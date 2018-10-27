Мечты о террасе

А что бы сделали вы на своей городской террасе?

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Не секрет, что многие жители мегаполиса мечтают о собственной даче или саде. Для отдыха, для души, для того, чтобы самим выращивать овощи и ягоду или просто сидеть летом на газоне в кресле и пить лимонад, наслаждаясь природой.

Но зачастую мечты остаются мечтами: дачу сходу не так просто купить, да и потом – саду нужен постоянный уход и внимание. Время в городе – ресурс ценный и дефицитный. А свой уголок природы горожанину всё же хочется.

Повезло европейцам или, например, москвичам – у них есть многоквартирные дома с террасами. У кого-то они на первом или верхнем этаже здания, у кого-то вообще ситихаусы с благоустроенной уличной площадкой и отдельным входом. Счастливчики обустраивают там полноценные сады с деревьями в кадках, высаживают цветы и целые овощные грядки, создают уютные места для досуга и даже оборудуют спортзалы.

А в Сингапуре у каждого жителя одной из высоток есть свой персональный сад от застройщика.

Современный дом, как будто поглощённый джунглями, спроектированными ландшафтными архитекторами.

Журналист Сиб.фм вместе со своими товарищами представил, что у них в Новосибирске появились квартиры с террасой и что бы они на этих террасах сделали. Листайте слайдер, помечтайте вместе с нами.

Илья. План простой и понятный: на моей террасе будет место для встреч с друзьями. Пара столов, место под электрогриль, холодильник и генератор льда. Возможно, сделаю стойку. Фишкой станет кинотеатр на открытом воздухе. Тёплая ночь, город где-то внизу шумит, друзья рядом, все дела – и мы смотрим футбол. Моя квартира с террасой станет самым популярным местом встреч. Такой частный уличный бар. Продукты можно с собой.

Ксения. В первую очередь поставлю стол с ноутбуком. Просто мечта: сидишь на свежем воздухе за столиком, работаешь, вокруг только твоё пространство, а за ним – город, но вы как будто в разных мирах. Сделаю чилаут-зону с этими вот мягкими мешками-креслами. Поставлю запашистые растения, чтоб вечерами они благоухали. И высоченную конструкцию для кошек установлю, чтобы они там с ума сходили от счастья.

Сергей. Пинг-понг! Настольный теннис – наше всё. Поставлю пару тренажёров, подумаю над спортивным покрытием. Музыкальный центр вынесу сюда. Для детей игровую зону на террасе тоже сделать вполне реально. Жаль, что в Новосибирске для этого практически нет условий. Выходы на крышу, например, в жилых домах закрыты, а квартиры с террасами если и есть, то, наверное, стоят дорого.

Анна. Вариант в нашей семье один: на террасе будут грядки и зелень. Терраса станет цветущим садом, идеальным «городским огородом». Мы с мужем дачный сезон закрываем чуть ли ни в ноябре, так что и на террасе сезон будет затяжным. На зиму никаких проблем не вижу. То же самое, что и с дачей: растения убрать, урожай собрать, кадки в дом. И до весны. Воду из бочек сливать, опять же, не нужно.

Алексей. Мастерскую сделаю — будет моё брутальное рабочее место. Верстак, рубанок, инструмент. Мне недостаёт этого в Новосибирске. Гараж – это совсем другое, это замкнутое пространство. А терраса – наоборот, это твой собственный участок в тесном городе. С ней у меня бы появилась возможность создавать, работать на совершенно новом уровне. И этим я бы воспользовался на все 100 %.

Екатерина. Это будет пространство для настоящего загородного отдыха. Сначала поставлю качели «диванчиком». Подвешу несколько гамаков для друзей. И раз терраса – это открытое пространство, сделаю обязательно газон. Подумаю, как организовать небольшой пруд или компактный домашний фонтан. Вечером будет включаться красивая подсветка. А на зиму с террасы всё унесу и сделаю там каток.

И все дружно: «А на Новый год поставить на террасе ёлку!».

А вы бы что сделали на своей террасе?

Мечты – мечтами, но в Новосибирске дома с террасами начала строить компания «Брусника. Сибакадемстрой». Она продолжает освоение береговой линии «Европейского Берега». Дом-квартал с мостами и летними террасами станет седьмой очередью микрорайона. Застройщик планирует сдать дом к концу 2020 года.







Проект предусматривает два дома в форме буквы «П». Они будут соединены мостами, на которых разместятся террасы. Доступ к ним будет у жителей последних этажей. С такой террасы жителям откроется отличный вид на реку и Бугринский мост с одной стороны, и на район — с другой.

Это будет доступное городское жильё, которое позволит своим обладателям создать островок природы прямо у себя дома. Террасы можно найти и в других проектах компании «Брусника.Сибакадемстрой». В первой и второй очередях микрорайона «Европейский берег» сделаны террасы на первых этажах, на которых жители создали игровые пространства для детей: бассейн с шарами, качельки и песочница летом, зимой — горка и активные игры в снежки. В квартале «Панорама» и в первой очереди квартала «На Декабристов» в домах спроектированы террасы у верхних этажей пентхаусов. Там жители садят цветы и газон, организуют пространства для летнего отдыха с гамаками и креслами-качалками.

Кстати, это современный тренд, достаточно давно популярный в Европе и набирающий популярность в странах Азии.

В Сингапуре на законодательном уровне обеспечивают условия для создания городских огородов.

Подобные примеры благоустройства и проектирования современного жилого пространства можно встретить и в Америке, и в скандинавских странах.

Во всем мире горожане стремятся обеспечить себе возможность чаще соприкасаться с природой, поэтому квартиры с террасами, городские огороды и большие благоустроенные дворы — то, что становится жизненной необходимостью и современным стандартом архитектуры. Скоро такая возможность появится и у жителей Новосибирска.



Михаил Глотов

журналист Автор