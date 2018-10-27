Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэропорт и ещё 44 других могут сменить названия в рамках проекта «Великие имена России»

фотографии с сайтов wikipedia.org, tolmachevo.ru

Новосибирскому аэропорту Толмачёво присвоят имя выдающегося соотечественника — наша воздушная гавань оказалась в числе 45 международных и федеральных аэропортов России, которые участвуют в общенациональном проекте «Великие имена России». Идея проекта возникла в Общественной палате РФ и сразу получила широкий резонанс. Поддержал её и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дань тренду

Вообще же, называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников — это мировой тренд. В 1939 году в Нью-Йорке назвали аэропорт в честь бывшего мэра города Фиорелло Ла Гуардиа. И после этого понеслось: Шарль де Голль в Париже, Леонардо да Винчи в Риме, Индира Ганди в Дели, Вольфганг Моцарт в Зальцбурге. В России тоже есть аэропорты, которые носят имена известных людей, в том числе и у наших соседей: Алексей Леонов в Кемерове, Герман Титов в Барнауле. Новосибирску пора присоединяться.

Разъяснять все нюансы проекта «Великие имена России» в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» пришли председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Ломова, руководитель АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева, представители общественных организаций.

Галина Гриднева напомнила, что идея дать новосибирскому аэропорту второе имя возникала и раньше: «В Новосибирске такая инициатива зародилась несколько лет назад — присвоить нашему аэропорту имя трижды Героя Советского Союза, нашего земляка Александра Ивановича Покрышкина. Сегодня проект получил масштабную поддержку Общественной палаты Российской Федерации».



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В принципе, на этом можно было бы и закончить — кандидатура военного лётчика в качестве второго имени аэропорта подходит как нельзя лучше. Но проект «Великие имена России» — это конкурс, на который могут быть предложены самые разные имена. Задача конкурса — не только присвоить новое имя аэропорту. Вот что об этом говорит Галина Гриднева: «Основная цель проекта — вспомнить историю, обсудить её с разными поколениями, поговорить о тех именах, которыми славится Россия. Работая на разных площадках, мы видим, что есть много предложений: имена наших выдающихся спортсменов, деятелей культуры и науки... Их уже более 25 в списке».

Руководитель АНО «Историческое общество СФО» Екатерина Болдырева развила мысль Галины Гридневой: «Сейчас много говорят о патриотическом воспитании. Проект "Великие имена России" — это пример изучения истории страны. У нас очень много великих людей — полководцев, поэтов, учёных, врачей, производственников. Они достойны, чтобы их имена помнили. Очень важно, что этот проект объединит всех нас. Сейчас идет широкое обсуждение имен претендентов. Эта акция имеет культурное и образовательное значение, переоценить её сложно».

Зашла речь и об ограничениях: чьи имена не будут рассматриваться? Екатерина Болдырева уточнила, что в список претендентов не попадут политики новейшей истории — за последние 100 лет: «Это сделано специально, чтобы не политизировать конкурс, чтобы не было неправильной шумихи вокруг него. Деяния политиков по достоинству оценят будущие поколения».

О механизмах участия

На вопрос о стоимости проекта Галина Гриднева дала исчерпывающий ответ: «Я уже общалась с руководством и сотрудниками аэропорта. Они с уважением отнеслись к этой акции. Присвоение имени не влечёт за собой переименования аэропорта, каких-то серьёзных организационных изменений и финансовых вложений, юридических моментов. Все расходы ограничатся оформлением аэропорта, которое сработает на его имидж: баннеры, экспозиции, выставки. Это будет интересно и самим пассажирам».

Уточнение о том, что предстоящие изменения — не переименование, а добавление второго имени, очень важно. Дело в том, что одновременно с появлением информации о конкурсе возникла масса публикаций о том, что аэропорты будут переименовываться. Это вызвало негативную реакцию в социальных сетях: зачем переименовывать? И так всё хорошо! Так вот: никто ничего переименовывать не собирается, это было либо недопонимание, либо злонамеренный вброс. У нас будет «Новосибирский аэропорт "Толмачёво" имени…». А вот чьего именно имени — посмотрим.

Сначала по результатам публичных обсуждений в каждом регионе определяется первичный список имён претендентов для названия местного аэропорта. Затем любой гражданин России может принять участие в формировании лонг-листа конкурса на сайте ВеликиеИмена.рф. Этот этап продлился до 28 октября. В лонг-лист народных предложений попадают те фамилии, которые наберут не менее 500 голосов. Затем из этого большого списка с помощью соцопроса ВЦИОМ определяет тройку лидеров. 8 ноября стартует финальное голосование, которое продлится до 30 ноября. Предусмотрено несколько способов участия: в интернете (на сайте, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»), по телефону горячей линии +7 800 707-93-17, а также заполнив анкету в общественных местах и даже на борту самолёта.

Активное участие в организации голосования примет Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Руководитель регионального отделения движения Ольга Ломова сообщила, что в регионе будут работать около ста волонтеров, которые помогут в офлайн-голосовании. 12 точек для голосования будут организованы в Новосибирске и ещё по одной — в каждом районе области.

Чьё имя победит?

Ключевой принцип голосования: «один голос — один аэропорт — одно имя». По такому принципу будет определяться, в честь кого назовут новосибирский аэропорт и ещё 44 аэропорта нашей страны.

Но в России сейчас 227 аэропортов, а имена предполагается дать только 45. Что с остальными? Екатерина Болдырева пояснила, что 45 аэропортов — это 80 % всего пассажиропотока, поэтому они и были отобраны для конкурса. На данном этапе расширение списка не планируется, но в дальнейшем жители тех городов, чьи аэропорты не участвуют в конкурсе, могут присоединиться к акции и назвать свой аэропорт именем того земляка, которого сочтут достойным.

В ходе конкурса «Великие имена России» для Толмачёво уже предложены имена основателя Академгородка Михаила Лаврентьева, дирижёра и создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Каца, наших прославленных врачей Евгения Мешалкина и Якова Цивьяна, единственной в области женщины-академика Лидии Сидоровой. Звучало и имя Валерия Чкалова.



Алексей Максимов

журналист Автор