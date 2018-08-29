Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Технопром-2018» в Новосибирске

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Новосибирской области

Серия рабочих поездок по сибирским регионам началась у президента России Владимира Путина с Кемеровской области. 27 августа он посетил угольный разрез «Черниговец», а также провёл заседание комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Поздно вечером того же дня борт № 1 прибыл в Новосибирск.

Старт визита

Начался визит президента с рабочей встречи с главой Новосибирской области Андреем Травниковым. На ней обсуждали ситуацию в сельском хозяйстве, развитие транспортной инфраструктуры и разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года «Сибирское лидерство».

В частности, Владимир Путин отметил, что благодаря инициативе главы региона удалось увеличить объём вывоза зерна на экспорт из Новосибирской области.

Он также высказался за поддержку развития транспортной инфраструктуры региона на федеральном уровне.

Далее Путин и Травников направились в новую школу № 2 в городе Обь, в микрорайоне Геодезия. Здесь они осмотрели кабинеты химии и литературы, классы трудов для мальчиков и девочек. Президент встретился с родителями и педагогами, в разговоре он высоко оценил качество работ.

Школа рассчитана на 825 мест. Строительство началось в январе 2017 года и обошлось в 752 млн рублей, около трети из которых выделили из федерального бюджета. Здесь есть учебные и вспомогательные помещения, большой спортивный зал, бассейн с шестью дорожками дистанцией 25 метров, библиотека с двумя читальными залами, музей, актовый зал на 500 посадочных мест, столовая на 250 мест и другие помещения.

Немаловажно, что в новой школе создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья: установлены два специальных лифта, закуплены особые парты, оборудованы туалетные комнаты.

На территории созданы хоккейная, волейбольная и баскетбольная площадки, полоса препятствий, площадка изучения ПДД, шесть прогулочных площадок.

Глава области рассказал президенту, что всего в 2018 году в регионе введут в эксплуатацию пять новых и реконструированных школ и один детский сад. В 2019 году запланирован ввод шести школ, но сейчас планируется строительство дополнительно ещё двух объекта. Также на стадии строительства – 14 детских садов, которые введут в эксплуатацию в 2019 году.

"Технопром-2018"

Ближе к полудню Владимир Путин прибыл в новосибирский Экспоцентр, в котором проходит VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018». Президент сразу же проследовал к выставочным площадям, где представлены технологии для транспорта будущего и аэрокосмические, природосберегающие технологии, разработки в сфере робототехники, телекоммуникаций и многое другое.

Особое внимание президент уделил стенду новосибирского Академгородка. Ещё в апреле 2018 года глава государства поручил региональным властям разработать план развития Новосибирского научного центра (ННЦ) как территории с высокой концентрацией научных исследований и разработок. Сейчас глава области Андрей Травников рассказал о проделанной работе над проектом «Академгородок 2.0».

После изучения разработок высокотехнологичных производств Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам форума. Он отметил, что Новосибирск один из важнейших деловых, промышленных и интеллектуальных центров страны, а Академгородок имеет мощный инновационный потенциал.

«В экспозиции, безусловно, представлены очень интересные и перспективные отечественные проекты в самых разных областях знаний.

Надеюсь, что благодаря этому форуму, объединившему представителей разных сфер, они получат необходимую поддержку и дальнейшее развитие.

В современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное индустриальное первенство такие мероприятия, как «Технопром», безусловно, востребованы и важны», – отметил Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что, по сути, от передовых технологий зависит жизнеспособность целых обществ и государств, особенно таких крупных, как наша страна. Именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни и модернизировать инфраструктуру, обеспечить правопорядок и безопасность.

«Надеюсь, все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством.

Региональными властями и научным сообществом проделана очень серьёзная подготовительная работа.

По сути, на форуме проходит первое публичное обсуждение проекта ННЦ. Очень рассчитываю на ваши конструктивные замечания и предложения», – сказал президент.

Кстати, одной из тем форума стало совершенствование механизмов практического внедрения научных разработок. Проект ННЦ предполагает создание новых высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. Активное участие в этой работе должен принимать бизнес.

Наука как индустрия

Пленарное заседание под таким названием началось после приветственного слова президента. Первым выступил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Он отметил, что государству необходимо сформировать механизмы и определить приоритетные области, которые позволят к 2025 году совершенно точно достичь указанных в стратегии научно-технологического развития задач. Предстоящий шестилетний период должен стать временем инвестиций, развития инфраструктуры, системы управления и кадрового потенциала.

При этом возникает вопрос, что именно должно стать драйвером этого развития: наука или производство. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных, в поездках по региону он сталкивается с двумя ситуациями.

В некоторых субъектах в сфере науки самостоятельно разрабатывают высокотехнологичные решения, но при этом учёные не могут ответить на простые вопросы – кому эти решения нужны и как они видят себя на рынке. Связано это с тем, что недостаточно налажены связи между научным и реальным секторами.

Во втором случае предприятия не привлекают представителей научного сектора и пытаются завоевать рынок теми технологиями, которые уже существуют, не делая ставку на десятки лет вперёд.

«В моём понимании – мы должны двигаться командой как в спорте,

а эстафетная палочка должна передаваться в зависимости от тех целей, которые мы решаем. Если мы говорим об обеспечении нашего внутреннего рынка, то промышленность должна подхватить эту палочку. Если мы говорим о мировом технологическом лидерстве, то здесь, безусловно, наука должна её подхватить и работать не только на удовлетворение рынка, но и на создание новых потребностей и новых отраслей», – считает Алексей Беспрозванных.

Президент РАН Александр Сергеев согласился с тем, что эта проблема действительно злободневна. Но, по его мнению, государство также должно стать драйвером в этом процессе. Он напомнил, что раньше страна, переходя к капитализму, искренне рассчитывала на то, что рынок сам всё расставит, но на практике получилось иначе, есть узкие места, нуждающиеся в государственном регулировании.

«Получается, что государство вкладывается в фундаментальную науку. Бизнес поддерживает вход в рынок.

Но посреди у нас есть мёртвая зона, когда государство уже не может поддерживать, а бизнес ещё не готов этого делать, потому что не почувствовал выгоды. И бизнес тут прав, потому что он оценивает свои успехи по шкале прибыли. Государство и бизнес должны договориться о поддержке этой проблемной зоны», – считает Александр Сергеев.

Отметим, что VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018» продлится в Новосибирске до 30 августа. Финальным его мероприятием станет вручение наград победителям Олимпиады 3D-технологий и конкурса инновационных проектов.



Дмитрий Инюшин

журналист Автор