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Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать клинику и во сколько это обойдётся
Рубрика: общество

29.10.2018 10:09

Фотографии предоставлены Национальной организацией туризма Кореи

Американское агентство финансово-экономической информации Bloomberg определило рейтинг эффективности системы здравоохранения стран мира, в котором Южная Корея оказалась на четвёртом месте. Что позволило ей взлететь так высоко, составив конкуренцию признанным «медицинским» державам, и на что могут рассчитывать русские туристы, отправляющиеся в Корею за лечением — в материале Сиб.фм.

С 2009 года правительство страны развивает в Корее медицинский туризм, при этом иностранные пациенты лечатся в тех же клиниках, что и местное население. Приоритетные направления – диагностика и лечение онкологии, радиология, гинекология и онкогинекология, пластическая хирургия, терапевтическое лечение заболеваний позвоночника с использованием как современной, так и традиционной медицины, урология, эндопротезирование суставов, офтальмология.

Аппаратура

Клиники в Корее — некоммерческие организации. Прибыль медицинских учреждений не облагается налогом, но тратить её позволяется только на развитие больницы — реконструкции, ремонт, закупки нового оборудования, расширение штата, премии квалифицированным специалистам.

Стоит ли в таком случае удивляться, что в корейских больницах не увидишь стен с облупившейся краской? По сведениям «Центра по контролю и профилактике заболеваний» (правительственное агентство США), уже 10 лет назад количество аппаратуры для МРТ на миллион жителей в Южной Корее было больше, чем в Бельгии, Канаде, Франции. А по числу установок для КТ на миллион жителей Южная Корея обогнала Францию, Италию, Австрию и Канаду.

Корейский новостной портал www.newsis.com публиковал доклад Комитета по здравоохранению Национальной ассамблеи Кореи. В расчёте на каждый миллион жителей страны приходится тридцать семь установок для КТ, 24 для МРТ, четыре для ПЭТ (ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография, метод диагностики, необходимый для обнаружения метастазирования при некоторых видах онкологии, а также используемый для больных с эпилепсией, инсультами, болезнью Альцгеймера). Для сравнения, в России с почти 150 млн населения действуют 53 установки для ПЭТ. В Корее же этой аппаратурой оснащены большинство клиник широкого профиля.

Клиники и врачи

В 2016 году аккредитацию по мировому «золотому стандарту» качества оказания медицинских услуг JCI прошли 30 клиник Южной Кореи. В нашей стране таких клиник пока три Организации, которые получают и поддерживают аккредитацию JCI, предоставляют пациентам самый лучший из возможного сегодня уровня ухода.

В Корее непросто стать практикующим врачом. Студенты-медики учатся 9—12 лет. затем они проходят практику в клиниках Кореи, Европы и США. Зато пациенты могут быть уверены, что случайных людей в корейской медицине нет. Доход обычного врача – 5000 долларов в месяц, высококлассный хирург получает 20 000, зарплаты же узких специалистов высокой квалификации в топе рейтинга доходов по Корее. Между врачами в стране существует конкуренция и чтобы её выдерживать, специалисты должны постоянно повышать квалификацию дома и за границей.

Лечение

Основные направления медицинского туризма в Корее – онкология, нейрохирургия, эндопротезирование, пластическая хирургия. Корея находится на первом месте в мире по пятилетней выживаемости после проведённого лечения по многим видам рака (пятилетняя выживаемость – общепринятый показатель эффективности проведённого лечения), а также по тридцатидневной выживаемости после инсульта.


Общее количество томографов, задействованных в частных и государственных клиниках России, оценивается примерно в 3-4 тысячи аппаратов, а объём затрат россиян на такие исследования – в 15 млрд рублей в год или около 3% всего частного рынка медицинских услуг

Операции в корейских клиниках проводятся, как правило, малоинвазивным, то есть обеспечивающим меньшее вмешательство в организм способом, без значительного повреждения мягких тканей. Это сокращает сроки реабилитации до нескольких дней. Роботами-хирургами «Да Винчи» оснащено большинство многопрофильных клиник. Для лечения онкологии здесь широко применяют «Кибер-нож», «Гамма-нож» и систему для точной лучевой терапии RapidArc.

Обследование

Обследоваться, если «ничего не болит»? Многие заболевания, в том числе и онкология, часто протекают бессимптомно. В Корее полное обследование организма check-up за последние десять лет стало привычным явлением. Пройти такое обследование здесь можно за полдня, а результаты обследования будут готовы через неделю. Если обследование выявило патологии, требующие лечения, то пациентам предложат начать его в ближайшие дни.

Программы check-up формируются в зависимости от пожеланий и потребностей пациента. Это может быть, например, мужское или женское детальное обследование, обследование сердца, пищеварительной системы, головного мозга, пары, собирающейся стать родителями, и так далее. Стоимость check-up колеблется от нескольких десятков тысяч долларов до нескольких сотен в зависимости от программы. Женское обследование, как правило, дороже, поскольку требует большего количества анализов.

Как это организовано

Прежде чем лечить иностранцев, корейские клиники должны пройти государственную аккредитацию, обзавестись международным отделом и переводчиками. Иностранных пациентов могут лечить врачи со стажем не менее 15 лет.

Клиники, получившие право принимать иностранных пациентов, как правило, открывают в зарубежных странах свои представительства. Пациенту надо лишь связаться с консультантом в своей стране, отправить ему результаты обследований и обсудить пожелания, в том числе по объёму процедур и стоимости. В срок от одного до семи дней пациент получает от клиник предварительное врачебное заключение, запланированную программу лечения, где оговаривается необходимость операция и стоимость лечения.

Когда программа согласована, пациенту оформляют вызов из больницы. В аэропорту Кореи его встречают сотрудник клиники и переводчик, отвозят в клинику, помогают с заселением. Российские пациенты могут находиться в Корее без визы два месяца, а если лечение оказывается более длительным, куратор клиники помогает оформить необходимые документы.

Стоимость

Стоимость лечения зависит от уровня медицинского учреждения. Третий, самый высокий, уровень – это клиники, где работают самые опытные врачи, проводят научные исследования и внедряют передовые методы. Второй уровень –клиники, многопрофильные больницы. Первый уровень – поликлиники и отдельные врачебные кабинеты.

Лечение в Корее, даже в клиниках Сеула, обойдётся пациенту дешевле, чем в Европе, Израиле или США. Разница в ценах составляет от 10 до 50 %. Кроме того, платить за услуги переводчика не придётся — если в Европе это обойдётся в 50 евро за час работы, то в Корее с пациентами переводчик работает бесплатно.

«Центр лечения за границей» — это узкоспециализированная компания. На сегодняшний день является единственной компанией в г.Новосибирске и регионе, занимающейся исключительно организацией всех видов обследований, лечения, пластических операций и косметологических процедур за границей. Обратившись в компанию до 31 декабря 2018 года можно получить скидку до 30 % на комплексные и дополнительные обследования.

Вниманию жителей Новосибирска! 16 ноября пройдет мероприятие «Медицинский туризм в Южной Корее», где каждый житель Новосибирска может прийти и познакомиться с медициной в Южной Корее, задать вопросы и получить консультации корейских врачей, а также сделать памятные фотографии и поучаствовать в традиционных корейских мастер-классах. Мероприятие будет проходить по адресу: ТРЦ Аура, улица Военная, 5, Новосибирск, с 15:00 по 20:00. 

Материал подготовлен при поддержке Национальной организации туризма Кореи.
Автор
Елена Климова
журналист
Автор
Елена Климова
журналист

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