Преображение Кировского

Первый фестиваль городских окраин Ultima Thule прошёл в Затулинском парке

Фотографии предоставлены Советом Депутатов города Новосибирска

На два дня Затулинский парк Новосибирска превратился в огромную развлекательную площадку, разделённую на 20 тематических зон. В минувшие выходные здесь прошёл первый фестиваль городских окраин Ultima Thule. Он стал финальным мероприятием масштабного проекта «Городская лаборатория „Затулинка“», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Но обо всём по порядку.

Фестивалю предшествовала череда дворовых праздников в Кировском районе. Как рассказал Сиб.фм председатель фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело» и депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков, в течение лета прошло более десяти мероприятий. Местных жителей учили снимать кино, делать качественные фотографии, рисовать граффити, осваивать столярное дело и многое другое.

Также каждый двор создал свою фигуру ленд-арта высотой несколько метров каждая. Речь идёт о тотемных животных: зайце, зебре, лисе, сове, собаке и других. В первый день фестиваля Ultima Thule кировчане организовали красочный парад и прошли с ними по Затулинскому парку, после чего фигуры разместили на центральной аллее.

«Не мы сделали этот праздник для жителей района, он был сделан совместно с ними. Без их участия, без вкладывания ими своей души в этот проект он бы не состоялся. Наша задача вовлечь людей не только в жизнь своей квартиры, подъезда или двора, но и больших городских пространств. У нас, конечно же, были различные сложности, но в целом я считаю, что проект удался.

Людям мероприятия проекта нравились»,

– отметил Дмитрий Колпаков.

В парке также состоялась акция учащихся художественных школ «Сохранить Расточку». Ребята зарисовали уникальные здания знакового микрорайона левого берега, который многие архитекторы называют «кусочком флорентийского ренессанса в Сибири». Изображения зданий передадут в музей города Новосибирска.

Все желающие могли поучаствовать в фестивале воздушных змеев, посмотреть любительские короткометражные ролики и фотовыставку о городских окраинах. На сцене выступали группы «Соседи» и «Проверено», а также другие артисты и коллективы города, состоялся фестиваль бардовской песни «Ветер вдохновений городских окраин» и многое другое. Завершился первый день фестиваля красочным файер-шоу.

По мнению председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, Кировка как большая семья, люди здесь дружат дворами, жители многоквартирных домов знают друг друга, активно обсуждают вопросы благоустройства.

«Если просто навести порядок на территории: сделать асфальт, бордюры, посадить деревья, и не наполнить всю эту работу эмоциями и чувствами, то ничего не получится.

Работа с жителями Кировского района ведётся очень давно силами депутатов горсовета и заксобрания. Очень активно работают приёмные.

Люди приходят туда с большим количеством разных и интересных предложений. Что-то предлагаем мы, и местные жители откликаются. В результате район за последние 10–12 лет серьёзно преобразился. Это невозможно не заметить. Активные люди есть везде, главное их слышать, поддерживать, не быть равнодушными», – рассказал Дмитрий Асанцев.

Кстати, очень скоро преобразится и Затулинский парк. В результате народного голосования, состоявшегося в Новосибирске 18 марта, парк вошёл в число объектов, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы. Работы здесь должны начаться уже в 2019 году.

В новосибирском горсовете рассказывают, что сейчас разрабатывается проект по благоустройству. Планируется создание дисперсного парка – объекта, объединяющего в единое пространство небольшие парки и скверы, а также культурно-досуговые объекты внутри жилого квартала.

Во время разработки проекта решат четыре проблемы: неблагоустроенная среда, плохие покрытия, неприспособленность для детей, территория парка летом более востребована у горожан, чем зимой.

В результате новый дисперсный парк объединит в единое пространство находящийся здесь городок аттракционов, аллеи на улицах Петухова и Зорге, сквер «Союз кировчан», ледовый дворец и стадион «Фламинго».

Также в парке планируют создать сеть велодорожек. Их проложат по улицам Зорге и Громова, а также безымянному проезду к жилым домам.

Помимо этого здесь появится пешеходный маршрут, досугово-семейная зона с городком для детей разных возрастов, летний уличный кинотеатр, всесезонное кафе, пункты велопроката и многое другое.

Большое внимание уделят озеленению, здесь высадят барбарис, боярышник, можжевельник, яблони и сирень. Газонов на территории парка станет больше, установят лавку-клумбу.

Сейчас депутаты ожидают подтверждения федерального финансирования проекта, после чего подрядчик сможет начать работы.

«Есть у нас новые идеи для реализации. Они пришли от людей.

Всё же зависит от местных жителей, от того, насколько им это интересно, насколько они примут эту работу душой. Вообще концепция развития городских окраин, которая была написана нами и отправлена в Москву ещё в 2015 году, была одобрена федеральным центром», – отметил председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике заксобрания Новосибирской области Вениамин Пак.



Дмитрий Инюшин

журналист Автор