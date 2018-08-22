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Заботы малого бизнеса

 Новосибирские предприниматели обеспокоены будущим киосков и предлагают понизить налоги  22 августа, 18:12

Дмитрий Инюшин
журналист
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Заботы малого бизнеса
фотографии предоставлены пресс-службой правительства нсо

В штабе общественной поддержки кандидата в губернаторы Новосибирской области Андрея Травникова прошла дискуссия с участием экспертов. Собравшиеся разделились на две группы. Первая вырабатывала предложения в сфере промышленности и предпринимательства, а вторая решала проблемы малого и среднего бизнеса.

Говоря о целях этой работы, в штабе отметили, что в первую очередь необходимо провести определённый аудит территории, выявить точки развития каждого района Новосибирской области, определить, что является наиболее важным. После аудита следует провести инвентаризацию производственных сил, финансовых возможностей, предать результаты работы публичности.

«Мы логистический центр Сибири, и это направление нужно развивать.

Мы центр науки, это направление необходимо развивать. Наши предложения будут связаны с тем, каким образом необходимо провести аудит территории, каким образом выстроить между ними коммуникации», — отметили в штабе общественной поддержки.

Участники дискуссии много говорили о необходимости изменения отношения к инвестору, в том числе внутреннему. По мнению экспертов, в регионе достаточно социально ориентированных предпринимателей, которые готовы не только преследовать свои собственнические интересы, но и смотреть глобально, развивать область.

В завершение обсуждения в штаб приехал Андрей Травников, он выслушал итоговые доклады и прокомментировал подготовленные экспертами предложения.

К примеру, региональный координатор Коалиции киоскёров Наталия Кошелева выразила опасения, что перед молодёжным чемпионатом мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году, в городе снесут тысячи торговых точек. Она отметила: чтобы избежать разорения малый бизнес готов уже сейчас начать планомерную работу с властями. Решением может стать замена нынешних построек на современные, не портящие вид города.

Травников отметил, что на данный момент это не самый срочный вопрос, поскольку сейчас невозможно заранее что-либо сказать о наличии свободных площадок для размещения стационарных объектов.

«Конечно, кого-то придётся сковыривать.

Тех, кто не понимает, что перемещение необходимо, и не хочет участвовать в процессе приготовления к международному мероприятию», — сказал кандидат в губернаторы.

Ещё один момент, который волновал бизнес, — налогообложение. Так, 67 регионов страны уже понизили налог по вменённому доходу в 15 % и в 6 %, воспользовавшись данным им в 2015 году на это правом. Предприниматели предложили главе Новосибирской области изучить опыт соседних регионов, которые пошли на такой шаг, и разработать свои варианты снижения. Речь здесь идёт о Томской и Кемеровской областях, Республике Алтай.

Травников не стал спорить с необходимостью корректировки налоговой системы в отношении особых режимов, но отметил, что власти способствуют развитию бизнеса в регионе не ради его собственников, а ради наполнения доходной части бюджета.

«Любое решение в изменении налогового законодательства, такое как введение льгот, их ликвидация — будет рассматриваться под призмой бюджетной эффективности»,

— сказал Андрей Травников.

Отметим, что подготовленные и озвученные во время прошедшей дискуссии предложения также станут частью стратегии социально-экономического развития «Сибирское лидерство», с которой Андрей Травников идёт на предстоящие губернаторские выборы. В ней определены три стратегических приоритета: «Качество жизни человека», «Комфортная жизненная среда» и «Экономическое развитие». Стратегия призвана достигнуть показателей, прописанных в новом майском указе президента.

«Андрей Александрович в своих программах и в своих выступлениях неоднократно просил у гражданского общества помощи в том, чтобы сделать рывок в развитии Новосибирской области. В чём эта помощь будет выражаться в первую очередь? В кредите доверия, который мы ему окажем.

Когда человек представляет интересы 100 тысяч или миллиона, — существенная разница»,

— отметила член политсовета регионального отделения «Единой России» Ирина Кива.

Напомним, удостоверения кандидатов в губернаторы Новосибирской области избирательная комиссия региона выдала четверым представителям партий: Анатолию Кубанову — «Справедливая Россия», Георгию Михайлову — «Народный альянс», Дмитрию Савельеву — ЛДПР, Андрею Травникову — «Единая Россия».

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