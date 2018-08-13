«Металлист» обнажил проблемы

фото с сайта onf.ru, ugookn.nso.ru и из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В начале августа грянул скандал вокруг бывшего новосибирского кинотеатра «Металлист». До этого момента судьба здания никого не беспокоила 23 года, но накануне сноса его внезапно признали объектом культурного наследия. Инвестор проекта — ООО «Парк Победы» — оказался заложником ситуации: часть здания разрушена, на площадке стоит техника, убытки растут с каждым днём...

Здание построили в 1932 году. Здесь располагался первый звуковой синематограф в городе. В 1995 году его продали частному лицу и с тех пор как кинотеатр «Металлист» не использовали. Юристы собственника, изучив документы, выяснили, что ранее здание признавали объектом историко-культурного наследия, но позже оно было исключено из реестра, сообщает информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».

«Как видно из ответа центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области № 1054 от 16.08.2005 года на специальный запрос, по состоянию на 16 августа 2005 года кинотеатр „Металлист“ на учёте в данном центре не состоял», — сообщил гендиректор ООО «Парк Победы» Александр Веретенин.

Инвестор утверждает, что объект был приобретён в начале 2018 года именно с учётом этого факта и того, что управление архитектурно-строительной инспекции мэрии выдало разрешение на строительство здесь жилого дома. Более того, 19 июля 2018 года эксперты Центра строительной экспертизы и инжиниринговых услуг дали заключение, что участок фойе здания находится в аварийном состоянии из-за разрушений в опорной зоне деревянных ферм. А фундамент, несущие стены и кровля находятся в недопустимом состоянии.

«Учитывая „безнадёжное техническое состояние“, понимая, что дальнейшая эксплуатация здания становится опасной для людей, которые арендовали площади, владелец „Металлиста“ принял решение о сносе.

И кстати: если бы подрядчик выполнил снос своевременно, как было записано в договоре, заброшенное здание к 1 августа уже было бы ликвидировано. Но подрядчик замешкался», — отмечает агентство «ЦДЖ».

В новосибирском управлении Госохраны не отрицают — начиная снос, инвестор мог ещё не знать, что статус здания изменился. Но теперь продолжение работ становится прямым нарушением законодательства. А половина здания меж тем уже снесена, и его текущее состояние представляет опасность для людей.

Есть ещё один момент, который используется в этом конфликте противниками сноса. Они заявили, что у одного из миноритариев компании «Парк Победы» есть общие проекты с замглавы общественного совета по строительству при мэре Новосибирска Евгением Гавриловым.

«Меня просили проанализировать покупку „Металлиста“, и всё говорило за однозначный вывод: полуразрушенное здание, по заключению госорганов, ничего ценного из себя не представляет.

Объект уже очень давно находился в аварийном состоянии и в принципе не мог эксплуатироваться.

Где же были общественники и Госохрана последние 20 лет, когда никому не нужный „Металлист“ ветшал и разрушался?» — задаётся вопросом Евгений Гаврилов.

В результате Александр Веретенин решил поставить в известность главу Новосибирской области Андрея Травникова и направил ему официальную позицию компании.

Возможным выходом из ситуации могло бы стать решение региональных властей выкупить и восстановить «Металлист», но эксперты не верят в такой вариант. Оставить объект полуразрушенным также нельзя, а для завершения сноса необходимо однозначное политическое решение. Инвесторы ждут, какой выбор сделает областная власть.