Вместо коттеджа в Сибири

Новосибирск равноудалён от перспективных иностранных рынков, поэтому посмотреть заинтересовавший объект «живьём» зачастую проблематично. Поэтому новосибирцам, которые собираются вкладывать средства в зарубежную недвижимость, сложно самостоятельно разобраться в десятках и сотнях вариантов, которые предлагают девелоперы и риелторы со всего мира.

И всё-таки — купить апартаменты или виллу? Жилую или коммерческую недвижимость? У моря или в крупной европейской столице? От таких вопросов даже у искушённого человека кругом пойдёт голова. Что же говорить о тех, для кого такой способ инвестиций в новинку.

Журналист Сиб.фм поговорил со специалистами из Польши, Объединённых Арабских Эмиратов и Бельгии и узнал, какие варианты вложений в недвижимость этих стран могут быть интересными, безопасными и прибыльными.

«Буквально на днях к нам обратился клиент с бюджетом 150 тысяч евро. Он хотел разместить свои накопления за пределами России. Но перед глазами у инвестора был отрицательный пример друга, который вложился в квартиру на Канарских островах. Сдавать её оказалось невозможным в высокий сезон, это требовало постоянного присутствия. Словом, друг остался разочарован. Мы предложили клиенту другую стратегию: приобрести апартаменты для круглогодичной аренды в одном из динамичных городов Европы или Азии, где сотни тысяч приезжих постоянно „разогревают“ рентный рынок», — рассказывает новосибирский эксперт, генеральный управляющий выставкой зарубежной недвижимости СМР ехро Сергей Беседин.

Первый вариант, который заинтересовал клиента, находится в польском городе Вроцлаве. Это третий по величине город республики после Варшавы и Кракова и первый по насыщенности офисными и торговыми центрами. Средняя зарплата горожан за десять лет выросла с 600 до 1200 евро. Из-за близости к Германии здесь охотно открывают свои офисы западные компании и селятся иностранные специалисты, поэтому в арендаторах недостатка не будет.

Квартира площадью 108 квадратных метров разбита на четыре студии, капитально отремонтирована и отделана специально под аренду. Доходность 9 % в злотых в год. Цена 149 000 евро.

Вроцлав замечателен тем, что, помимо высокой доходности, недвижимость растёт в цене на 10 % в год.

«Польша сегодня третья страна в мире по перспективности инвестиций после Филиппин и Индонезии и первая в Европе», — отмечает специалист по недвижимости в Польше Павел Ружицкий из компании Orzech Lux в городе Вроцлаве.

При инвестициях в польскую недвижимость стоит обратить внимание, что злотый не такая твёрдая валюта, как евро, поэтому в реальности доходность может уменьшиться. Сегодня один злотый стоит чуть дешевле 18 рублей. Также в Польше нет ипотеки для россиян. С другой стороны, если у клиента есть на руках вся сумма, то вопрос в кредите отпадает.

Второй вариант инвестиций в недвижимость — ОАЭ, Дубай. Новая квартира в районе Дубай Хиллс. Предполагаемая доходность 7,5 % в дирхамах. Цена 700 000 дирхамов, это почти 168 000 евро.

«Объект расположен в новом районе с полной инфраструктурой, создан специально под грандиозное событие — ЕХРО-2020. Дом строит самый надёжный девелопер мира Emaar Properties (строитель легендарной Бурдж-Халифа). Отличный офф-план рассрочки на 6 лет без банка: до получения ключей нужно оплатить только половину суммы, остальное — в течение трёх лет. Дирхам жёстко привязан к доллару по курсу 3,65, что стабилизирует будущий доход от аренды. Также есть большое число бонусов от застройщика, например, 5 лет бесплатного обслуживания квартиры», — комментирует аналитик Михаил Ангеловский из дубайской компании Emaar Properties.

Это просторная студия с чистовой отделкой, дающая в год 45 000 дирхамов прибыли. Благодаря рассрочке есть возможность выйти из бюджета и приобрести двухкомнатную квартиру за 250 тысяч евро. В этом случае после сдачи комплекса можно получать в месяц от аренды чистыми уже 75 000 дирхамов в год и этими платежами гасить остаток суммы. Сейчас один дирхам стоит примерно 18,2 рубля.

К минусам стоит отнести неопределённость со сроками появления в этом районе линии метро. Окончания стройки жилого комплекса надо ждать до 2021 года.

Третьий вариант — в Бельгии.

Одно- или двухкомнатная квартира либо кафе под сдачу в аренду в Брюсселе — это 6,5-7,5 % годовых в евро.

«Бельгия — одна из самых богатых стран мира со средней зарплатой 3400 евро. На миллион двести тысяч населения в Брюсселе приходится двести тысяч работающих иностранцев, поэтому рынок аренды очень развит. Право собственника здесь исторически защищено максимально. Кроме того, недвижимость в Брюсселе дорожает на 6 % в год с завидным постоянством», — рассказывает эксперт Денис Селиван из бельгийской компании «Новый Вавилон».

Недостатки брюссельского варианта в том, что дома в этом городе не новые, хотя и в хорошем состоянии. Возможно, со временем в жилом или нежилом помещении понадобится косметический ремонт.

Конечно, 150 тысяч евро — сумма крупная, почти 11,5 млн. Однако всё познаётся в сравнении. В Новосибирской области сейчас продают более 600 коттеджей, которые стоят дороже. Поэтому новосибирцам вполне можно рассматривать альтернативный вариант: вместо загородного дома в Сибири вложить деньги в перспективную зарубежную недвижимость.