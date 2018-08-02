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Призы за здоровое питание

 Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» из Новосибирска стала обладательницей автомобиля  2 августа, 15:15

Дмитрий Инюшин
журналист
подходящие темы
Призы за здоровое питание
фотографии Сергея Тарасова

Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги масштабной промоакции, проходившей эксклюзивно в универсамах сети, участниками которой стали более 50 тысяч граждан из 75 регионов страны. В результате были разыграны четыре суперприза, а 19 тысяч человек получили приятные бонусные баллы на «Выручай-карту» (собственная программа лояльности «Пятёрочки»), которые в последующем можно учесть при оплате покупок.

Обладательницей одного из главных призов — квартиры — стала жительница Нижегородской области Вера Самбурская, два путешествия за границу (стоимостью около 250 тысяч рублей каждое) выиграли Жанна Анкудинова из Екатеринбурга и Зиля Махмутова из Башкортостана. А автомобиль «Хёндай Солярис» вручили жительнице Новосибирска Слушаш Найманбаевой.

«Уже около трёх лет я хожу за продуктами в „Пятёрочку“, с тех пор как магазин этой сети открылся рядом с моим домом. Здесь низкие цены, высокое качество товаров, а также регулярно проходит много акций и розыгрышей. Стараюсь участвовать во всех. Уже выигрывала пять тысяч рублей на банковскую карту, а также много других приятных мелочей», — рассказала Сиб.фм победительница.

Вручение автомобиля состоялось у открывшегося магазина в микрорайоне Новосибирска «Чистая Слобода». Праздник продолжался весь день: покупателям дарили мороженое, блокноты, магниты и множество других сувениров. Дети участвовали в конкурсах и играли с ростовыми куклами. Награждение победителя стало кульминацией мероприятия!

В ближайшее время Слушаш Найманбаева собирается поехать в отпуск в родной город Омск на своей новой машине. Кстати, победительница призналась, что планирует и дальше участвовать в акциях от «Пятёрочки».

Менеджер по ключевым клиентам компании «Увелка» Сергей Крутов рассказал, что они довольны тем, как прошла совместная акция (компания была соорганизатором), поэтому и родилась идея проведения нового розыгрыша. Ведь далеко не каждая сеть может обеспечить производителям такой охват регионов. И действительно, торговая сеть «Пятёрочка» сейчас представлена более чем 12 тысячами магазинов по всей стране, в которые ходят более 13 млн покупателей ежедневно.

«Помимо привлечения покупателей к своей марке, мы хотим раскрыть потенциал наших круп, которые сейчас предлагаются как обычный гарнир. Показать новые гастрономические возможности, привить у как можно большего количества людей любовь к здоровому питанию», — отметил Сергей Крутов.

«Акции совместно с нашими партнёрами мы проводим практически еженедельно. Часто во время них задействуется „Выручай-карта“ — наша основная программа лояльности. Она появилась в прошлом году. Сейчас у нас уже почти 25 миллионов участников. Это инновационный проект, в рамках которого покупатель получает не только баллы, но и персональные предложения. Например, если владельцем карты чаще всего приобретаются крупы, то персональное предложение будет сформировано именно по этой группе товаров», — рассказал операционный директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Александр Свалов.

Кстати, сейчас в Новосибирской области работают более 100 магазинов данной сети, где трудятся почти 1,5 тысячи человек. В текущем году в регионе будет открыто ещё не менее 20 новых торговых точек. Александр Свалов отметил, что в первую очередь компания работает для покупателя и ориентируется на разнопрофильный трафик, то есть создаёт удобные условия для всех категорий граждан.

Подробнее узнать обо всех акциях торговой сети «Пятёрочка» и преимуществах обладания «Выручай-картой» можно на официальном сайте ретейлера.

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