Кандидат на должность губернатора Новосибирской области Андрей Травников 31 июля встретился со своими доверенными лицами в кинотеатре «Победа». В их число вошёл 91 человек, например, академики РАН Валентин Пармон и Анатолий Деревянко, заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Валерий Поташов, балерина, народная артистка России Анна Жарова, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков и многие другие.

Большая часть доверенных лиц — представители производства, бизнеса, транспорта, сельского хозяйства — 21 человек. Представителей науки и сферы образования среди них — 18, общественности — 13. Самым молодым стал студент Колыванского аграрного колледжа Артём Глотов, ему всего 19 лет.

Открыл встречу прославленный борец и политик Александр Карелин. Он сказал большое спасибо всем собравшимся единомышленникам и соратникам за то, что они решили включиться в работу.

Далее на сцену вышел Андрей Травников.

«Очень важна ваша поддержка!

И я надеюсь на неё не только в предвыборной кампании, но и в дальнейшей работе. Мы сейчас вместе трудимся над новой стратегией социально-экономического развития Новосибирской области „Сибирское лидерство“, ставим амбициозные задачи, хотим достичь серьёзных целевых показателей. Всё это говорит о том, что мы хотим развиваться быстрее, чем другие регионы страны», — рассказал Андрей Травников.

Он отметил, что даже на бытовом уровне многие решения, например, о рождении ребёнка, строительстве дома, развитии бизнеса принимаются исходя из уверенности в будущем. И задача сформированной команды сторонников — эту уверенность у людей обеспечить.

В приоритете стратегии «Сибирское лидерство» три направления: развитие человеческого капитала, создание комфортных условий проживания и развитие экономики. Последнее особенно важно, потому что заниматься первыми двумя задачами возможно только зарабатывая.

К 2024 году инвестиции в Новосибирскую область должны достигнуть 280 млрд рублей. Андрей Травников считает, что это не амбициозная задача и регион её должен в результате перевыполнить.

«Главным драйвером в развитии экономики для нас, конечно же, является наука.

В начале этого года нам удалось сформулировать проект „Академгородок 2.0“ и заинтересовать руководство страны в его реализации. Потребуются большие усилия, чтобы убедить всех принимающих решения людей добиться финансовых вложений», — рассказал Травников.

Необходимо дальнейшее развитие области как мощного транспортного узла. Потому что эта инфраструктура важна для экспорта местной продукции в другие территории, а значит, следом возникает вопрос развития другого важного направления — сельского хозяйства. И здесь существуют разные точки зрения.

С одной стороны, 2017 год стал позитивным с точки зрения объёмов урожая, с другой — он был очень сложным в аспекте финансовых результатов — цены на продукцию были очень низкими и порой убыточными. После этого в регионе звучат скептические мнения, что производство сельхозпродукции уж точно не нужно увеличивать, но Травников считает иначе.

«Нам нужно производить больше сельхозпродукции, учиться её перерабатывать и продавать, открывать новые рынки и тотально повышать эффективность в этой сфере. Только за счёт подтягивания отстающих предприятий к лидерам можно увеличить объёмы производства в два или даже в три раза.

Возможно, через сколько-нибудь лет оппоненты мне припомнят эти обещания, скажут, что чего-то мы не достигли. Но если не брать на себя повышенные обязательства, если не увлечь достижением этих задач всех вокруг, наверное, мы никогда и не приблизимся к таким результатам.

На кону будущее Новосибирской области.

Нам обязательно удастся конкретными делами закрепить статус нашего региона как самого привлекательного для жизни, саморазвития и ведения бизнеса», — резюмировал Андрей Травников.

Напомним, избирком Новосибирской области зарегистрировал кандидатами в губернаторы четырёх человек: Георгия Михайлова, Анатолия Кубанова, Дмитрия Савельева и Андрея Травникова.