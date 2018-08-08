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Развивать Советский

 С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советском районе Новосибирска  8 августа, 17:16

Дмитрий Инюшин
журналист
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фотографии андрея гриднева

Очередная рабочая поездка главы Новосибирской области Андрея Травникова состоялась 7 августа в Советский район столицы региона. Он посетил детско-юношескую спортивную школу «Энергия», гимназию № 3, Центральную клиническую больницу СО РАН и другие социально важные объекты. Также в районе прошли встречи с активами совета ветеранов и женсовета. В результате глава области дал ряд важных поручений.

Комплекс «Энергия» на улице Часовой давно стал местом притяжения спортсменов-любителей и профессионалов. Здесь есть круглогодичная ледовая площадка, гимнастический зал и многое другое. Но местные жители хотели бы дальнейшего развития комплекса. Возможности реализации этого пожелания Травников обсудил с главой района и с директором учреждения.

«Есть просьба в первую очередь заняться строительством футбольного поля, тем более что уже есть подготовленный земельный участок, разработана проектно-сметная документация. В первую очередь начиная с 2019 года будем продвигать этот объект для включения в федеральную программу по развитию физкультуры и спорта», — рассказал глава региона.

Также местные жители просят построить бассейн, работа по этому объекту ещё не начиналась, и власти хотят реализовать проект по примеру бассейна на улице Зорге.

Строили этот объект не только за счёт финансирования из федерального и областного бюджетов, но и с привлечением частного капитала.

В результате возведённый бассейн стал одним из первых в стране объектов, включённых в федеральную программу с имеющимся частным финансированием. Травников считает, что необходимо искать аналогичные варианты для развития «Энергии».

Ещё одна проблема, на которую обратили внимание жители района, — низкая пропускная способность моста на плотине в микрорайоне Шлюз, от этого также страдают жители Академгородка и ОбьГЭС.

«Если честно, самое большое беспокойство вызывает техническое состояние этого моста. В моменте веса автомобилей здесь уже введены ограничения.

Нельзя допустить, чтобы эта важная артерия, соединяющая две части города, перестала функционировать.

Совместно с городом будем смотреть, какие шаги предпринять, чтобы восстановить техническое состояние этого сооружения», — отметил Андрей Травников.

В Академгородке глава региона ещё раз обратился к проектам, уже находящимся на повестке дня. Речь идёт о реконструкции здания лицея № 130. Проектно-сметная документация для этого уже готова и прошла государственную экспертизу. И на начальных стадиях реализации этого проекта власти привлекут частные инвестиции. Если погодные условия позволят, работы начнутся уже в 2018 году.

Андрей Травников также посетил ещё одно общеобразовательное учреждение — гимназию № 3. Ученики здесь учатся в две смены практически во всех классах, гимназия сильно перегружена.

«Проект реконструкции, который разрабатывался много лет назад, на сегодняшний день руководством учреждения и города отметён, из-за увеличения количества учащихся он уже не соответствует нынешней ситуации.

Предложен проект строительства нового здания.

При наличии проектно-сметной документации работы начнутся летом 2019 года», — рассказал глава региона.

Большие преобразования ожидают Центральную клиническую больницу СО РАН. Долгое время региональные власти добивались перевода медицинского учреждения из федерального управления в ведение областного министерства здравоохранения. Теперь властям региона предстоит решить целый комплекс накопленных в ЦКБ проблем.

«Больницу мы приняли с кредиторской задолженностью более 50 млн рублей, с изношенным оборудованием. Но мы понимаем необходимость организации нормальной деятельности этого учреждения.

Приняты срочные решения по замене вышедшего из строя диагностического оборудования, в ближайшие месяцы оно будет поступать в ЦКБ.

Также разработан план по ремонту и реконструкции зданий, в том числе по восстановлению здания терапевтического комплекса», — отметил Андрей Травников.

Перед руководством медицинского учреждения ставится несколько задач. Во-первых, здесь должны быть созданы условия для оказания услуг ведущим учёным, проживающим в Академгородке. Зачастую это весьма возрастные люди. Во-вторых, необходимо обеспечить условия для обслуживания других жителей этой территории.

На встрече с различными активами района одним из самых острых вопросов стало беспокойство людей по поводу возможного строительства дороги через лес в Нижней Ельцовке. По словам Андрея Травникова, таких планов у властей нет. Особое внимание уделят строительству Восточного и Юго-Западного обходов, которые избавят Новосибирск от транзитного транспорта.

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