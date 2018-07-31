Футбольные страсти и никакой пропаганды

Домашний мундиаль, ещё не успев начаться, стал событием: для кого-то — загадкой, для кого-то — поводом для искренней радости. А для россиян, которые решили поддержать праздник футбола, находясь непосредственно в центре событий, открылась возможность стать волонтёрами. О том, каково быть волонтёром на домашнем чемпионате мира, — в материале Сиб.фм.

В этом году чемпионат мира стал рекордсменом по приёму заявок — более 176 тысяч желающих. Однако из них отобрали только одну десятую самых подготовленных, иными словами — достойных представлять страну на международном уровне. В их число попали и волонтёры из Новосибирска.

Катя. Волонтёр в Калининграде

Катя Колышкина — студентка журфака Новосибирского государственного университета — волонтёрской программой на крупных спортивных мероприятиях заинтересовалась давно.

— Узнала о наборе волонтёров ещё на Зимних олимпийских играх в Сочи. Мне тогда показалось, что это очень круто, но я не смогла пройти по возрасту. Потом узнала, что будет чемпионат мира в России. Мне к тому моменту уже должно было исполниться 18 лет, поэтому решила не упускать такой шанс. Отправила заявку, прошла все тесты, собеседование по скайпу — и вот, я волонтёр чемпионата мира.

У меня была функция «обеспечение работы СМИ» — отвечали на вопросы журналистов, предоставляли им нужную информацию, то есть мы делали всё, чтобы журналистам было комфортно. Помимо волонтёрства, у нас было достаточно времени, чтобы посмотреть город. Калининград меня, конечно, впечатлил.

Здесь удивительная атмосфера и люди очень приветливые.

Я теперь считаю его одним из лучших городов России. Планирую приехать сюда ещё когда-нибудь.

Атмосфера была очень крутая, совершенно особенная — всё-таки чемпионат мира. Перед игрой в центре Калининграда собиралось огромное количество болельщиков — все с флагами сборных, раскрашенные и наряженные в костюмы под цвет команд. Излюбленным местом иностранцев был Макдоналдс — его постоянно оккупировали болельщики с флагами, которые распевали песни на разных языках. Чувствовался такой футбольный движ.

Мне не встретился ни один иностранец, который плохо отзывался о России. Думаю, что иностранцы действительно были в восторге. Единственное, что могло вызвать недовольство — малое количество англоговорящих людей. Я сама столкнулась с этим. На третий день пребывания в Калининграде мы с соседкой решили прогуляться по центру и встретили бельгийца, который сказал, что мы первые, кто говорит по-английски из встретившихся ему людей.

Был ещё похожий случай. Я пыталась помочь сербу вызвать ночью такси. Его очень удивило, что я его понимаю и неплохо владею английским языком. Я нашла номер местного такси в интернете, но он отказался ехать. Дело в том, что вероятность приезда таксиста, который будет знать английский, ничтожно мала. И вот тут-то я поняла, насколько это серьёзная проблема.

Все иностранцы ищут, где выпить водку.

Это один из часто задаваемых вопросов на улице.

В принципе они ко всему относились с позитивом. Я думаю, что они ехали с мыслями о том, какая Россия суровая страна, но на деле всё оказалось не так.

Чемпионат мира был не площадкой для обсуждения политических тем, а, наоборот, способом отвлечься от них.

15 тысяч человек — количество волонтёров на чемпионате мира, по данным сайта FIFA

Не только Россия устала от политики, но и другие страны, а чемпионат был как глоток чистого воздуха. Люди отбросили свои разногласия и просто наслаждались футболом, веселились и знакомились без стереотипов, которые навязывают средства массовой информации.

Михаил. Волонтёр в Москве

— Футбол я люблю давно. И сам им занимался, можно сказать, что я тоже футболист, — рассказал студент НГТУ Михаил Цебенко. — А каждый футболист либо хочет принять участие в чемпионате мира, либо хоть каким-то образом этому поспособствовать. Так что, когда увидел информацию о наборе волонтёров, без раздумий зарегистрировался. Потому что для меня это масштабное, глобальное событие.

Моя функция — программа «Гостеприимство». Работа заключалась в том, чтобы ходить и проверять сьюты гостей на готовность, чистоту, удобство навигации. И во время матча мы встречали гостей именно с нашей программы, подсказывая, куда им пройти.

Также я участвовал в предматчевой церемонии открытия матча Россия — Испания. Я выносил полотно кубка и испытал совершенно неописуемые ощущения на этом до отказа забитом стадионе. Я был переполнен эмоциями. Наверное, это лучшее, что было в моей жизни.

