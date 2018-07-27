Тысячи идей и предложений

За несколько месяцев сбора предложений в стратегию социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство» местные жители оставили 3603 идеи. Первые итоги этой работы в правительстве региона подвели 26 июля на круглом столе с участием главы области Андрея Травникова, глав ряда ведомств и непосредственно авторов некоторых предложений.

«Сибирское лидерство — не какой-то лозунг, это результат обсуждения, которое началось ещё в январе. Какой мы хотим видеть Новосибирскую область через 10-15 лет? Какое место мы должны занимать на геополитической карте нашей страны? Мы должны быть первым городом по привлекательности ведения бизнеса и по качеству жизни за Уралом», — начал работу круглого стола Травников.

Сбор предложений от простых новосибирцев власти области решили начать, чтобы стратегия, к работе над которой изначально привлекли экспертов, не превратилась в научный труд или, наоборот, в популистский документ.

Для удобства людей эту работу начали в МФЦ, которых в области насчитывается 44, а посещают их ежедневно почти 11 тысяч человек.

Новосибирцы могли присылать свои предложения и в электронном виде.

В результате через МФЦ было получено 1444 предложения. Следующими по эффективности стали личные приёмы граждан в региональной Общественной палате — 523, через сайт областного правительства было подано практически столько же идей — 513, в торговых центрах специальные анкеты заполнили 470 человек. Конечно, районные администрации вели работу на местах и в общей сложности передали в правительство 653 идеи сибиряков.

Наибольшую активность проявили жители Новосибирска, Сузунского, Чулымского, Искитимского и Куйбышевского районов.

«Хотелось бы отметить очень высокую активность жителей. Изначально мы договаривались, что до конца июля будем принимать предложения, а потом подведём итоги. Но теперь оговорюсь, что сбор предложений продлится до сентября, и уже во время корректировки стратегии мы постараемся учесть интересные идеи, которые поступят за это время», — отметил глава региона.

Дело в том, что к 1 августа должен быть подготовлен первый вариант проекта стратегии. В течение августа пройдут общественные обсуждения этого документа как с экспертами, так и со всеми жителями Новосибирской области — документ разместят в свободном доступе. В конце лета на Международном форуме технологического развития «Технопром» пройдёт ещё одно публичное обсуждение проекта стратегии.

Конечно, большинство поступивших предложений касаются насущных проблем, о которых власти и так хорошо знают: здравоохранения, транспорта, дорог, сельскохозяйственной отрасли, рынка труда, кадровой политики, образования и жилищной сферы. Но, по словам Андрея Травникова, в анкетах ярко прозвучали темы, которые по результатам социологических исследований и анализа экспертов не выходили на первый план.

«Безусловно, человеку, в том числе для самореализации, нужна конкурентно-способная экономика.

Эксперты определили основные инструменты, которые будут способствовать достижению этих стратегических приоритетов. Также были определены количественные параметры — какой должна быть Новосибирская область в 2030 году. К примеру, численность населения должна достигнуть трёх миллионов человек, а средняя продолжительность жизни — 80 лет. В документе прописано очень много других экономических параметров, касающихся и уровня жизни, и доходов бюджета, и ВРП», — отметила министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

По мнению главы региональной Общественной палаты Галины Гридневой, сбор предложений показал, что и новосибирские общественники стали работать профессиональнее, и жители активнее откликаются на такие инициативы.

«Сегодня появилось чувство доверия между властью и обществом. Люди ожидают перемен, верят в лучшее. Во время этой работы мы также встретили много ярких людей, которые не работали с нами ранее, а теперь стали нашими экспертами», — рассказала Галина Гриднева.

В завершении круглого стола Андрей Травников ещё раз поблагодарил новосибирцев за активную позицию, чёткие и интересные формулировки. Он отметил, что полученные предложения позволят властям области точно и эмоционально почувствовать, в каких направлениях работа идёт в нужную сторону, а в каких надо что-то доработать.

Также авторам лучших идей в стратегию «Сибирское лидерство» вручили благодарственные письма губернатора Новосибирской области.