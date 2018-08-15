Копать и строить

В Институте археологии и этнографии СО РАН состоялась пресс-конференция, на которой были озвучены некоторые детали предстоящей работы на месте будущего строительства четвёртого моста Новосибирска. Учёные считают, что тем, кто хочет строить мост, и тем, кто ратует за сохранение исторического наследия, удалось достигнуть компромисса. Строительство начнётся, памятник бесследно не исчезнет.

Уже в конце августа на объекте будет разбит археологический лагерь и начнётся подготовка к раскопкам. Этому предшествовали довольно непростая история и ожесточённые споры. Участок, о котором идёт речь, давно интересовал историков и краеведов. Они не раз находили здесь доказательства существования свидетельств древнего поселения — села Кривощёково, в частности, фундамента Никольской церкви 1881 года постройки. В 2012 краеведы установили на этом месте памятный крест.

Фундамент Никольской церкви после раскопок

Тем временем регион готовился к строительству четвёртого моста — утверждался проект, шёл поиск инвестора. Оказалось, что будущий мост через Обь в створе улицы Ипподромской проходит как раз по участку с признаками объекта археологического наследия. В 2015 году сотрудниками Института археологии и этнографии была проведена разведка. «Участок культурного слоя села Кривощёково» был включён в перечень объектов культурного наследия области. Здесь находится каменный фундамент церкви и грунтовый могильник — православное кладбище.

«Строители моста нашли технологическое решение, чтобы мы поработали там, где есть крайняя необходимость, — под опорами моста.

Мы копаемся на территории, которая не затрагивает самые интересные места

— фундамент церкви 1881 года постройки», — рассказал младший научный сотрудник отдела охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН, аттестованный эксперт министерства культуры Сергей Колонцов.

Будущее объекта обсуждалось в течение двух лет. В декабре 2017 года региональные власти заявили, что памятник будет сохранён. Для осуществления раскопок государственное казённое учреждение Новосибирской области «Мост» объявило тендер. Начальная цена контракта составляла 293,63 тысячи рублей. Единственным участником, и, соответственно, победителем конкурса стал Институт археологии и этнографии. В конце июля 2018 года с ним был подписан контракт на полевые работы.

Общий вид на месторасположение села Большое Кривощёково

«Сохранившийся слой — не просто остатки какой-то деревни. Я надеюсь, раскопки дадут информацию о том, какие были отношения первых русских людей и местных жителей. Это очень интересный памятник», — отметил Сергей Колонцов.

4822 квадратных метра — площадь сохранившегося участка села Большое Кривощёково. Она была определена с помощью разведочных шурфов

Оставшаяся территория памятника получит статус археологического парка. Соответствующий проект готовят Музей города Новосибирска, управление по Госохране объектов культурного наследия области и муниципалитет. Среди краеведов остаются те, кто радикально ставит вопрос: или Кривощёково, или мост, считая, что строительство мостового перехода в конечном итоге всё равно навредит археологическому памятнику, и что-то будет безвозвратно утрачено.

Учёные же считают, что лучше спасти хоть какую-то часть. Есть целое направление — охранная археология. Она подразумевает проведение раскопок в зонах промышленного освоения территорий в оптимальные для заказчика сроки. При этом исследователи стараются вести работы на высоком научном уровне.

«Наш институт сейчас проводит раскопки в Лесосибирске. Площадь памятника более 20 тысяч квадратных метров.

И раскопать их нужно будет в течение осени, чтобы не тормозить строительные процессы. Многим придётся жертвовать.

Но мы должны постоянно искать компромиссы», — рассказал заместитель директора Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок.

Православное погребение начала 18 века

В списке объектов, где разворачивали охранно-спасательную археологическую деятельность, гидроэлектростанции в разных регионах, газопроводы, железная дорога, автодороги. Самым масштабным проектом охранной археологии в современной России стала Богучанская археологическая экспедиция. Она была организована в 2008 году для исследования территории, попадающей в зону затопления Богучанской ГЭС. За пять лет активной работы была собрана уникальная коллекция археологических материалов, включающая более миллиона находок. Курировал работы также Институт археологии и этнографии СО РАН.