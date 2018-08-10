Имидж и креатив

Будущее креативной экономики и промышленности обсудили в штабе общественной поддержки кандидата в губернаторы Новосибирской области Андрея Травникова. Итоги этой дискуссии войдут как в его предвыборную программу, так и в стратегию социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство».

Внося свои предложения, молодые активисты ориентируются на задачи, которые прописаны в новом майском указе президента России Владимира Путина. Необходимо совершить прорыв во всех сферах жизни. На первый план выходит социально-экономическая повестка. Что касается Новосибирской области, то она должна войти в топ-7 российских регионов.

Один из участников дискуссии, молодой предприниматель и директор ООО ЦКБ «Фронт» Сергей Борисов, посвятил своё выступление креативной экономике. Он предложил провести в области аудит этой сферы, например, выяснить, кто у нас снимает кино, какие в регионе есть дизайнеры, венчурный бизнес и так далее. А после провести форсайт-сессию и объединить на ней всех представителей креативной экономики.

Андрей Травников назвал идею своевременной. Он напомнил, что недавно на него вышла группа местных предпринимателей. Они готовы в ближайшие годы развивать регион за счёт креативной индустрии. В это понятие они включили научные разработки, создание программного обеспечения и медиаконтента, сферу развлечений и так далее.

«Они готовы создать фонд, внести в него деньги, найти консультантов и экспертов, которые помогут разработать программу развития креативной индустрии. А после предложить этот продукт в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области», — рассказал Травников.

Кандидат в губернаторы заявил, что готов поддержать проведение форума, в котором примут участие представители креативной индустрии, культуры, науки, власти, и ждёт от молодых активистов конкретных предложений.

Тему имиджа региона поднял предприниматель Вадим Самойлов. Он связал её с привлечением инвестиций, а также специалистов в Новосибирскую область. Молодой бизнесмен предлагает создать рабочую группу при губернаторе, которая определит самоидентичность региона и выведет её на федеральный уровень.

«Почему эта тема актуальна?

Я считаю, что у Новосибирска отсутствует чёткий, внятный и сформулированный имидж.

Есть просто направления, куда двигаться дальше», — отметил Андрей Травников.

При этом он считает, что необходимо задуматься именно об имидже столицы региона. По его мнению, замахиваться на бренд области пока не стоит, поскольку сейчас у всех жителей региона нет общей идентичности.

«Я готов инициировать начало этой работы, переговорить с мэрией Новосибирска. Это важный вопрос позиционирования нас в стране, привлечения внимания к нам, а также сильный мотивирующий момент», — заявил кандидат в губернаторы.

В завершение встречи он поблагодарил всех собравшихся за то, что они инициировали этот диалог, и ещё раз заверил, что все их предложения передадут рабочим группам по разработке Стратегии социально-экономического развития. Также Травников пообещал приглашать молодых активистов на заседания в правительстве Новосибирской области.

«Несмотря на видимую мою строгость, добро пожаловать в штаб общественной поддержки не только сегодня. Мы готовы к общению, а вы создадите здесь более живую, более молодёжную атмосферу», — обратился к присутствующим прославленный борец и политик Александр Карелин.

Напомним, удостоверения кандидатов в губернаторы Новосибирской области избирательная комиссия региона выдала четверым представителям партий: Анатолию Кубанову — «Справедливая Россия», Георгию Михайлову — «Народный альянс», Дмитрию Савельеву — ЛДПР, Андрею Травникову — «Единая Россия».