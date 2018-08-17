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Давно не пользуюсь навигаторами

 17 августа, 16:13

Михаил Глотов
журналист
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Давно не пользуюсь навигаторами
Фото предоставлены Общественным советом по развитию такси в регионах РФ

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса водителей такси Сергей Пупков будет защищать честь Новосибирска на финале в Сочи.

В Новосибирске прошёл региональный этап I Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2018». Организаторами выступили Общественный совет по развитию такси в регионах РФ, Министерство транспорта Российской Федерации и комитет Государственной думы Российской Федерации по транспорту и строительству.

«Такси сегодня — самый массовый сегмент автомобильных перевозок в Новосибирской области, — заявил на открытии конкурса врио министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. — Минтранс сегодня делает всё, чтобы такие перевозки стали полностью легальными, безопасными и комфортными. Желаю всем участникам успехов!»

С приветственным словом выступила председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова. Она отметила, что уникальность конкурса заключается в его поддержке крупными российскими агрегаторами такси. А это означает, что водитель такси — это самый главный участник таксомоторной отрасли.

«Этим конкурсом мы должны поддержать имидж современного водителя такси и показать пассажирам, что российские водители являются не только профессионалами в части безопасности перевозки, но и отлично разбираются в истории такси в России и превосходно знают историю своего региона», — подчеркнула Ирина Викторовна.

Несмотря на большое количество заявок, к конкурсу были допущены лишь 15 водителей. Дело в условиях отбора: водителям было необходимо иметь медицинскую справку, разрешение на осуществление деятельности и отсутствие штрафов за нарушение правил дорожного движения.

«Замечательный конкурс! Можно отвлечься от повседневности и получить яркие положительные эмоции», — поделился впечатлениями водитель Денис Цеценко.

Самой зрелищной частью конкурса стали соревнования в практическом мастерстве. Участники на время проходили «змейку», аккуратно въезжали в бокс, выполняли параллельную парковку, скоростное маневрирование. Пожалуй, наиболее интересным и трудным было провезти наполненный водой стакан на крыше автомобиля. К удивлению организаторов и зрителей, самое сложное задание все участники выполнили безошибочно, и ни один стакан не разбился.

На следующем этапе конкурса участники соревновались в знаний ПДД, истории Новосибирска и истории такси в России.

Борьба была зрелищной, но справедливой. Призовые места распределились так:

1 место, Сергей Пупков — 50 000 рублей.
2 место, Алексей Черников — 30 000 рублей.
3 место, Дмитрий Брейкин — 20 000 рублей.

Теперь Сергей Пупков за счёт оргкомитета отправится в Сочи на финальный этап конкурса.

«Уже участвовал в местных соревнованиях на лучшего таксиста. В 2016 году был первым, в прошлом году стал вторым, сейчас надеялся попасть в призовые места, — рассказал победитель. — Рад, что удалось победить. Больше всего волновался на задании, когда нужно было надеть кольцо на стойку, но всё сложилось благополучно».

По словам Сергея Пупкова, много времени заняла подготовка к теоретической части конкурса. Пришлось перекопать весь интернет в поисках исторической информации. Например, данные о дореволюционном такси во всемирной паутине найти было довольно проблематично.

«Главное в работе таксиста — это любовь к профессии. Вот, наверное, секрет моей победы в конкурсе. Всё просто: нужно всегда держать в полном порядке свой автомобиль, всегда чувствовать своего клиента и отлично знать город, — признался журналисту Сиб.фм Сергей Пупков. — Это может стать даже советами для начинающих таксистов. Тщательнее выбирайте агрегаторов и постоянно изучайте город. Сам уже давно езжу без навигатора, подсматриваю только расположение шлагбаумов».

Следующая остановка конкурса «Лучший водитель такси в России-2018» — в Чебоксарах 17 августа. Финал пройдёт 10 октября в Сочи.

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