Будущее принадлежит сентиментальным: как стать звездой Instagram

Полезные советы для тех, кто мечтает сделать свой блог в Инстаграме популярным

Фотографии Максима Вострикова

Как мы уже говорили в нашем прошлом материале, мальчики и девочки всех возрастов давно перестали мечтать о том, чтобы стать космонавтами и принцессами. А если кто и мечтает, то одновременно преследует и другую цель — стать звездой Instagram. Но стать такой звездой на самом деле не очень просто — нужно, чтобы тебе дали полезные советы.

Вот мы и продолжаем их давать — в совместном проекте интернет-журнала Сиб.фм и компании Tele2, которая активно развивает скоростной интернет в Новосибирской области. В прошлый раз нашей путеводной звездой к сияющим вершинам успешного блогерства была Ева Шафран, ныне же своим опытом с нами поделится другой новосибирский блогер — фотограф Максим Востриков. Итак, слово – эксперту по социальным сетям и властителю лайков.

Старый морской закон, известный всякому со времён капитана Врунгеля, гласит…

…«Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт».

Проще говоря, блогу недурно бы придумать какое-то интересное название — чтобы и твою личную позицию выражало, да ещё и потенциального подписчика цепляло. Максим в этом смысле поступил правильно (и другим советует) — назвал свой блог просто и со вкусом. А именно — «Честный блог».

«Почему именно так? Да потому что хотелось максимально откровенно, без напыщенности и притворства описывать то, как протекает моя жизнь. Сейчас ведь как — принято немножко хвастаться и преувеличивать, описывать исключительно то, как у тебя всё хорошо и классно. А о неудачах писать не принято. А мне хотелось делиться всем — и предельно честно».

Впрочем, продолжает Максим Востриков, сейчас честность действительно выходит у коллег-блогеров в тренд, да и само название «Честный блог» уже не является какой-то его уникальной «фишкой». «Опять же, можно быть честным и не называя свой блог именно так», — смеётся Максим. Да мы вас и не призываем именно к ТАКОМУ названию. Но всё-таки, по возможности…

…будьте честными со своими подписчиками…

…люди любят откровенность, тут никакого велосипеда изобретать не надо.

Понятно, что сейчас блогер может быть по профессии кем угодно. Даже (внезапно)… уже и профессиональным блогером. Но вообще очень часто люди используют свой Instagram…

…для продвижения своих профессиональных интересов.

И ровно ничего постыдного в этом нет — отчего бы и не воспользоваться моднейшей (а в ближайшие годы так оно и будет) площадкой для, скажем так, монетизации своих занятий. Ну или, как минимум, для того, чтобы постоянно подогревать к этим занятиям интерес почтеннейшей публики. Максим вот не скрывает — он профессионально занят производством фотоконтента — и блог в Instagram с почти 20 тысячами подписчиков ему в этом помогает.

Благо времена ведь наступили сейчас такие, что фраза «ой, фотка грузится плохо» начинает со скоростью мигрирующего лемминга уходить в далёкое прошлое. Да и как иначе — та же компания Tele2 сделала так, что 4G стал доступен сегодня 86 % жителей Новосибирской области. В количественном выражении это почти два миллиона четыреста тысяч человек. А покрытие 3G и того больше – доступно 89 % жителей региона.

Причём речь идёт не только о Новосибирске и городах области, но и о сельской местности. И не только о маленьких населённых пунктах, а ещё и о дороге между ними — так, например, скоростной мобильный интернет Tele2 доступен на протяжении 300 километров трассы Новосибирск-Омск. В общем...

…смотри, или наоборот, «заливай» фотки на здоровье, да радуйся.

Кстати, ещё о фотках. Максим Востриков уверен, что…

…именно фотоконтент является для блога в Instagram приоритетным.

Нет, само собой, грамотный текст тоже куда как важен. Но, продолжает Максим, «приходится сталкиваться с ситуацией, когда в аккаунтах вообще текста нет, одни фотографии. И такие аккаунты очень популярны! У меня есть знакомые даже и среди всемирно известных блогеров — они обходятся одним фотоконтентом».

Правда, и это очень важно, такому фотоконтенту желательно бы быть…

…качественным и уникальным, тогда это будет работать.

Что и говорить, профессия блогера вовсе не так проста, как кажется с первого взгляда. А пока ещё раз заострим внимание: …

…фотоконтент — потенциальный «король» любого блога.

Как уже советовала нам Ева Шафран, любому начинающему блогеру стоит подумать о «заточенности» на тему семьи и детей. Тема эта в настоящий момент очень популярна, что подтверждает и опыт Максима Вострикова — по его словам, семейные фотографии занимают в его блоге далеко не последнее место. Эти фото пробуждают в людях не самые плохие качества — например, сентиментальность. Наш мир и так довольно суров, так хоть в Instagram можно позволить себе немного милоты? Да, наверное, так. В любом случае, ещё один совет — …

…не бойтесь быть сентиментальным, ваши подписчики это оценят.

Хотя, как говорит Максим, тема семьи в его блоге — вовсе не вынужденная. Просто… ему искренне это интересно. Наверное, поэтому и получается неплохо. Отсюда следует простой вывод о том, что…

…надо не пересиливать себя, а выбрать темы действительно по вкусу.

А ещё, по словам Максима Вострикова, он сторонник «интуитивного стиля» в блогерстве. В том смысле, что свои посты довольно часто делает спонтанно, без какого-то особого «хитрого плана».

«Делаю это «под настроение». А настроение, как правило, бывает, когда эмоции от чего-либо ещё свежи и живы. А когда эмоции остывают, часто уже не то…».

Возможно, такой совет подойдёт и не всем. Но, кто знает, может, именно так вы найдёте свою «фишку». В общем...

…немного спонтанности не повредит, делайте контент «на эмоциях».

Правда, есть в такой спонтанности и оборотная сторона — можно увлечься и забыть обо всём на свете. Например, о том, что до сих пор не пополнен у тебя абонентский счёт. Казалось бы, неразрешимая проблема? На самом деле, нет. Потому что у того же оператора Tele2 есть, скажем, бесплатный сервис «SOS-пакет», позволяющий в течение трёх дней оставаться онлайн в WhatsApp, пользоваться сервисами «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». А с таким набором какие-то (да многие!) проблемы решать уже можно. А если у тебя остались лишние «непроговорённые» минуты, а гигабайты испарились на просторах интернета до того, как закончился месяц, то к твоим услугам опция «Обмен минут на гигабайты» — и вот уже ты с новым полноценным мобильным интернетом. Менять можно хоть одну минуту, хоть сто. Курс: 100 минут = 1 Гб. Так что ты онлайн, парень! А значит…

…всё ещё можешь здесь и сейчас стать настоящей звездой Instagram !



Василий Королёв

журналист Автор