Кем работают мигранты

Большая часть трудовых мигрантов — 40 %, прибывающих в Новосибирскую область, нанимаются на работу к физическим лицам. 20 % трудоустраиваются в сфере услуг, например, ЖКХ и клининговые компании. В строительстве заняты 14 % из них, 11 % — на обрабатывающих производствах. Ещё меньше приходится на транспорт, торговлю и сельское хозяйство. Эти цифры были озвучены на пресс-конференции, посвящённой потребности региональных предприятий в иностранных работниках.

За первое полугодие в Новосибирской области оформлено 704 разрешения на работу иностранных граждан в визовом режиме. В безвизовом режиме — 22 836 патентов. Это на уровне показателей 2017 года. За семь месяцев 2018 года на миграционный учёт поставлено 118 757 иностранных граждан. Из них порядка 50 тысяч указали, что прибыли с целью получения работы. Не для всех трудовых мигрантов всё проходит гладко. Так, у некоторых возникают проблемы со сдачей языкового минимума.

«Процент непрошедших тестирование составляет 11. Успешно в этом году его прошли 4478 иностранных граждан. У нас на территории региона 16 центров тестирования, это достаточное количество, чтобы обслужить всех. И мы должны не забывать, что сертификаты о знании русского языка подразделяются на четыре категории. Для патента необходимо потвердить первую категорию — минимум, который необходимо знать», — рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.

В Новосибирской области превалируют мигранты из стран ближнего зарубежья. Как раз им и нужно приобретать патенты.

Это жители Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Стоимость патента в этом году составляет 3581 рубль. В отношении граждан из стран дальнего зарубежья применяется другая система: Минтруда и соцзащиты утверждает для регионов квоты. И здесь картина выглядит иначе, чем с патентами: количество квот на работу в регионе с каждым годом сокращается.

«Если в 2017-м году приказом Минтруда России по нашим предложениям нам было утверждено 4100 квот для привлечения иностранных работников на предприятия нашего региона. То в этом году всего 2600. И на следующий год мы в августе будем направлять предложения всего на 1340», — отметила начальник управления занятости населения минтруда и соцразвития Новосибирской области Надежда Цветкова.

В региональном министерстве труда и социального развития считают, что снижение интереса новосибирских работодателей к квотам объясняется тем, что им достаточно мигрантов из ближнего зарубежья.

Тем более что речь идёт чаще всего о неквалифицированном персонале. На пресс-конференции, посвящённой вопросам трудовой миграции, коснулись также судьбы граждан КНДР, которые в настоящее время работают в Новосибирской области. Их всех вышлют к концу 2019 года. Сейчас на предприятиях региона трудятся порядка 700 корейских мигрантов. В 2017 году их было 1300. Высылка обусловлена решением Совета Безопасности ООН. В декабре 2017 года была принята резолюция об ужесточении санкций в отношении КНДР. В частности, от всех стран потребовали в течение 24 месяцев выслать корейских трудовых мигрантов. Россия решение исполняет.