и повторяю своим ученикам.

Рабочий день Карена Мовсесяна на этом не заканчивается, ему предстоит выйти на сцену театра оперы и балета, чтобы исполнить неаполитанские песни на концерте «Возвращение в Сорренто».

— Однажды мне пришлось в один вечер посетить сразу три выступления, причём приблизительно в одно и то же время. Я дожидался перерывов и мотался между этими тремя точками, но всё это не из-за денег — просто пообещал людям, что выступлю у них. А к своим словам я отношусь серьёзно, — напоследок делится он.

— Многие удивляются, каково это — жить в таком темпе, но я по-другому жизнь себе и не представляю, люблю динамику. Кое-чем, правда, жертвую — вот только пару недель назад сменил резину на машине. Зато своего ребёнка я стараюсь сам забирать и привозить в детский садик. Семья — главнее всего, именно ради неё я всё это и делаю.