Тишина и комфорт в центре Новосибирска

В нескольких минутах ходьбы от площади Ленина «СибирьИнвест» возводит жилой комплекс, гармонично вписывающийся в городской ландшафт, с квартирами в духе free space и современными безбарьерными входами. Корреспондент Сиб.фм побывал на строительной площадке и узнал, чем ЖК «Ядринцевский квартал» будет отличаться от других новостроек Новосибирска, а в чём останется верен городским традициям.

Выделяться не выделяясь

Жилой комплекс строят неподалёку от Центрального парка, через дорогу от здания Новосибирского государственного университета экономики и управления, и одной из задач, вставших перед застройщиком, стала необходимость вписаться в сложившийся городской ландшафт. При проектировании квартала архитекторы обратились к традициям конструктивизма, преобладающего в исторической застройке Новосибирска. Этажность строящихся зданий сделали соразмерной высоте соседних домов, а цвет облицовочного кирпича подобрали в соответствии с палитрой ближайших многоэтажек.

Клинкерный кирпич, обрамляющий фасад здания, уже знаком горожанам благодаря зданию MilkHouse, рядом с которым любят проводить фотосессии блогеры. Этот материал имеет красивую текстуру, выглядит благородно и эффектно стареет. Так что даже спустя десять лет Ядринцевский квартал не только не потеряет аристократичный вид, но и приобретёт особый шарм, свойственный купеческим домам, ещё сохранившимся в центре Новосибирска.

В основе зданий — каркасно-монолитные конструкции. Они позволили архитекторам отказаться от внутриквартирных стен и дать будущим жильцам возможность организовать пространство в соответствии с их предпочтениями. Технология free space последние несколько лет стала особенно популярной среди ценителей дизайнерских интерьеров в столицах, но теперь и жители нашего города смогут воспользоваться всеми преимуществами индивидуальных планировочных решений.

Пожалуй, самая заметная особенность, на которую обращаешь внимание, глядя на ещё не построенный дом, — это большие деревянные окна. Снаружи они обшиты алюминиевыми панелями, рифмующимися с фасадом здания. С одной стороны, этот приём делает рамы более долговечными, с другой, даёт широкие творческие возможности для дизайна экстерьера. Высота рам части квартир приближается к двум метрам, но в большинстве своём они сделаны в пол. Такие «французские» окна пропускают гораздо больше света, делая пространство не просто трендовым, но и достаточно светлым, что очень ценно, если по-настоящему солнечных дней в году не так много.

Жить большой семьёй

Две секции комплекса из трёх состоят из просторных квартир со свободной планировкой. Из них всего двенадцать соответствуют по площади однокомнатным, остальные существенно больше по размерам. Гардеробные, дополнительные санузлы, комнаты для гостей, индивидуальные хозяйственные кладовые — в проекте продумано всё, чтобы здесь было максимально комфортно жить всем членам большой семьи.

Оставшаяся малоэтажная секция дома представляет собой четыре таунхауса. Они состоят из трёх двухуровневых и одной трёхуровневой квартир. На данный момент компания не планирует повторять этот формат жилья в других комплексах, поэтому желающим приобрести именно его следует поторопиться.

Особое внимание проектировщики уделили звукоизоляции. Бесшумны здесь даже огромные лифты, площадь кабины которых сопоставима с размером кухни в хрущёвке. Лифты ходят с верхних этажей до двухэтажного подземного паркинга. А если вспомнить, что в шаговой доступности от жилого комплекса расположен парк, станет очевидно, что жить в центре мегаполиса и наслаждаться тишиной — более чем реально.

Урбанистический комфорт

Нетипичными для Новосибирска будут входы в подъезды жилого комплекса: дверь будет открываться на уровне тротуара. При всех достоинствах пандусов, которые последнее время принято делать в новых домах, безбарьерный вход выглядит гораздо привлекательнее и экономит придомовое пространство. Особенность такого решения — в необходимости очень точных расчётов всего здания. Однако удобство такого входа оценят и родители с колясками, которые, кстати, можно будет хранить в специальной комнате, и дети на велосипедах. Новый жилой комплекс, напомним, рассчитан прежде всего на большие семьи.

Ещё одна приятная особенность в духе времени — стеклянные двери в подъездах. Это создаёт ощущение безопасности, так как весь холл и лифт просматриваются с улицы, а в подъезде становится ощутимо больше естественного света.

Сейчас на объекте продолжаются строительные работы, но скоро начнётся благоустройство двора, пространство которого поделят на тематические зоны для детей и взрослых. По периметру высадят кустарники и привезённые из польских питомников дубы и вязы. А вот ели вдоль улицы Ядринцевской останутся сибирскими, их специально сохранили возле строящегося здания.

Новосибирск — крупный мегаполис, но всё ещё отличается от Москвы и Санкт-Петербурга. Правда, теперь, чтобы чувствовать себя столичным жителем, совсем не обязательно переезжать: поселиться в тихом доме с повышенным уровнем комфорта скоро можно будет в самом центре Новосибирска.

Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал 2019 года.