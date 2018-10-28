Как становятся сенаторами

Кто за четверть века обладал статусом сенатора от Новосибирской области

фотографии с сайтов wikipedia.org, youtube.com, zsnso.ru, council.gov.ru

Известие о том, что экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий стал членом Совета Федерации, где будет представлять исполнительную власть региона, заставило многих горожан наморщить лбы в попытках вспомнить, сколько у нас вообще есть сенаторов и как они этот статус приобретают?

Сиб.фм решил напомнить, кто за четверть века, прошедшую после реформы, благодаря которой появился двухпалатный российский парламент, обладал статусом сенатора от Новосибирской области. Так уж повелось, что о депутатах Государственной думы мы знаем куда больше, чем о членах Совета Федерации. Тем более, что в разное время сенаторами становились очень по-разному.

Был всего один-единственный случай, когда своих представителей в Совет Федерации население определяло путём прямых выборов. В 1993 году вместе с думскими выборами прошли и выборы сенаторов, как стали с того времени для краткости называть членов Совета Федерации. Избирали их всего на два года, и от каждого региона нужно было выбрать двух человек. Потому создали двухмандатные избирательные округа: в бюллетене нужно было отметить сразу двух кандидатов. В результате в Совет Федерации от региона избрали главу администрации Новосибирской области Ивана Индинка, который получил около 30 %, и одного из лидеров новосибирских демократов Алексея Мананникова, получившего 22 % голосов.

Иван Индинок вошел в комитет по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике, а его постоянный политический оппонент Алексей Мананников являлся заместителем председателя комитета по международным делам.

Следующих сенаторов уже не выбирали. По новому закону, с 1996 по 2001 год губернаторы и председатели законодательных собраний субъектов Федерации просто вошли в СФ по должности. Работали они на непостоянной основе, прилетали в столицу на сессии или заседания. За эту пятилетку от Новосибирской области сенаторов было четверо. Губернатор Виталий Муха был членом комитета по вопросам экономической политики, но неожиданно для себя проиграл выборы восходящей звезде новосибирской политики Виктору Толоконскому и сдал тому свой мандат. Новый новосибирский губернатор также предпочёл сосредоточиться на вопросах экономической политики.

Региональный парламент за это время возглавляли Анатолий Сычёв и Виктор Леонов. Оба они заняли довольно высокие позиции в структуре верхней палаты российского парламента: первый был председателем комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике в Совете Федерации, а второй возглавлял комитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 2002 году случилась новая реформа: по предложению президента Владимира Путина вместо губернаторов и глав законодательной власти теперь в сенате появились их представители, которые должны работать в СФ на постоянной и профессиональной основе (при этом одного сенатора назначал губернатор, а второго — законодательный орган региона). Через десять лет правила еще раз изменили: с декабря 2012 года действует закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации». Чтобы стать членом Совета Федерации, гражданин должен быть старше 30 лет, иметь не менее пяти лет оседлости, а также хорошую репутацию.

Представителем от законодательного собрания может быть только его депутат, а кандидатуру от исполнительного органа региона (точнее, сразу три) называет, идя на выборы, кандидат в губернаторы.

Кто же представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти в Новосибирской области? Первым стал нынешний депутат Госдумы Виктор Игнатов, которого сразу стали именовать самым молодым сенатором. Он проработал в Совете Федерации три года и являлся заместителем председателя комитета по конституционному законодательству, а также членом комиссии по информационной политике. Свою роль он описал так:

«Очень коротко: шлифовать законы в интересах области».

Виктора Игнатова сменил персонаж, новосибирцам совершенно неведомый. Но тогда это уже начало входить в норму – регион мог представлять политик откуда угодно, если таковы были интересы большой политики. Вот так интересы новосибирцев в верхней палате парламента стал с 2004 по 2010 годы представлять бывший мэр Ижевска Анатолий Салтыков. Он стал первым заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления.

Эстафету принял Алексей Беспаликов, которого многие годы журналисты именовали «серым кардиналом» новосибирской политики. Оставив пост председателя заксобрания, он стал членом комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. А осенью 2014 года Алексея Беспаликова сменил политик, с которым он был знаком много лет по совместной работе ещё на уровне города – Надежда Болтенко. Единственная женщина-сенатор от Новосибирской области проработала в Совета Федерации четыре года. Она входила в комитет по регламенту и организации парламентской деятельности, но впервые в истории региона сумела войти в рейтинг 20 самых цитируемых сенаторов страны. Кроме того, она ввела в практику ежегодный публичный отчёт о своей деятельности и даже создала сайт для того, чтобы рассказать избирателям, какие вопросы решает в сенате.

Далеко не факт, что эти её начинания будут продолжены.

Сейчас членом Совета Федерации от правительства Новосибирской области является Владимир Городецкий. Он, подобно многим бывшим сибирским губернаторам, переместился в сенат, где будет работать в комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Срок его полномочий – до сентября 2023 года. Пока что бывший мэр и губернатор не рассказывал о своих планах.



Алаферовский Юрий Петрович

Региональный парламент в СФ в начале века представлял Юрий Алаферовский. Бывший директор аэропорта Толмачёво, а после – первый вице-губернатор в команде Виталия Мухи, сначала входил в комитет по вопросам экономической политики (2001—2002), затем — в комитет по промышленной политике (2002—2005).

После него представителем Новосибирского областного Совета депутатов в Совете Федерации стал Виктор Леонов, который вошёл в комитет по делам Федерации и региональной политике и стал там заместителем председателя. Сейчас он возглавляет областную организацию ветеранов. Следующие пять лет сенатором был Виктор Косоуров. Он стал первым заместителем председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре. То есть, все сенаторы были людьми, в новосибирской элите не только известными, но и занимавшими серьёзные статусные позиции. Поэтому избрание в Совет Федерации депутата заксобрания Владимира Лаптева для многих стало большой неожиданностью.

Депутат трижды подряд избирался в заксобрание, возглавил в нём комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Но никто из новосибирских политологов не мог предположить, что политик, награждённый медалью МВД «За безупречную службу», будет избран в сенат. Владимир Лаптев оказался, как и Надежда Болтенко, в комитете по регламенту и организации парламентской деятельности. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

Если Владимир Лаптев вновь будет избран в Совет Федерации через два года, то он «отменит» традицию последних лет, когда сенаторы от региона не задерживались в Совете Федерации больше пяти лет.



Владимир Кузменкин

Журналист Автор