Что ни день — какое-то событие. Город не утихал с самого начала чемпионата до последнего дня. Происходили просто невероятные вещи. Иностранцы обожали волонтёров — они всё время к нам подходили, говорили «спасибо» на русском, обнимались, целовались.

Иностранцы оценили чистоту по всему городу, а также были в восторге от метро — московские станции метрополитена напомнили им произведения искусства.

У меня много историй о том, как я помогал иностранцам. Например, перуанцам помог доехать до Красной площади и найти ресторан, в котором я встретился с их местной звездой телевидения и сделал даже пару фотографий. Парням из Марокко я помог выйти из подземного перехода. Они меня с испугом остановили и попросили помочь, причём на своём языке. Чтобы как-то решить проблему, они стали наговаривать фразы на своём языке в Гугл переводчик. И уже благодаря этому я понял, что они не знали, как выйти отсюда на улицу.

Я как человек, который побывал на чемпионате мира от начала до конца, могу сказать, что положительные отзывы и слова восхищения иностранцев — никакая не пропаганда.

Они действительно в восторге. Про споры и какие-то политические проблемы ни разу не слышал. Я видел только знаки благодарности — иностранцы кричали «Оле, Путин» или же просто «Россия, спасибо», а также разворачивали баннеры со словами благодарности России.

Руслан. Волонтёр в Калининграде

Руслан Юлаев любит путешествовать: добирался в одиночку до Бангкока наземным транспортом, на автобусах и поездах проехал через Монголию, Китай, Вьетнам, Камбоджу и Таиланд. Следующим на очереди оказался Калининград.

— Я слежу за чемпионатами с 2002 года. Да и просто люблю посмотреть футбол с друзьями. И когда я увидел объявление о наборе волонтёров, то понял, что именно это мне и надо.

Интерес к волонтёрской программе на спортивных мероприятиях у меня возник в 2016 году, тогда чемпионат Европы по футболу проходил во Франции. Но там было необходимо знание французского языка, так что с волонтёрством в тот год ничего не получилось. Зато удалось в 2018 году. Я тщательно следил за информацией о том, когда начнётся набор, а после прохождения всех этапов подготовки собрал рюкзак и поехал.

Моя функция называлась «сервис для зрителей». Она подразумевала оказание помощи зрителям на территории стадиона во время матча. Если у них возникали какие-либо вопросы — куда идти, где фан-зона, с каких ворот лучше зайти на территорию. Например, на третьем и четвёртом матчах я помогал маломобильным зрителям.

Наличие или отсутствие инвалидности, этническая принадлежность, сексуальная ориентация, религиозные или политические убеждения, а также род деятельности кандидата не могут повлиять на принятие решения при отборе волонтёра

Я был свидетелем ситуаций, когда россиянки охотились на иностранцев. Заметил, что если к девушке подходил знакомиться россиянин, то интереса он, как правило, не вызывал, но картина менялась, если то же самое делал кто-то из иностранных гостей.

Волонтёры — люди интересные. Особенно это ощущается, когда ты общаешься с людьми из других стран. Мы познакомились с Мартином — это действительно уникальный волонтёр во всех смыслах. Ему 72 года, и он был у нас местной звездой. Десять лет Мартин прожил в Арабских Эмиратах, затем переехал в Бразилию, участвовал в ЧМ в 2010 году в ЮАР, в 2014 году — в Бразилии, и теперь приехал в Россию. Он будил нас в девять утра и звал играть в футбол.

Со всеми иностранцами работалось одинаково. Разница между ними не ощущалась. Зато всех их связывало одно — им было наплевать на политические скандалы и негативные моменты. Это люди позитивные, с которыми приятно общаться, и для них не существует рамок и границ. Неважно, из какой страны, какой ты — все мы люди, все мы одинаковые.

В этом и есть огромный плюс волонтёрской программы.

О странах-участницах турнира можно сказать абсолютно то же самое. Все — марокканцы, испанцы, англичане — наслаждались атмосферой, кричали и танцевали. На мой взгляд, у хорватов были самые активные, сумасшедшие в хорошем плане, болельщики, которые искренне поддерживали свою команду. Именно их поддержка довела сборную Хорватии до финала.

Волонтёры на таких мероприятиях — это люди, которые не обращают внимания на политические игры, информационные войны.

Они понимают, что это всё мишура, что подобные вещи решаются на абсолютно другом уровне. На таком глобальном спортивном мероприятии политика отходит на второй план. Не надо смешивать её с обычными человеческими взаимоотношениями.